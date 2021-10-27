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Госдеп США анонимно пожаловался на нехватку персонала посольства в России

Госдепартамент США склоняется к мнению, что посольство в России в 2022 году будет вынуждено свести свою работу к выполнению лишь технических функций.
Коммерсантъ
По словам чиновника, имя которого не называется, штат американского посольства в Москве сократился с 1200 человек в 2017 году до 120 по состоянию на октябрь 2021 года.
Известия
Проблемы у посольства возникли после решения российских властей о запрете американской дипмиссии нанимать местный персонал.
Взгляд.ру
Предоставление американскими дипломатами консульских услуг в консульстве в Екатеринбурге и Владивостоке также приостановлено.
РИА Новости

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Госдеп США анонимно пожаловался на нехватку персонала посольства в России
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