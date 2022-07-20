Представитель Госдепа добавил, что пока Европа не снизит зависимость от российских энергоносителей, «возобновление поставок газа позволит Германии и другим странам континента восполнить свои резервы, повысив энергетическую безопасность и устойчивость».
"Если РМ (Республика Молдова) юридически осуществит выход из Соглашения от 21 июля 1992 года, такой деструктивный шаг может послужить предпосылкой к военным действиям, поскольку возвращает ситуацию к конфликтному состоянию между Молдовой и Приднестровьем", - сказал Игнатьев.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заинтересовался заявлениями депутата совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой о погибших российских военнослужащих.
Южноамериканская торговая организация МЕРКОСУР не будет вести диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским и не даст ему выступить на саммите, который идет в эти дни в городе Луке, заявил заместитель министра иностранных дел Парагвая Рауль Кано.