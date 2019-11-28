Экономика
REGNUMГосдеп: Каракас выплачивает долги перед РФ и КНР деньгами от нефти
Средства, поступающие от продажи нефти, тратятся властями Венесуэлы на погашение долгов перед Россией и Китаем, а не на покупку продовольствия и лекарств для граждан. Об этом 27 ноября заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, выступая перед журналистами.
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В госдепе посоветовали Венесуэле тратить на нужды населения, а не платить долги РФ
Интерфаксвчера в 14:22
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Большая часть белорусов выступают за союзнические или партнёрские отношения с Россией, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Центра пространственного анализа международных отношений МГИМО.
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Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Спорт
Ласицкене могут вернуть в число участниц турнира в Глазго
Британская федерация лёгкой атлетики прокомментировала исключение трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене из числа участниц турнира в шотландском Глазго.
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Шойгу помогает внучке-сироте скончавшейся актрисы Александры Назаровой
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Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
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После стартовых 45 минут счет не открыт – 0:0. По владению мяча пока равенство – 50 на 50 процентов.
Общество
Худрук МХАТа назвал претензии актеров спланированной акцией
В декабре 2018 года продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков стал худруком МХАТ им. М. Горького, а его предшественница Татьяна Доронина получила должность президента театра и руководителя худсовета.
Шоу-бизнес
Евгений Алдонин опубликовал первое фото новорожденной дочери
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Суд взыскал с Церетели почти 29 млн рублей в пользу мэрии Москвы
Арбитражный суд Москвы взыскал со скульптора Зураба Церетели 28,9 млн руб. неустойки, сообщает корреспондент "РИА Новости" из зала суда.
Происшествия
Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка потеряла обе руки
Врачи ампутировали руки одной из пострадавшей в ДТП в Доминикане россиянок.
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение 18 месяцев.
Общество
Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве
Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Политика
Россия и Украина обсудили урегулирование вопросов по газу
Москва и Киев затронули темы урегулирования взаимных претензий по исполнению контрактов, условий транзита российского газа в Европу с 2020 года, а также перспективы прямой покупки российского газа для украинских потребителей.
Футбол
Сульшер расстроен поражением «Манчестер Юнайтед» в матче с «Астаной»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер признался, что команда расстроена результатом матча Лиги Европы против «Астаны» (1:2). Единственный мяч у гостей забил Джесси Лингард.
Политика
Макрон прокомментировал предложение Путина о моратории на РСМД
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал предложение российского коллеги Владимира Путина ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
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Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму
Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.
Хоккей
Малкин набрал 5 очков в победном матче «Питтсбурга» против «Ванкувера»
Российский нападающий в 14 матчах набрал 19 (6+13) очков. «Питтсбург» победил в третьем матче кряду.
Происшествия
Силовики пришли с обысками в Фонд капремонта Петербурга
Фонд капремонта Петербурга подчиняется городской администрации.
Единоборства
Стали известны гонорары Емельяненко и Кокляева за бой
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Политика
В Донбассе заработали новые правила пересечения линии соприкосновения
Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе в четверг вступили в силу, в частности они упрощаются для детей, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Политика
Члены ОЗХО утвердили бюджет на 2020 год, несмотря на возражения России
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России и ряда других стран, передает РИА Новости.
Общество
Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Большинство бывших и действующих предпринимателей, 52%, заявили, что сегодня вести бизнес в России сложнее, чем в 1990-х годах.
Происшествия
Главу архангельского УФНС заподозрили во взятке
Руководителя управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области Сергея Родионова допрашивают по делу о взятке.
Кино
В Тверской области состоялся премьерный показ военной драмы «Ржев»
Накануне вечером, 27 ноября, во Ржеве Тверской области состоялся премьерный показ фильма "Ржев".
Культура
Пресняков-старший предложил отправить Панайотова на «Евровидение-2020»
Пресняков-старший согласился с мнением профессионалов, что на «Евровидение» должен ехать певец Александр Панайотов, у которого не получается попасть на песенный конкурс с 2005 года.