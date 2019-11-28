Средства, поступающие от продажи нефти, тратятся властями Венесуэлы на погашение долгов перед Россией и Китаем, а не на покупку продовольствия и лекарств для граждан. Об этом 27 ноября заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, выступая перед журналистами.

Госдеп: Каракас выплачивает долги перед РФ и КНР деньгами от нефти

Космос На МКС перестали работать все туалеты Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.

Спорт Уткин советует спортсменам подавать иски против России Журналист и блогер Василий Уткин высказался о возможном отстранении российских спортсменов от участия в Олимпийских играх, посоветовав атлетам подавать иски против России.

Политика Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к OPAL Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL.

Общество В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов "Работники организаций общего и высшего профессионального образования проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти", - говорится в проекте закона, размещенном в базе данных ГД.

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Гаджеты Опубликован рендер самого тонкого смартфона с поддержкой 5G Вице-президент китайской компании Oppo Брайан Шен показал на фото рендер самого тонкого смартфона с поддержкой сетей пятого поколения.

Происшествия Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.

Общество Британская королева Елизавета может отречься от престола Британская королева Елизавета II в ближайшие полтора года может отречься от престола в пользу своего сына Чарльза, сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.

Политика «Укроборонпром» выступил против продажи «Мотор Сич» китайской компании В августе директор предприятия по связям с общественностью завода "Моторс Сич" Анатолий Малыш сообщил, что китайские компании Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций.

Политика Песков анонсировал визит Путина в Израиль Президент России Владимир Путин отправится с визитом в Израиль, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Политика Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.