Политика
Суть событийГосдеп США обвинил Россию в причастности к беспорядкам в Чили
Госдепартамент США считает, что и здесь не обошлось без российского вмешательства. Протестные акции в Чили изначально начались из-за повышения цен на проезд в метро. В ходе беспорядков пострадало более тысячи человек, в стране на некоторое время вводилось чрезвычайное положение.
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с чего всё началось
Госдепартамент США заявил о том, что он зафиксировал попытки "российских троллей" оказать влияние на политическую ситуацию в охваченном протестами Чили, сообщает Reuters.Газета.Ru03:48
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Вашингтон: «российские тролли» мешают политическому диалогу в Чили
Московский Комсомолецвчера в 19:02
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Общество
Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»
Верховный суд России принял решение о ликвидации старейшей правозащитной организации страны — движения «За права человека».
BFM.ru 08:03
Политика
Кремль ответил на требование Украины выплат за Донбасс
Песков назвал заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия неудачным и призвал не забывать, что конфликт в Донбассе - внутренний, Россия не является его участником.
Газета.Ru 08:46
Политика
Захарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
RT на русском вчера в 16:25
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия 07:58
Политика
МИД потребовал от Косово наказать виновных в инциденте с Краснощековым
Россия в контексте инцидента с российским сотрудником миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) Михаилом Краснощековым считает ошибочным ставить вопрос о возможности присоединения Косово к международным структурам, в частности, к Интерполу, и требует наказать виновных в случившемся, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 08:31
Политика
Путин предложил обнулить взаимные претензии по газу России и Украины
После переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном президент РФ Владимир Путин заявил, что России и Украине необходимо обнулить взаимные претензии по газовому спору.
Газета Кемерова 30 октября в 22:33
Общество
Перевозка истребителя Су-34 по воронежской трассе удивила американцев
Американское издание The Aviationalist опубликовало фотографии российского истребителя Су-34, который транспортировали из Бутурлиновки в Воронеж.
TV Губерния 07:44
Общество
В Красноярском крае введут налог для самозанятых
С 1 января 2020 г. в Красноярском крае появится новый тариф налогообложения для самозанятых.
ТВК вчера в 23:28
Политика
США ввели новые санкции против Ирана
США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в сообщении госдепартамента.
РИА Новости вчера в 19:09
Политика
Украина сообщила о переносе сроков разведения сил в Петровском
Напомним, в поселке Золотое в Луганской области процесс разведения сил и средств начался 29 октября.
Коммерсантъ 08:26
Шоу-бизнес
Бывшая жена Светлакова рассказала о разводе с ним
Юлия опубликовала изображение, состоящее из двух снимков себя разных временных периодов. @julia_vasileva_ya Слева Юлия в настоящее время, справа — во время брака со Светлаковым Она отметила: Единственное к чему я стремилась это, наконец-то, полюбить себя и открыть в себе этот источник.
Рамблер вчера в 00:38
Транспорт
Медведев одобрил строительство платной трассы из Москвы в Казань
По словам собеседников издания, строительство четырехполосной трассы разбили на этапы: дорогу из Москвы до Владимира и обход Казани планируется построить до конца 2024 года, а срединный участок — к 2027 году.
Вечерняя Казань 03:05
Происшествия
В России возбудили уголовное дело против главного мафиози Азербайджана
Уголовное дело возбуждено против вора в законе, которого в Сети называют "главарем мафии Азербайджана", Надира Салифова (Лоту Гули).
РЕН ТВ вчера в 04:20
Общество
В России начнут продавать растительное мясо из сверчков
В 30 магазинах Москвы с 5 ноября начнут продавать растительное мясо из США.
Российская газета 07:00
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детском саду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре мужчина напал с ножом на шестилетнего мальчика в детском саду.
Известия вчера в 08:54
Авто
В России стартовала сборка обновленного Kia Soul по полному циклу
В России калининградский производитель «Автотор» объявил о начале сборки южнокорейской модели Kia Soul следующей генерации по полному циклу (CKD).
Pnzdrive вчера в 15:50
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
REGNUM вчера в 17:17
Футбол
Глава департамента судейства УЕФА назвал проблему VAR
Руководитель департамента судейства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Роберто Розетти рассказал, что проблемой системы VAR является отсутствие единого центра.
News.ru 07:40
Экономика
Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM вчера в 18:24
Экономика
Власти подготовили новый вариант легализации криптоактивов в России
Законопроект регулирует выпуск, учет и обращение цифровых финансовых активов (ЦФА), под которыми в последней версии понимаются цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале, то есть токены, хотя само понятие «токен» в законопроекте не фигурирует.
РБК 00:00
Политика
Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине
Венгрия внесла в документ поправки, которые обязывают Киев соблюдать права венгерского нацменьшинства, проживающего на Украине, однако они были отвергнуты.
ФАН 30 октября в 10:19
Транспорт
Минтранс подготовил поправки в ПДД для электросамокатов и гироскутеров
Минтранс опубликовал поправки в правила дорожного движения, регулирующие движение на электросамокатах, гироскутерах, мотоколесах и сигвеях.
Ведомости 06:33
Политика
Суд в Гааге отклонил ходатайство Украины по делу о скифском золоте
Апелляционный суд Гааги отклонил ходатайство украинской стороны об отводе судьи апелляционного суда Амстердама, рассматривающего дело о коллекции скифского золота, сообщается в решении на сайте суда.
РИА Новости 06:01
Общество
С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП
Интерфакс вчера в 20:22
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк появился на пресс-конференции
Татьяна Навка прокомментировала состояние мужа Анастасии Заворотнюк - фигуриста Петра Чернышева, передает «Комсомольская правда».
Вести Подмосковья 02:02
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Политика
Власти России требуют от США прекратить издевательства над Ярошенко
Россия требует от США вернуть на родину осужденного в этой стране российского летчика Константина Ярошенко.
ТАСС 08:29
Политика
В МИДе рассказали о невозможности в срок договориться с США по ДСНВ
Разработать полноценную замену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между США и Россией не успеют до истечения срока действия документа, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:14