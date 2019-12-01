Политика

РЕН ТВРЕН ТВГосдеп США обеспокоился принятым в России законом об иноагентах

США выразили обеспокоенность решением Совета Федерации одобрить закон, по которому физические лица могут быть наделены статусом иностранных агентов в России. Соответствующее заявление сделала руководитель пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус.
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«Мы выражаем тревогу в связи с поспешным одобрением российским парламентом ещё одного законопроекта об «иностранных агентах», который может быть использован для подавления независимых голосов», — написала официальный представитель ведомства Морган Ортагус в своём Twitter
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