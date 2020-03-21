с чего всё началось

Высокопоставленный представитель госдепа США обвинил Россию в якобы "враждебных действиях в сфере энергетики". По его словам, у американского конгресса есть "множество примеров" этого. Никаких дальнейших комментариев представитель ведомства не дал, передает ТАСС.

Госдеп США обвинил Россию во «враждебных действиях в сфере энергетики»

Здоровье Роспотребнадзор призвал брянцев старше 60 лет самоизолироваться Региональное управление Роспотребнадзоре разместило на своем сайте рекомендации людям старше 60 лет по предотвращению заражения коронавирусом.

Кино Warner Bros. пока не планирует отменять премьеру «Чудо-женщины 1984» Осведомленный источник портала The Wrap сообщил ранее, что руководители компании Warner Bros. приняли решение выпустить в прокат премьерный показ ленты "Чудо-женщина 1984" как в кинотеатрах, так и в интернете.

Происшествия В Новосибирской области рассказали о состоянии пациенток с COVID-19 Состояние обеих пациенток с выявленной коронавирусной инфекцией в Новосибирской области удовлетворительное, в больнице всего находятся 48 пациентов с признаками ОРВИ, которые вернулись из-за границы, сообщает в пятницу региональный оперштаб по противодействию COVID-19.

Общество Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса "Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.

Общество В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса 627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Энергетика Нефть на торгах продолжает дорожать Вторую торговую сессию подряд продолжается рост мировых цен на нефть, пишет РИА Новости.

Общество Главному инфекционисту Ставрополья грозит уголовная ответственность Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова скрыла свою поездку в Испанию и, вернувшись в Россию 9 марта, вышла на работу, где контактировала с десятками людей.

Общество Грузия ввела режим чрезвычайного положения Грузия на месяц вводит режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи со вспышкой коронавируса на всей территории страны.

Политика В Госдуме оценили заявление США о «враждебных действиях» России Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT заявление высокопоставленного представителя Госдепа о том, что Россия «использовала энергетику как враждебный игрок».

Здоровье Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса Врач в Италии попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для молодых людей в возрасте 20-30 лет.

Общество Общественный транспорт Киева с 22 марта прекратит работу Общественный транспорт в Киеве в воскресенье полностью прекратит работу в рамках ужесточения карантинных мер для борьбы с новым коронавирусом.

Автоспорт Первые виртуальные гонки «Формулы-1» состоятся 22 марта Первые виртуальные автогонки в классе машин "Формула-1" взамен настоящих, отложенных из-за распространения коронавируса, пройдут с участием некоторых гонщиков 22 марта.