с чего всё началось

Генпрокуратура Украины может запросить у Верховной рады разрешение лишить неприкосновенности экс-президента страны Петра Порошенко, заявила пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова.

Здоровье Врач-остеопат предупредил об опасности выпяченного живота Врач-остеопат Владимир Животов рассказал, почему происходит выпячивание живота, чем это может быть опасно и как это исправить.

Общество «Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа «Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.

Общество В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование» Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.

Общество «Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.

Футбол Президент «Ростова» высказался о финансовых проблемах клуба Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о финансовой ситуации в клубе, передает РИА "Новости".

Политика США пригрозили Египту санкциями за покупку российских истребителей Закупка Египтом российских истребителей поставит Каир под угрозу американских санкций, заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер на международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2019.

Здоровье Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.

Шоу-бизнес Рудковская прокомментировала слухи об изменах Плющенко Продюсер и телеведущая Яна Рудковская прокомментировала сообщения СМИ об изменах со стороны своего мужа фигуриста Евгения Плющенко, сообщает "Газета.ru".

Общество В ООН раскрыли основные причины смертности на российских дорогах Основной причиной смертности на дорогах России стали изъяны в образовании пешеходов и водителей.

Политика Китайцы назвали четыре слабые стороны России Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, несмотря на четыре слабые стороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское издание Sohu.

Экономика ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.

Политика Украина не откажется от иска к России в Гааге после передачи кораблей Украина не откажется от планов привлечь Россию к ответственности в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву после возвращения задержанных в Керченском проливе военных кораблей.

Общество Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении, революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".

Шоу-бизнес Алсу коротко постриглась и стала выглядеть еще моложе Некоторые оставляли более конструктивные реплики: «Так Алсу кажется еще моложе», «Такая длина освежает», «Совсем как девочка».

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.

Политика В ОБСЕ заявили о несоответствии выборов в Белоруссии нормам демократии Специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила, что парламентские выборы в Белоруссии «не соответствовали стандартам демократических выборов».

Авто Какой могла стать ГАЗель Next: показаны эскизы В Сети опубликованы «внеконкурсные» эскизы коммерческой модели «ГАЗель Next», нарисованные Геннадием Рябовым в 2006 году.

Политика В Кремле подтвердили саммит «нормандской четверки» 9 декабря Как сообщает РИА «Новости», пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что встреча в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже, и добавил, что все нюансы в данный момент находятся «в стадии верстки».

Происшествия 20 руферов подрались на крыше одной из башен комплекса «Москва-Сити» Двадцать руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.

Общество С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.

Технологии Google внезапно расширила стартовую линейку Stadia почти в два раза На прошлой неделе Google анонсировала стартовую линейку Google Stadia, в которую, к удивлению многих геймеров, вошли только 12 игр.

Футбол Жирков перед матчем с Сан-Марино занимался индивидуально Полузащитник сборной России Юрий Жирков на сегодняшней тренировке занимался по индивидуальной программе.