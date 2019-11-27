с чего всё началось

«Военное вмешательство» со стороны России подрывает стабильность в Ливии, заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер на брифинге.

Политика Госдума: Apple признала Крым российским Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".

Происшествия Ученик школы в Приморье раздавал одноклассникам ртуть "Ученик 7 класса школы №3 в поселке Хороль принес в баночке ртуть и раздавал шарики всем желающим", - рассказали в ведомстве.

Общество Минюст признал решение ЕСПЧ о выплате компенсации семье Магнитского Россию признали виновной в нарушении нескольких пунктов Конвенции по правам человека и обязали выплатить заявителям €34 000 компенсации морального вреда.

Футбол Моуринью отметил действия болбоя, начавшего голевую атаку «Тоттенхэма» После победы «Тоттенхэма» над «Олимпиакосом» (4:2) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов наставник лондонской команды Жозе Моуриньо поблагодарил болбоя за быструю реакцию.

Общество В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.

Общество Случайно запустившие ракету в Крыму военные выплатят 31 млн рублей 1 октября 2017 года во время подготовки к проверке ракеты на автоматизированном оборудовании Чебанов и Зверев нарушили правила безопасности, что привело к несанкционированному запуску ракеты Х-29ТД.

Общество В России хотят ввести маркировку домашних животных Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Экономика ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,4% В банке отметили, что по программе субсидирования с застройщиками у россиян также есть возможность оформить ипотеку по ставке от 5%. ВТБ предлагает ипотечные кредиты сроком до 30 лет на сумму от 600 тысяч до 60 млн рублей.

Шоу-бизнес Бывший муж Юлии Началовой стал отцом в третий раз Евгений Алдонин пять лет прожил в браке с певицей Юлией Началовой. Певица даже родила от него дочь Веру, но это их отношения не укрепило.

Происшествия Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом и по статье о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Культура Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию Автор образа Верки Сердючки певец Андрей Данилко покинул украинскую версию шоу "X-фактор", заявив о некомпетентности для роли наставника в этом проекте.

Киберспорт В Dota 2 вместе с патчем 7.23 добавили двух новых персонажей Компания Valve выпустила очередное обновление для Dota 2. Патч 7.23 с подзаголовком The Outlanders Update добавил двух персонажей Void Spirit и Snapfire, а также изменил баланс многих способностей других персонажей.

Фигурное катание Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп, соответствующим видео опубликовал в своем Instagram известный в мире фигурного катания агент Ари Закарян.

Авто Начались продажи нового кроссовера Kia KX3 Компания KIA объявила начало продаж кроссовера Kia KX3. Новинка уже доступна у официальных дилеров марки в четырех вариантах исполнения.

Спорт Тарасова возмущена возможным отстранением РФ от Олимпиады-2020 Значит получается, что мы так и не сделали никаких выводов после прошлой Олимпиады. Тогда мы были без гимна и флага.

Интернет В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.

Здоровье Скворцова предупредила о подъеме заболеваемости гриппом в России Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в России с декабря ожидается подъем заболеваемости гриппом, пик придется на январь и начало февраля.