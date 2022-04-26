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Госдеп США объявил награду до $10 млн за информацию о шести предполагаемых сотрудниках ГРУ

США предлагают
 вознаграждение в размере до $10 млн за информацию о шести россиянах, которых в Госдепартаменте считают причастными к хакерской атаке на институты США в июне 2017 года с использованием вируса NotPetya.
РБК
По мнению американских властей, все шестеро якобы служат в Главном разведывательном управлении (ГРУ) генштаба вооруженных сил России и были несколько лет назад причастны к заражению компьютеров по всему миру вредоносной "стиралкой" NotPetya.
Газета.Ru
Согласно сообщению, речь идет о кибератаке с применением вируса NotPetya в 2017 году.
ТАСС
Москва ранее неоднократно отвергала утверждения американских властей о причастности российских государственных структур к хакерским атакам на различные объекты в США и других странах.
ТАСС

Подробнее о событии

Госдеп США объявил награду до 10 млн долларов за информацию о шести предполагаемых хакерах из России
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