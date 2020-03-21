Политика

Вести.RuВести.RuГосдеп США обвинил Россию во «враждебных действиях в сфере энергетики»

Высокопоставленный представитель госдепа США обвинил Россию в якобы "враждебных действиях в сфере энергетики". По его словам, у американского конгресса есть "множество примеров" этого. Никаких дальнейших комментариев представитель ведомства не дал, передает ТАСС.
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 американского внешнеполитического ведомства, представитель Госдепа в ответ на вопрос о контактах между Россией и США в нефтяной сфере назвал действия Москвы в области энергетики враждебными.
Известия02:46

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США назвали враждебными действия России в сфере энергетики

Газета.Ru04:10

Госдеп США: Россия использовала энергетику во враждебных целях

REGNUMвчера в 22:08

Госдеп США призвал Россию не использовать энергетику как политическое оружие

Интерфаксвчера в 23:00

США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными

Lenta.ruвчера в 22:47

США обвинили Россию в использовании энергетики «для враждебных целей»

Взгляд.рувчера в 22:44

В Госдепе США заявили о враждебных действиях России в сфере энергетики

РБК01:09

США обвинили Россию во враждебных действиях в энергетической сфере

ТАССвчера в 21:45
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Здоровье

Роспотребнадзор призвал брянцев старше 60 лет самоизолироваться

Региональное управление Роспотребнадзоре разместило на своем сайте рекомендации людям старше 60 лет по предотвращению заражения коронавирусом.
Город32 02:00
Общество

В России зарегистрировали еще 54 случая заболевания коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Online47.ru вчера в 10:23
Общество

Торговые сети отрицают, что просили Белоруссию предоставить продукты

Коммерсантъ 06:38
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru вчера в 09:02
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Здоровье

Путина просят принять экстренные меры против коронавируса

Президента России Владимира Путина просят принять экстренные меры против коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:16
Кино

Warner Bros. пока не планирует отменять премьеру «Чудо-женщины 1984»

Осведомленный источник портала The Wrap сообщил ранее, что руководители компании Warner Bros. приняли решение выпустить в прокат премьерный показ ленты "Чудо-женщина 1984" как в кинотеатрах, так и в интернете.
NewInform 04:09
Происшествия

В Новосибирской области рассказали о состоянии пациенток с COVID-19

Состояние обеих пациенток с выявленной коронавирусной инфекцией в Новосибирской области удовлетворительное, в больнице всего находятся 48 пациентов с признаками ОРВИ, которые вернулись из-за границы, сообщает в пятницу региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 00:46
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Энергетика

Белоусов дал прогноз по ценам на нефть

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов ожидает, что цена на нефть скорректируется в диапазоне 35-40 долларов за баррель.
BFM.ru 04:50
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Общество

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Интерфакс 06:07
Общество

В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса

627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Аргументы и Факты вчера в 15:00
Энергетика

Нефть на торгах продолжает дорожать

Вторую торговую сессию подряд продолжается рост мировых цен на нефть, пишет РИА Новости.
BFM.ru вчера в 00:43
Общество

Все московские поликлиники перешли на новый формат работы

Столичные поликлиники за неделю полностью поменяли формат работы из-за коронавируса.
ТАСС 05:00
Здоровье

Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице

Lenta.ru вчера в 06:56
Общество

Главному инфекционисту Ставрополья грозит уголовная ответственность

Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова скрыла свою поездку в Испанию и, вернувшись в Россию 9 марта, вышла на работу, где контактировала с десятками людей.
Газета.Ru 05:39
Шоу-бизнес

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Экспресс газета вчера в 01:26
Общество

Грузия ввела режим чрезвычайного положения

Грузия на месяц вводит режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи со вспышкой коронавируса на всей территории страны.
Lenta.ru 07:01
Политика

В Госдуме оценили заявление США о «враждебных действиях» России

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT заявление высокопоставленного представителя Госдепа о том, что Россия «использовала энергетику как враждебный игрок».
RT на русском 05:47
Экономика

Мишустин поручил следить за тем, чтобы дефицита топлива не было

Премьер Михаил Мишустин поручил следить за тем, чтобы в России не возникало дефицита бензина.
Вести.Ru 07:06
Экономика

Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Lenta.ru 01:17
Здоровье

Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса

Врач в Италии попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для молодых людей в возрасте 20-30 лет.
Lenta.ru 06:12
Политика

Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 16:52
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Общество

Общественный транспорт Киева с 22 марта прекратит работу

Общественный транспорт в Киеве в воскресенье полностью прекратит работу в рамках ужесточения карантинных мер для борьбы с новым коронавирусом.
ТАСС 07:02
Автоспорт

Первые виртуальные гонки «Формулы-1» состоятся 22 марта

Первые виртуальные автогонки в классе машин "Формула-1" взамен настоящих, отложенных из-за распространения коронавируса, пройдут с участием некоторых гонщиков 22 марта.
ТАСС Спорт вчера в 09:12
Происшествия

В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской

Газета.Ru вчера в 12:44
Гаджеты

Huawei P40 Pro Plus 5G в белом цвете позирует на рендере в полный рост

Соответственно, P40 Pro Plus 5G окажется самым дорогим: его стоимость составит 1200-1300 евро.
iXBT.com 05:06
Авто

В McLaren не отложили планы перехода на моторы Mercedes

Контракт McLaren с мотористами Renault истекает в этом году, в британской команде планировали доработать с ними до смены регламента – и в 2021-м перейти на силовые установки Mercedes.
F1news.ru 02:05
Как работают Яндекс.Новости?
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