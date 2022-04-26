По мнению американских властей, все шестеро якобы служат в Главном разведывательном управлении (ГРУ) генштаба вооруженных сил России и были несколько лет назад причастны к заражению компьютеров по всему миру вредоносной "стиралкой" NotPetya.
Американский журналист Томас Лифсон написал в статье для American Thinker, что был шокирован заявлением главы Пентагона Ллойда Остина о стремлении Соединенных Штатов "ослабить Россию" и поддерживать Киев.
«Сегодня, 26 апреля, в "Булгаргаз" поступило уведомление, что поставки природного газа от ООО "Газпром экспорт" будут приостановлены с 27 апреля 2022 года»,— говорится в сообщении Министерства энергетики Болгарии.