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Госдеп США объявил награду до $10 млн за информацию о шести предполагаемых сотрудниках ГРУ

США предлагают
 вознаграждение в размере до $10 млн за информацию о шести россиянах, которых в Госдепартаменте считают причастными к хакерской атаке на институты США в июне 2017 года с использованием вируса NotPetya.
РБК
По мнению американских властей, все шестеро якобы служат в Главном разведывательном управлении (ГРУ) генштаба вооруженных сил России и были несколько лет назад причастны к заражению компьютеров по всему миру вредоносной "стиралкой" NotPetya.
Газета.Ru
Речь идет о кибератаке 2017 года с применением вируса NotPetya.
Коммерсантъ
Вирус блокировал компьютерные системы компаний и требовал плату за разблокировку.
РБК

Подробнее о событии

Госдеп США объявил награду до 10 млн долларов за информацию о шести предполагаемых хакерах из России
BFM.ru19:50
Госдеп объявил награду до $10 млн за информацию о шести офицерах ГРУ, подозреваемых в кибератаках
Комсомольская правда19:12
Госдеп объявил награду в $10 млн за информацию о шести предполагаемых «сотрудниках ГРУ»
ТАССвчера в 16:40
Госдеп США объявил награду до $10 млн за информацию о шести предполагаемых сотрудниках ГРУ
Lenta.ru17:33
США предложили до $10 млн за информацию о предполагаемых хакерах из России
Интерфакс17:24
Госдеп объявил награду до 10 миллионов долларов за данные о шести мнимых сотрудниках ГРУ
РИА Новости19:01
США предложили $10 млн за информацию о «русских хакерах» из 2017 года
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