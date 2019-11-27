Политика

REGNUMREGNUMГосдеп США обнаружил «российское военное вмешательство» в Ливии

«Военное вмешательство» со стороны России подрывает стабильность в Ливии, заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер на брифинге.
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Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер заявил
, что «военное вмешательство России угрожает миру, безопасности и стабильности Ливии».
Дождь01:23

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Госдеп США обнаружил «российское военное вмешательство» в Ливии

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США призвали к санкциям против ЧВК «Вагнер» за дестабилизацию обстановки в Ливии

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Дэвид Шенкер: Россия развернула в Ливии регулярные войска для поддержки Ливийской национальной армии

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Госдепартамент: наемники из России дестабилизируют ситуацию в Ливии

Московский Комсомолецвчера в 23:23

Госдеп утверждает, что военные и наемники из России дестабилизируют ситуацию в Ливии

ТАССвчера в 23:09
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Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Российская газета 03:57
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Ученик школы в Приморье раздавал одноклассникам ртуть

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ТАСС 03:37
Политика

Зеленский рассказал о беседе с Путиным

УтроNews вчера в 07:39
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Право.ру 05:15
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После победы «Тоттенхэма» над «Олимпиакосом» (4:2) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов наставник лондонской команды Жозе Моуриньо поблагодарил болбоя за быструю реакцию.
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Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
ТАСС вчера в 22:30
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Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил в среду жалобу "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом Украины" о поставках газа на Украину.
ТАСС 05:28
Общество

Случайно запустившие ракету в Крыму военные выплатят 31 млн рублей

1 октября 2017 года во время подготовки к проверке ракеты на автоматизированном оборудовании Чебанов и Зверев нарушили правила безопасности, что привело к несанкционированному запуску ракеты Х-29ТД.
Известия вчера в 04:28
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На американском сегменте МКС сломался туалет

Интерфакс 04:30
Общество

В России хотят ввести маркировку домашних животных

Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
РИА Новости вчера в 00:44
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В банке отметили, что по программе субсидирования с застройщиками у россиян также есть возможность оформить ипотеку по ставке от 5%. ВТБ предлагает ипотечные кредиты сроком до 30 лет на сумму от 600 тысяч до 60 млн рублей.
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Евгений Алдонин пять лет прожил в браке с певицей Юлией Началовой. Певица даже родила от него дочь Веру, но это их отношения не укрепило.
Телепрограмма вчера в 09:17
Политика

Главком ВМФ России угодил в скандал в Японии

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Общество

Грозный стал вторым городом в России по качеству жизни

REGNUM 04:19
Происшествия

Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом и по статье о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
REGNUM 04:58
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Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра

В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра.
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Транспорт

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Открыть дорогу традиционно приедет президент Владимир Путин. Но и для автомобилистов движение будет доступно в тот же день.
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Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию

Автор образа Верки Сердючки певец Андрей Данилко покинул украинскую версию шоу "X-фактор", заявив о некомпетентности для роли наставника в этом проекте.
РИА Новости вчера в 20:55
Авто

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В официальной группе ВК LADA появилась информация, что с 27 по 30 ноября во всех дилерских центрах марки стартует акция «Чёрная пятница».
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В центре Москвы найдены останки шести человек

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На своей странице в Instagram Любовь Толкалина опубликовала фотографию с возлюбленным.
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ФСБ и МВД пресекли контрабанду пороха из-за рубежа

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Тарасова возмущена возможным отстранением РФ от Олимпиады-2020

Значит получается, что мы так и не сделали никаких выводов после прошлой Олимпиады. Тогда мы были без гимна и флага.
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В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в России с декабря ожидается подъем заболеваемости гриппом, пик придется на январь и начало февраля.
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Экономика

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Ростуризм прокомментировал ДТП с российскими туристами в Доминикане

АМИТЕЛ 01:41
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