с чего всё началось

США выразили обеспокоенность решением Совета Федерации одобрить закон, по которому физические лица могут быть наделены статусом иностранных агентов в России. Соответствующее заявление сделала руководитель пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус.

Госдеп США обеспокоился принятым в России законом об иноагентах

Общество Список сильнодействующих препаратов в РФ пополнился с 1 декабря Список сильнодействующих лекарственных веществ, за незаконное изготовление, хранение и сбыт которых действующим законодательством предусмотрено лишение свободы до трех лет, пополнился еще тремя лекарственными препаратами.

Происшествия В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек Число погибших в мексиканском штате Коауила при перестрелке членов наркокартеля и полиции достигло 14 человек, сообщает издание Universal со ссылкой на губернатора штата.

Происшествия Судно с россиянами на борту задержано в Британии Судно под флагом Нигерии перегонялось в Сенегал, на борту находятся российские моряки, в том числе девять человек из Крыма.

Авто Для инспекторов ГИБДД введут новый запрет Согласно новому запрету, сотрудники ГИБДД лишаются права снимать регистрационные знаки, но, при этом, они также смогут ввести запрет на дальнейшую эксплуатацию транспортного средства, до тех пор, пока не будут устранены нарушения.

Политика Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину Напомним, в запланированном на 9 декабря саммите в нормандском формате примут участие главы государств Франции, Германии, России и Украины.

Происшествия В США при крушении самолета погибли девять человек В американском штате Южная Дакота в результате авиакатастрофы погибли девять человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местную администрацию.

Общество В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2» В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Музыка Фадеев раскрыл исполнителя MALFA По информации «Газеты.ru», на выступлении Фадеев исполнил композицию So long, которая принадлежит проекту MALFA.