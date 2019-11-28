Экономика

REGNUMREGNUMГосдеп: Каракас выплачивает долги перед РФ и КНР деньгами от нефти

Средства, поступающие от продажи нефти, тратятся властями Венесуэлы на погашение долгов перед Россией и Китаем, а не на покупку продовольствия и лекарств для граждан. Об этом 27 ноября заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, выступая перед журналистами.
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Госдеп засмотрелся на деньги Венесуэлы

Lenta.ru13:50

Госдеп обвинил Каракас в использовании нефти для покупок военной техники и погашения долга

ТАССвчера в 13:26

Госдеп заявил о выплате Венесуэлой долгов России и КНР деньгами от нефти

РБКвчера в 16:18

Каракас использует нефть для погашения долга и покупки военной техники

ГЛАС.RUвчера в 14:26

В госдепе посоветовали Венесуэле тратить на нужды населения, а не платить долги РФ

Интерфаксвчера в 14:22

Госдеп: Каракас выплачивает долги перед РФ и КНР деньгами от нефти

REGNUMвчера в 17:41

Госдеп критикует власти Венесуэлы за сокращение задолженности перед РФ и КНР

ПРАЙМвчера в 13:01
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Футбол

Франциско Лима приехал в Москву и посетит матч «Локомотива»

Бывший полузащитник «Локомотива» Франциско Лима, который теперь тренирует с Бразилии, приехал в Москву.
Спорт-Экспресс 11:04
Политика

Опрос показал отношение белорусов к России

Большая часть белорусов выступают за союзнические или партнёрские отношения с Россией, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Центра пространственного анализа международных отношений МГИМО.
RT на русском 13:41
Политика

Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

Интерфакс 14:23
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

Российская газета 12:59
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 03:43
Спорт

Ласицкене могут вернуть в число участниц турнира в Глазго

Британская федерация лёгкой атлетики прокомментировала исключение трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене из числа участниц турнира в шотландском Глазго.
RT на русском 13:27
Шоу-бизнес

Шойгу помогает внучке-сироте скончавшейся актрисы Александры Назаровой

Внучка актрисы Александры Назаровой, которая скончалась в августе 2019 года, в ближайшее время будет зачислена в пансион при Министерстве обороны России.
News.ru 10:50
Шоу-бизнес

Аллегрова отменила выступление в Мурманске из-за холода

Телеканал 360° вчера в 08:53
Происшествия

Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
РБК вчера в 15:55
Футбол

ЦСКА — Лудогорец 1:1 (2-й тайм)

После стартовых 45 минут счет не открыт – 0:0. По владению мяча пока равенство – 50 на 50 процентов.
ProstoProSport 13:42
Общество

Худрук МХАТа назвал претензии актеров спланированной акцией

В декабре 2018 года продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков стал худруком МХАТ им. М. Горького, а его предшественница Татьяна Доронина получила должность президента театра и руководителя худсовета.
Газета.Ru 10:37
Шоу-бизнес

Евгений Алдонин опубликовал первое фото новорожденной дочери

Второй брак Евгения Алдонина длится уже пять лет. На днях жена Ольга подарила ему второго ребенка — дочь, которую назвали Анжеликой.
StarHit.ru 13:00
Общество

Суд взыскал с Церетели почти 29 млн рублей в пользу мэрии Москвы

Арбитражный суд Москвы взыскал со скульптора Зураба Церетели 28,9 млн руб. неустойки, сообщает корреспондент "РИА Новости" из зала суда.
Ведомости 05:49
Происшествия

Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка потеряла обе руки

Врачи ампутировали руки одной из пострадавшей в ДТП в Доминикане россиянок.
Российская газета 26 ноября в 20:37
Общество

Королева Елизавета II может отречься от престола

Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение 18 месяцев.
Neva.Today 03:16
Общество

Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве

Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Известия 07:56
Политика

Россия и Украина обсудили урегулирование вопросов по газу

Москва и Киев затронули темы урегулирования взаимных претензий по исполнению контрактов, условий транзита российского газа в Европу с 2020 года, а также перспективы прямой покупки российского газа для украинских потребителей.
Вести.Ru 13:43
Футбол

Сульшер расстроен поражением «Манчестер Юнайтед» в матче с «Астаной»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер признался, что команда расстроена результатом матча Лиги Европы против «Астаны» (1:2). Единственный мяч у гостей забил Джесси Лингард.
Спорт-Экспресс 13:24
Политика

Макрон прокомментировал предложение Путина о моратории на РСМД

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал предложение российского коллеги Владимира Путина ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
RT на русском 10:14
Политика

Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму

Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.
РИА Новости вчера в 09:24
Хоккей

Малкин набрал 5 очков в победном матче «Питтсбурга» против «Ванкувера»

Российский нападающий в 14 матчах набрал 19 (6+13) очков. «Питтсбург» победил в третьем матче кряду.
Матч ТВ вчера в 21:47
Происшествия

Силовики пришли с обысками в Фонд капремонта Петербурга

Фонд капремонта Петербурга подчиняется городской администрации.
Эхо Москвы 13:30
Единоборства

Стали известны гонорары Емельяненко и Кокляева за бой

Федерация бокса России объявила гонорар за поединок между бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Профиль 12:42
Политика

В Донбассе заработали новые правила пересечения линии соприкосновения

Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе в четверг вступили в силу, в частности они упрощаются для детей, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
РИА Новости 02:24
Политика

Члены ОЗХО утвердили бюджет на 2020 год, несмотря на возражения России

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России и ряда других стран, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 13:05
Общество

Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми

Большинство бывших и действующих предпринимателей, 52%, заявили, что сегодня вести бизнес в России сложнее, чем в 1990-х годах.
РБК 11:30
Происшествия

Главу архангельского УФНС заподозрили во взятке

Руководителя управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области Сергея Родионова допрашивают по делу о взятке.
РБК 13:29
Происшествия

Источник сообщил о самоубийстве бывшего начальника Кущевского РОВД

Интерфакс 13:13
Кино

В Тверской области состоялся премьерный показ военной драмы «Ржев»

Накануне вечером, 27 ноября, во Ржеве Тверской области состоялся премьерный показ фильма "Ржев".
КП - Тверь 04:04
Культура

Пресняков-старший предложил отправить Панайотова на «Евровидение-2020»

Пресняков-старший согласился с мнением профессионалов, что на «Евровидение» должен ехать певец Александр Панайотов, у которого не получается попасть на песенный конкурс с 2005 года.
Телеканал 360° вчера в 14:21
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