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Госдеп США надеется на возобновление работы «Северного потока — 1»

Вашингтон рассчитывает на запуск газопровода «Северный поток — 1» как способ избежать энергетический кризис в Европе в краткосрочной перспективе.
Известия
Представитель Госдепа добавил, что пока Европа не снизит зависимость от российских энергоносителей, «возобновление поставок газа позволит Германии и другим странам континента восполнить свои резервы, повысив энергетическую безопасность и устойчивость».
BFM.ru
Издание подчеркнуло, что «Северный поток» является основным маршрутом поставок российского газа в Европу.
Абзац
В Германии, ссылаясь на данные «Газпрома», заявили, что после ремонта заполняемость газопровода составит 30%.
Коммерсантъ

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