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РБК
РБК

Госдеп США объяснил рассылку россиянам СМС о вознаграждении $10 млн

Госдепартамент США в своей СМС-рассылке, которую получили и россияне, предлагал вознаграждение в размере $10 млн за информацию о киберугрозах, нацеленных на предстоящие выборы президента. Об этом со ссылкой на письмо представителя ведомства сообщил Reuters.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Госдепе признали проведение SMS-рассылки в России

Госдепартамент США проводит СМС-рассылку за рубежом, в том числе в России, в рамках своей программы по поиску лиц, которые вмешиваются в американские выборы, подтвердил РИА Новости представитель ведомства.
РИА Новостивчера в 12:58
Подробнее о событии
РБК

Госдеп США объяснил рассылку россиянам СМС о вознаграждении $10 млн

РБК18:56
Lenta.ru

В США объяснили обещание раздать 10 миллионов долларов россиянам

Lenta.ru19:46
Взгляд.ру

Госдеп открыто ищет в России предателей родины

Взгляд.рувчера в 06:30
Газета.Ru

Госдеп США признался в SMS-рассылке россиянам по поводу выборов

Газета.Ruвчера в 15:38
Известия

В Госдепе признали проведение SMS-рассылки в России для поиска хакеров

Известиявчера в 13:05
РИА Новости

В Госдепе признали проведение SMS-рассылки в России

РИА Новостивчера в 12:58
ТАСС

Госдеп ведет СМС-рассылку с призывом сообщить о вмешательстве в выборы в США по всему миру

ТАССвчера в 15:13

98 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 98 человек подтверждено инфицирование COVID-19, выздоровели еще 155 пациентов, пять носителей коронавируса скончались, в том числе трое непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com03:16
873

96 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Кузбассе

Новые заражения зафиксированы в Новокузнецке (26), Междуреченске (18), Кемерове (11), Анжеро-Судженске (8), Белово (8), Новокузнецком МР (5), Ленинск-Кузнецком (5), Березовском (4), Гурьевском МО (3),Промышленновском МО (2), Таштагольском МР (2), Мысках (1), Осинниках (1), Полысаево (1), Беловском МР (1). На 6 августа в Кузбассе у 4 158 человек выявлен коронавирус.
Kursk.com6 августа в 02:23
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Назван самый бодрящий летний кофе

Для приготовления нитро кофе используют крепкий кофе холодного заваривания, который насыщается азотом с помощью оборудования, используемого в пивной промышленности.
Профиль01:20
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Звезда «Уральских пельменей» вернется на завод из-за безденежья

Актер и участник проекта «Уральские пельмени» Роман Постовалов в одном из интервью признался, что если его финансовое положение не придет в норму, он вынужден будет вернуться на завод.
Территория новостейвчера в 08:33
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