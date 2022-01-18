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Госдеп США назвал учения России в Белоруссии «опасной демонстрацией силы»

США считают учения России и Белоруссии "опасной демонстрацией силы", которая заставляет беспокоиться о действиях, которые Москва может предпринять в будущем.
Комсомольская правда
По информации минобороны, учение пройдет с 10 по 20 февраля.
РИА Новости
На завершающем этапе данного мероприятия пройдет белорусско-российское учение "Союзная решимость-2022".
РИА Новости
По словам военных, главная цель учений — обеспечить безопасность Союзного государства.
Коммерсантъ

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