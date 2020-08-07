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РБК
РБК

Госдеп США объяснил рассылку россиянам СМС о вознаграждении $10 млн

Госдепартамент США в своей СМС-рассылке, которую получили и россияне, предлагал вознаграждение в размере $10 млн за информацию о киберугрозах, нацеленных на предстоящие выборы президента. Об этом со ссылкой на письмо представителя ведомства сообщил Reuters.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Госдепе признали проведение SMS-рассылки в России

Госдепартамент США проводит СМС-рассылку за рубежом, в том числе в России, в рамках своей программы по поиску лиц, которые вмешиваются в американские выборы, подтвердил РИА Новости представитель ведомства.
РИА Новостивчера в 12:58
Подробнее о событии
РБК

Госдеп США объяснил рассылку россиянам СМС о вознаграждении $10 млн

РБК18:56
Lenta.ru

В США объяснили обещание раздать 10 миллионов долларов россиянам

Lenta.ru19:46
Взгляд.ру

Госдеп открыто ищет в России предателей родины

Взгляд.рувчера в 06:30
Газета.Ru

Госдеп США признался в SMS-рассылке россиянам по поводу выборов

Газета.Ruвчера в 15:38
Известия

В Госдепе признали проведение SMS-рассылки в России для поиска хакеров

Известиявчера в 13:05
РИА Новости

В Госдепе признали проведение SMS-рассылки в России

РИА Новостивчера в 12:58
ТАСС

Госдеп ведет СМС-рассылку с призывом сообщить о вмешательстве в выборы в США по всему миру

ТАССвчера в 15:13

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
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Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с крушением Boeing

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с жертвами при жесткой посадке пассажирского самолета в городе Кожикод.
РЕН ТВ06:00
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О росте интереса налоговой к счетам клиентов сообщают российские банки

Во время длительного периода ограничительных мер, которые были связаны с пандемией коронавируса, налоговые проверки счетов российских граждан в банках не проводились, однако сейчас налоговые органы активно направляют запросы в финансовые организации.
Live24вчера в 07:12
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Членов «Открытой России» задержали по пути в Белоруссию

Исполнительный директор незарегистрированной общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров и члены петербургского отделения Даниил Потапов и Александр Федосеев были задержаны на подъезде к границе с Белоруссией.
Коммерсантъ05:55
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«Первым делом мы построим самолёты»: ОАК объединяет КБ «Илюшин» и «Туполев»

По данным издания, ОАК в ходе очередной реформы приняла решение об объединении под единым управлением КБ "Ильюшин", подконтрольных ему предприятий "Авиастар-СП" и ВАСО с одной стороны и связки КБ "Туполев" – Казанский авиазавод — с другой.
Военное обозрение06:39

Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
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Военные США сняли видео испытаний гиперзвукового ракетного блока C-HGB

Как сообщает ToDay News Ufa, самое первое испытание американской ракеты, которая имеет гиперзвуковой планирующий блок Common Hypersonic Glide Body, произошла еще весной, девятнадцатого марта, однако общественности результат данных испытаний был продемонстрирован только на днях, четвертого августа.
ToDay News Ufa09:07
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Названы популярные у россиян породы кошек

Президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко назвала популярные в России породы кошек: чаще всего жители страны отдают предпочтение мейн-кунам, британцам, сибирским и бенгальским кошкам.
Lenta.ru06:16
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МИД назвал меры США в отношении TikTok нарушением норм ВТО

Официальный представителя Министерства инностраных дел России Мария Захарова считает, что действия властей США в отношении видеосервиса TikTok нарушают нормы ВТО и «идут в разрез с базовыми принципами свободной рыночной экономики».
РБК08:18
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