Политика
Вести.RuГосдеп США обвинил Россию во «враждебных действиях в сфере энергетики»
Высокопоставленный представитель госдепа США обвинил Россию в якобы "враждебных действиях в сфере энергетики". По его словам, у американского конгресса есть "множество примеров" этого. Никаких дальнейших комментариев представитель ведомства не дал, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить771
с чего всё началось
Как сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства, представитель Госдепа в ответ на вопрос о контактах между Россией и США в нефтяной сфере назвал действия Москвы в области энергетики враждебными.Известия02:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 07:24, Ашберн
Здоровье
Роспотребнадзор призвал брянцев старше 60 лет самоизолироваться
Региональное управление Роспотребнадзоре разместило на своем сайте рекомендации людям старше 60 лет по предотвращению заражения коронавирусом.
Общество
В России зарегистрировали еще 54 случая заболевания коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Здоровье
Путина просят принять экстренные меры против коронавируса
Президента России Владимира Путина просят принять экстренные меры против коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Кино
Warner Bros. пока не планирует отменять премьеру «Чудо-женщины 1984»
Осведомленный источник портала The Wrap сообщил ранее, что руководители компании Warner Bros. приняли решение выпустить в прокат премьерный показ ленты "Чудо-женщина 1984" как в кинотеатрах, так и в интернете.
Происшествия
В Новосибирской области рассказали о состоянии пациенток с COVID-19
Состояние обеих пациенток с выявленной коронавирусной инфекцией в Новосибирской области удовлетворительное, в больнице всего находятся 48 пациентов с признаками ОРВИ, которые вернулись из-за границы, сообщает в пятницу региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Энергетика
Белоусов дал прогноз по ценам на нефть
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов ожидает, что цена на нефть скорректируется в диапазоне 35-40 долларов за баррель.
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Общество
Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса
"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Общество
В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса
627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Энергетика
Нефть на торгах продолжает дорожать
Вторую торговую сессию подряд продолжается рост мировых цен на нефть, пишет РИА Новости.
Общество
Все московские поликлиники перешли на новый формат работы
Столичные поликлиники за неделю полностью поменяли формат работы из-за коронавируса.
Здоровье
Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице
Общество
Главному инфекционисту Ставрополья грозит уголовная ответственность
Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова скрыла свою поездку в Испанию и, вернувшись в Россию 9 марта, вышла на работу, где контактировала с десятками людей.
Шоу-бизнес
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Общество
Грузия ввела режим чрезвычайного положения
Грузия на месяц вводит режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи со вспышкой коронавируса на всей территории страны.
Политика
В Госдуме оценили заявление США о «враждебных действиях» России
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT заявление высокопоставленного представителя Госдепа о том, что Россия «использовала энергетику как враждебный игрок».
Экономика
Мишустин поручил следить за тем, чтобы дефицита топлива не было
Премьер Михаил Мишустин поручил следить за тем, чтобы в России не возникало дефицита бензина.
Экономика
Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса
Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Здоровье
Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса
Врач в Италии попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для молодых людей в возрасте 20-30 лет.
Политика
Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Общество
Общественный транспорт Киева с 22 марта прекратит работу
Общественный транспорт в Киеве в воскресенье полностью прекратит работу в рамках ужесточения карантинных мер для борьбы с новым коронавирусом.
Автоспорт
Первые виртуальные гонки «Формулы-1» состоятся 22 марта
Первые виртуальные автогонки в классе машин "Формула-1" взамен настоящих, отложенных из-за распространения коронавируса, пройдут с участием некоторых гонщиков 22 марта.
Происшествия
В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской
Гаджеты
Huawei P40 Pro Plus 5G в белом цвете позирует на рендере в полный рост
Соответственно, P40 Pro Plus 5G окажется самым дорогим: его стоимость составит 1200-1300 евро.
Авто
В McLaren не отложили планы перехода на моторы Mercedes
Контракт McLaren с мотористами Renault истекает в этом году, в британской команде планировали доработать с ними до смены регламента – и в 2021-м перейти на силовые установки Mercedes.