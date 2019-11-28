Политика

REGNUMREGNUMГосдеп: Каракас выплачивает долги перед РФ и КНР деньгами от нефти

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Средства, поступающие от продажи нефти, тратятся властями Венесуэлы на погашение долгов перед Россией и Китаем, а не на покупку продовольствия и лекарств для граждан. Об этом 27 ноября заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, выступая перед журналистами.
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