Политика

REGNUMREGNUMГосдеп: Каракас выплачивает долги перед РФ и КНР деньгами от нефти

Средства, поступающие от продажи нефти, тратятся властями Венесуэлы на погашение долгов перед Россией и Китаем, а не на покупку продовольствия и лекарств для граждан. Об этом 27 ноября заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, выступая перед журналистами.
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Госдеп обвинил Каракас в использовании нефти для покупок техники и погашения долга

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Госдеп: Каракас выплачивает долги перед РФ и КНР деньгами от нефти

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Госдеп критикует власти Венесуэлы за сокращение задолженности перед РФ и КНР

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РБКвчера в 16:18
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200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
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Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

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Происшествия

В Кузбассе поезд столкнулся с легковым автомобилем

Несколько пассажирских поездов задержаны из-за аварии на 3496-м км перегона Юрга-1 — Тутульская в Кузбассе с участием поезда и легкового автомобиля, сообщается на сайте Западно-Сибирской железной дороги.
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Россиян ждут двухдневные рабочие недели

В новом году первым рабочим днем станет четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится два дня — до пятницы, 10 января.
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Происшествия

Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске

В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.
RT на русском 00:17
Общество

Ученые рассказали, почему в квартирах и домах опасно жить

Как сообщает MedicalXpress, в ходе исследования специалисты изучили образцы, которые были получили из подмышек, ноздрей и паха проживающих в домах, где также жили дети, прошедшие курс лечения от стафилококка.
Мойка78 вчера в 22:12
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В России предлагают объявить кредитную амнистию

В России предлагают объявить кредитную амнистию с 1 января 2020 года.
Комсомольская правда вчера в 03:34
Общество

В Госдуму внесен законопроект о выходном дне 31 декабря

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем.
Газета.Ru вчера в 16:36
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«Питтсбург» победил «Ванкувер», Малкин признан первой звездой матча

Российский форвард "Пингвинз" Евгений Малкин, забросивший две шайбы и сделавший три результативные передачи, был признан первой звездой встречи.
РИА Новости вчера в 23:49
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В «Нафтогазе» пообещали не закрывать газовый вентиль

Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что страна не будет перекрывать вентиль и прекращать поток газа из России, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 00:25
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В России введен ГОСТ для классических автомобилей

МонаВиста вчера в 12:20
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В Раде сравнили возвращённые Россией корабли с консервными банками

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала NEWSONE заявил, что возвращённые Россией украинские военные корабли не представляют боевой ценности.
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Ученые обнаружили «выключающие» ожирение у животных в спячке гены

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Энтузиасты сделали свою собственную GeForce RTX 2080 Ti Super

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В Мали 13 французских военных погибли при столкновении вертолетов

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Путин объявил название для трассы Москва — Санкт-Петербург

На открытии платной автомагистрали между Москвой и Санкт-Петербургом президент Владимир Путин объявил, что она будет носить название «Нева».
РБК вчера в 06:35
Футбол

Transfermarkt: Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году

Напомним, что Месси выигрывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году.
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В Сибири нашли щенка, его возраст около 18 тысяч лет

Научные исследователи из Швеции во время раскопок на территории Сибири нашли щенка. Ученые предполагают, что находке около 18 тысяч лет.
Tomsk.Ru вчера в 20:57
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Перевозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника аварии

Доминиканская транспортная компания, которая перевозила россиян в попавшем в ДТП автобусе, сообщила, что авария произошла из-за грузовика, который ехал по встречной полосе.
RT на русском вчера в 23:01
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Врач назвала опасные ошибки при лечении насморка

Врач-оториноларинголог Кира Базаркина дала рекомендации по лечению насморка, пишут «Аргументы и факты».
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Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
РБК вчера в 23:00
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У православных начинается Рождественский пост

С четверга, 28 ноября, православные верующие вступают в 40-дневный Рождественский пост, который завершится 6 января, накануне праздника Рождества Христова.
ТК Звезда вчера в 21:51
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Астрономы открыли невозможную черную дыру

Группа китайских астрономов обнаружила черную дыру, существование которой считалось абсолютно невозможным.
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Погба отказывается играть за «Манчестер Юнайтед»

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Экономика

Как законы декабря изменят жизнь россиян

До уплаты налогов осталось пять дней До 2 декабря включительно россияне - физические лица - должны оплатить все имущественные налоги за 2018 год.
Российская газета вчера в 21:00
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Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Спорт БИЗНЕС Online 26 ноября в 07:20
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«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов

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Путин прибыл в Киргизию на саммит ОДКБ

РБК вчера в 21:09
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Венесуэла
Государство
Государство на севере Южной Америки. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией - на юге и Колумбией - на западе.
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