с чего всё началось

Госдепартамент США считает, что и здесь не обошлось без российского вмешательства. Протестные акции в Чили изначально начались из-за повышения цен на проезд в метро. В ходе беспорядков пострадало более тысячи человек, в стране на некоторое время вводилось чрезвычайное положение.

Госдеп США обвинил Россию в причастности к беспорядкам в Чили

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