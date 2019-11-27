Политика
REGNUMГосдеп США обнаружил «российское военное вмешательство» в Ливии
«Военное вмешательство» со стороны России подрывает стабильность в Ливии, заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер на брифинге.
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Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер заявил, что «военное вмешательство России угрожает миру, безопасности и стабильности Ливии».Дождь01:23
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Госдепартамент: наемники из России дестабилизируют ситуацию в Ливии
Московский Комсомолецвчера в 23:23
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После победы «Тоттенхэма» над «Олимпиакосом» (4:2) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов наставник лондонской команды Жозе Моуриньо поблагодарил болбоя за быструю реакцию.
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Случайно запустившие ракету в Крыму военные выплатят 31 млн рублей
1 октября 2017 года во время подготовки к проверке ракеты на автоматизированном оборудовании Чебанов и Зверев нарушили правила безопасности, что привело к несанкционированному запуску ракеты Х-29ТД.
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На американском сегменте МКС сломался туалет
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В России хотят ввести маркировку домашних животных
Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Экономика
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Евгений Алдонин пять лет прожил в браке с певицей Юлией Началовой. Певица даже родила от него дочь Веру, но это их отношения не укрепило.
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Главком ВМФ России угодил в скандал в Японии
Происшествия
Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом и по статье о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Общество
Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра
В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра.
Транспорт
Путин откроет движение по долгожданной трассе в Санкт-Петербург
Открыть дорогу традиционно приедет президент Владимир Путин. Но и для автомобилистов движение будет доступно в тот же день.
Культура
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Автор образа Верки Сердючки певец Андрей Данилко покинул украинскую версию шоу "X-фактор", заявив о некомпетентности для роли наставника в этом проекте.
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на свои модели в рамках «Чёрной пятницы»
В официальной группе ВК LADA появилась информация, что с 27 по 30 ноября во всех дилерских центрах марки стартует акция «Чёрная пятница».
Киберспорт
В Dota 2 вместе с патчем 7.23 добавили двух новых персонажей
Компания Valve выпустила очередное обновление для Dota 2. Патч 7.23 с подзаголовком The Outlanders Update добавил двух персонажей Void Spirit и Snapfire, а также изменил баланс многих способностей других персонажей.
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Компания KIA объявила начало продаж кроссовера Kia KX3. Новинка уже доступна у официальных дилеров марки в четырех вариантах исполнения.
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина показала нового возлюбленного
На своей странице в Instagram Любовь Толкалина опубликовала фотографию с возлюбленным.
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ФСБ и МВД пресекли контрабанду пороха из-за рубежа
Спорт
Тарасова возмущена возможным отстранением РФ от Олимпиады-2020
Значит получается, что мы так и не сделали никаких выводов после прошлой Олимпиады. Тогда мы были без гимна и флага.
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В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в России с декабря ожидается подъем заболеваемости гриппом, пик придется на январь и начало февраля.
Экономика
Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд
Французская транснациональная компания LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) и американский ювелирный гигант Tiffany & Co заключили соглашение, согласно которому LVMH купит Tiffany, заплатив за каждую акцию по $135 «живыми» деньгами.