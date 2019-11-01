Политика

Суть событийСуть событийГосдеп США обвинил Россию в причастности к беспорядкам в Чили

Госдепартамент США считает, что и здесь не обошлось без российского вмешательства. Протестные акции в Чили изначально начались из-за повышения цен на проезд в метро. В ходе беспорядков пострадало более тысячи человек, в стране на некоторое время вводилось чрезвычайное положение.
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с чего всё началось
Госдепартамент США заявил о том, что он зафиксировал попытки "российских троллей" оказать влияние на политическую ситуацию в охваченном протестами Чили, сообщает Reuters
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Газета.Ru03:48

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Госдеп обвинил Россию в попытках разжечь беспорядки в Чили

РБКвчера в 20:22

Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили

РИА Новостивчера в 18:41

Госдепартамент утверждает, что Россия причастна к разжиганию противоречий в Чили

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Госдеп заявил о вмешательстве «российских троллей» в протесты в Чили

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Интерфаксвчера в 19:13

Вашингтон: «российские тролли» мешают политическому диалогу в Чили

Московский Комсомолецвчера в 19:02

«Российских троллей» обвинили в разжигании протестов в Чили

Телеканал 360°вчера в 19:59
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:51, Ашберн
Общество

Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»

Верховный суд России принял решение о ликвидации старейшей правозащитной организации страны — движения «За права человека».
BFM.ru 08:03
Политика

Кремль ответил на требование Украины выплат за Донбасс

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Газета.Ru 08:46
Политика

Захарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
RT на русском вчера в 16:25
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
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Политика

МИД потребовал от Косово наказать виновных в инциденте с Краснощековым

Россия в контексте инцидента с российским сотрудником миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) Михаилом Краснощековым считает ошибочным ставить вопрос о возможности присоединения Косово к международным структурам, в частности, к Интерполу, и требует наказать виновных в случившемся, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 08:31
Политика

Путин предложил обнулить взаимные претензии по газу России и Украины

После переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном президент РФ Владимир Путин заявил, что России и Украине необходимо обнулить взаимные претензии по газовому спору.
Газета Кемерова 30 октября в 22:33
Общество

Перевозка истребителя Су-34 по воронежской трассе удивила американцев

Американское издание The Aviationalist опубликовало фотографии российского истребителя Су-34, который транспортировали из Бутурлиновки в Воронеж.
TV Губерния 07:44
Общество

В Красноярском крае введут налог для самозанятых

С 1 января 2020 г. в Красноярском крае появится новый тариф налогообложения для самозанятых.
ТВК вчера в 23:28
Политика

США ввели новые санкции против Ирана

США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в сообщении госдепартамента.
РИА Новости вчера в 19:09
Политика

Украина сообщила о переносе сроков разведения сил в Петровском

Напомним, в поселке Золотое в Луганской области процесс разведения сил и средств начался 29 октября.
Коммерсантъ 08:26
Шоу-бизнес

Бывшая жена Светлакова рассказала о разводе с ним

Юлия опубликовала изображение, состоящее из двух снимков себя разных временных периодов. @julia_vasileva_ya Слева Юлия в настоящее время, справа — во время брака со Светлаковым Она отметила: Единственное к чему я стремилась это, наконец-то, полюбить себя и открыть в себе этот источник.
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Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 02:40
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Медведев одобрил строительство платной трассы из Москвы в Казань

По словам собеседников издания, строительство четырехполосной трассы разбили на этапы: дорогу из Москвы до Владимира и обход Казани планируется построить до конца 2024 года, а срединный участок — к 2027 году.
Вечерняя Казань 03:05
Происшествия

В России возбудили уголовное дело против главного мафиози Азербайджана

Уголовное дело возбуждено против вора в законе, которого в Сети называют "главарем мафии Азербайджана", Надира Салифова (Лоту Гули).
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Общество

В России начнут продавать растительное мясо из сверчков

В 30 магазинах Москвы с 5 ноября начнут продавать растительное мясо из США.
Российская газета 07:00
Происшествия

Мужчина убил ребенка в детском саду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре мужчина напал с ножом на шестилетнего мальчика в детском саду.
Известия вчера в 08:54
Авто

В России стартовала сборка обновленного Kia Soul по полному циклу

В России калининградский производитель «Автотор» объявил о начале сборки южнокорейской модели Kia Soul следующей генерации по полному циклу (CKD).
Pnzdrive вчера в 15:50
Происшествия

Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

REGNUM вчера в 17:17
Футбол

Глава департамента судейства УЕФА назвал проблему VAR

Руководитель департамента судейства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Роберто Розетти рассказал, что проблемой системы VAR является отсутствие единого центра.
News.ru 07:40
Экономика

Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM вчера в 18:24
Экономика

Власти подготовили новый вариант легализации криптоактивов в России

Законопроект регулирует выпуск, учет и обращение цифровых финансовых активов (ЦФА), под которыми в последней версии понимаются цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале, то есть токены, хотя само понятие «токен» в законопроекте не фигурирует.
РБК 00:00
Политика

Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине

Венгрия внесла в документ поправки, которые обязывают Киев соблюдать права венгерского нацменьшинства, проживающего на Украине, однако они были отвергнуты.
ФАН 30 октября в 10:19
Транспорт

Минтранс подготовил поправки в ПДД для электросамокатов и гироскутеров

Минтранс опубликовал поправки в правила дорожного движения, регулирующие движение на электросамокатах, гироскутерах, мотоколесах и сигвеях.
Ведомости 06:33
Политика

Суд в Гааге отклонил ходатайство Украины по делу о скифском золоте

Апелляционный суд Гааги отклонил ходатайство украинской стороны об отводе судьи апелляционного суда Амстердама, рассматривающего дело о коллекции скифского золота, сообщается в решении на сайте суда.
РИА Новости 06:01
Общество

С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП

Интерфакс вчера в 20:22
Происшествия

Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк появился на пресс-конференции

Татьяна Навка прокомментировала состояние мужа Анастасии Заворотнюк - фигуриста Петра Чернышева, передает «Комсомольская правда».
Вести Подмосковья 02:02
Армия и оружие

Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Политика

Власти России требуют от США прекратить издевательства над Ярошенко

Россия требует от США вернуть на родину осужденного в этой стране российского летчика Константина Ярошенко.
ТАСС 08:29
Политика

В МИДе рассказали о невозможности в срок договориться с США по ДСНВ

Разработать полноценную замену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между США и Россией не успеют до истечения срока действия документа, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:14
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