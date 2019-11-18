Политика
РИА НовостиГосбюро расследований призвало снять неприкосновенность с Порошенко
Генпрокуратура Украины может запросить у Верховной рады разрешение лишить неприкосновенности экс-президента страны Петра Порошенко, заявила пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова.
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с чего всё началось
«Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте—мае 2019 года», — говорится в сообщении ГБР.РБК04:26
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Здоровье
Врач-остеопат предупредил об опасности выпяченного живота
Врач-остеопат Владимир Животов рассказал, почему происходит выпячивание живота, чем это может быть опасно и как это исправить.
Вечерняя Москва 05:37
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
RT на русском 07:22
Армия и оружие
Войска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС
Коммерсантъ вчера в 22:07
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
РИА Новости 01:23
Общество
«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена
Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Газета.Ru вчера в 22:20
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
Газета.Ru 03:49
Общество
Умер российский писатель Игорь Сахновский
Вести.Ru 07:43
Политика
Москалькова предложила Бутиной работу в Госдуме
Известия 08:25
Футбол
Президент «Ростова» высказался о финансовых проблемах клуба
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о финансовой ситуации в клубе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:13
Политика
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских истребителей
Закупка Египтом российских истребителей поставит Каир под угрозу американских санкций, заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер на международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2019.
РИА Новости 08:00
Здоровье
Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Газета.Ru 06:47
Шоу-бизнес
Рудковская прокомментировала слухи об изменах Плющенко
Продюсер и телеведущая Яна Рудковская прокомментировала сообщения СМИ об изменах со стороны своего мужа фигуриста Евгения Плющенко, сообщает "Газета.ru".
Радио Sputnik 08:03
Общество
В ООН раскрыли основные причины смертности на российских дорогах
Основной причиной смертности на дорогах России стали изъяны в образовании пешеходов и водителей.
Gazeta.SPb 16 ноября в 21:49
Политика
Китайцы назвали четыре слабые стороны России
Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, несмотря на четыре слабые стороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское издание Sohu.
Вести.Ru 02:10
Экономика
ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу
С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Коммерсантъ 02:46
Политика
Украина не откажется от иска к России в Гааге после передачи кораблей
Украина не откажется от планов привлечь Россию к ответственности в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву после возвращения задержанных в Керченском проливе военных кораблей.
RT на русском 06:05
Общество
Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией
Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении, революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
РИА Новости вчера в 15:53
Шоу-бизнес
Алсу коротко постриглась и стала выглядеть еще моложе
Некоторые оставляли более конструктивные реплики: «Так Алсу кажется еще моложе», «Такая длина освежает», «Совсем как девочка».
Wday.ru 03:56
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Bimru.ru вчера в 05:29
Политика
В ОБСЕ заявили о несоответствии выборов в Белоруссии нормам демократии
Специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила, что парламентские выборы в Белоруссии «не соответствовали стандартам демократических выборов».
RT на русском 07:39
Авто
Какой могла стать ГАЗель Next: показаны эскизы
В Сети опубликованы «внеконкурсные» эскизы коммерческой модели «ГАЗель Next», нарисованные Геннадием Рябовым в 2006 году.
Автоновости дня 00:55
Космос
NASA впервые описало «танец» лун на орбите Нептуна
Российская газета 08:12
Политика
В Кремле подтвердили саммит «нормандской четверки» 9 декабря
Как сообщает РИА «Новости», пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что встреча в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже, и добавил, что все нюансы в данный момент находятся «в стадии верстки».
Военное дело 05:32
Происшествия
20 руферов подрались на крыше одной из башен комплекса «Москва-Сити»
Двадцать руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
Вести.Ru 07:56
Общество
С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Солидарность 03:29
Технологии
Google внезапно расширила стартовую линейку Stadia почти в два раза
На прошлой неделе Google анонсировала стартовую линейку Google Stadia, в которую, к удивлению многих геймеров, вошли только 12 игр.
Gmbox.ru 04:13
Футбол
Жирков перед матчем с Сан-Марино занимался индивидуально
Полузащитник сборной России Юрий Жирков на сегодняшней тренировке занимался по индивидуальной программе.
Metaratings 07:22
Гаджеты
Xiaomi готовит электронную книгу Mi Reader
В Сети появилась информация о характеристиках первой электронной книги Mi Reader китайской компании Xiaomi.
UfaTime.ru 03:08