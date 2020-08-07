Госдеп США объяснил рассылку россиянам СМС о вознаграждении $10 млн
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Госдепартамент США в своей СМС-рассылке, которую получили и россияне, предлагал вознаграждение в размере $10 млн за информацию о киберугрозах, нацеленных на предстоящие выборы президента. Об этом со ссылкой на письмо представителя ведомства сообщил Reuters.В источнике
С чего всё началось
В Госдепе признали проведение SMS-рассылки в России
Госдепартамент США проводит СМС-рассылку за рубежом, в том числе в России, в рамках своей программы по поиску лиц, которые вмешиваются в американские выборы, подтвердил РИА Новости представитель ведомства.
РИА Новостивчера в 12:58
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