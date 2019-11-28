Политика
REGNUMГосдеп: Каракас выплачивает долги перед РФ и КНР деньгами от нефти
Средства, поступающие от продажи нефти, тратятся властями Венесуэлы на погашение долгов перед Россией и Китаем, а не на покупку продовольствия и лекарств для граждан. Об этом 27 ноября заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, выступая перед журналистами.
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Госдеп обвинил Каракас в использовании нефти для покупок техники и погашения долга
Мой Брянсквчера в 23:59
В госдепе посоветовали Венесуэле тратить на нужды населения, а не платить долги РФ
Интерфаксвчера в 14:22
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В Мали 13 французских военных погибли при столкновении вертолетов
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В Сибири нашли щенка, его возраст около 18 тысяч лет
Научные исследователи из Швеции во время раскопок на территории Сибири нашли щенка. Ученые предполагают, что находке около 18 тысяч лет.
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Врач-оториноларинголог Кира Базаркина дала рекомендации по лечению насморка, пишут «Аргументы и факты».
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Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
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