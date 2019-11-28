Средства, поступающие от продажи нефти, тратятся властями Венесуэлы на погашение долгов перед Россией и Китаем, а не на покупку продовольствия и лекарств для граждан. Об этом 27 ноября заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, выступая перед журналистами.

Госдеп: Каракас выплачивает долги перед РФ и КНР деньгами от нефти

Происшествия В Приморье застрелили казачьего атамана Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".

Происшествия В Кузбассе поезд столкнулся с легковым автомобилем Несколько пассажирских поездов задержаны из-за аварии на 3496-м км перегона Юрга-1 — Тутульская в Кузбассе с участием поезда и легкового автомобиля, сообщается на сайте Западно-Сибирской железной дороги.

Общество Россиян ждут двухдневные рабочие недели В новом году первым рабочим днем станет четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится два дня — до пятницы, 10 января.

Происшествия Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.

Общество Ученые рассказали, почему в квартирах и домах опасно жить Как сообщает MedicalXpress, в ходе исследования специалисты изучили образцы, которые были получили из подмышек, ноздрей и паха проживающих в домах, где также жили дети, прошедшие курс лечения от стафилококка.

Политика В «Нафтогазе» пообещали не закрывать газовый вентиль Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что страна не будет перекрывать вентиль и прекращать поток газа из России, передает Deutsche Welle.

Политика В Раде сравнили возвращённые Россией корабли с консервными банками Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала NEWSONE заявил, что возвращённые Россией украинские военные корабли не представляют боевой ценности.

Происшествия Перевозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника аварии Доминиканская транспортная компания, которая перевозила россиян в попавшем в ДТП автобусе, сообщила, что авария произошла из-за грузовика, который ехал по встречной полосе.

Экономика Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.

Религия У православных начинается Рождественский пост С четверга, 28 ноября, православные верующие вступают в 40-дневный Рождественский пост, который завершится 6 января, накануне праздника Рождества Христова.