В период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября в Москве будут работать организации, которые обеспечивают функционирование городской инфраструктуры, предприятия непрерывного цикла и другие организации, работа которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента России Владимира Путина, сообщил оперштаб Москвы.
Суд Европейского союза в Люксембурге обязал Польшу выплачивать один миллион евро в сутки в пользу Европейской комиссии в качестве штрафа за невыполнение принятого ранее судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей.
"Следствие ходатайствует перед судом об избрании ареста в отношении Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова и его семьи в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что сам Скрипкин задержан на территории Белоруссии, куда он уехал после совершения преступления.
Государственный музей Эрмитаж обратился в прокуратуру с требованием проверить на предмет нарушения закона шутку местного блогера Кирилла Смородина, повесившего свой портрет на стену музея, сообщили в пресс-службе Эрмитажа.