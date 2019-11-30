с чего всё началось

Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов.

Госдеп США обеспокоен принятым в России законом об иноагентах

Авто «Москвич-400»: как создавали первый народный автомобиль в СССР Поручение власти было передано руководству завода КИМ, где в 1940 году вышла модель КИМ-10, в основе которой лежала американский автомобиль Ford Prefect.

Единоборства Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.

Происшествия В Белгороде учитель информатики подрался с учеником В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября.

Армия и оружие ВМФ РФ примет на вооружение пять новых кораблей до конца года Пять новых кораблей заступят на боевое дежурство в подразделения Военно-морского флота (ВМФ) России до конца 2019 года, 30 ноября заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов на заседании Военного совета ВМФ.

Авто Посмотрите на двухдверный пикап Tesla Cybertruck Экстравагантный Tesla Cybertruck вызвал ожесточённые споры о дизайне: одни видят в нём автомобиль будущего, другие --- нескладную поделку.

Политика Четыре греческих митрополита потребовали собрать всеправославный собор Четыре митрополита Элладской православной церкви написали открытое письмо предстоятелям церквей с призывом собрать всеправославный собор для обсуждения украинской проблемы.

Энергетика Кабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.

Музыка Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос» Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" — Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.

Общество В РПЦ раскритиковали правила медосмотра водителей Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион высказался против тестирования водителей на хронический алкоголизм.

Политика Кудрин рассказал о последствиях отказа от реформ Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что Россия сможет действовать в нынешнем режиме, в случае отказа от структурных реформ, ещё 20 лет.

Космос На Северном полюсе Земли нашли загадочный феномен Агентство планирует послать к Северному полюсу три миссии, одна из которых — Cusp Region Experiment-2 — займется исследованием атмосферной аномалии.

Шоу-бизнес Рэпер Гуф показал ногу своей новой пассии Как Анастасия Волочкова, на своей странице в Instagram рэпер выложил фото новой пассии не целиком, а отдельный фрагмент ее тела.