Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиГосдеп одобрил продажу Украине ракетных комплексов Javelin

Предыдущий контракт В 2017 году Вашингтон одобрил поставки вооружений Киеву, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Кроме того, американские власти допустили продажу Украине противокорабельных ракет и средств береговой охраны.
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США одобрили поставки Украине 150 ракет для комплексов Javelin

ТАССвчера в 16:04

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Госдеп одобрил продажу Украине ракетных комплексов Javelin

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RT на русскомвчера в 15:19

Пентагон подтвердил поставку 150 комплексов Javelin для Украины

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Госдеп США одобрил поставки Киеву противотанковых вооружений на $39 млн

Интерфаксвчера в 15:24

США решили продать Украине противотанковых Javelin на $40 млн

Газета.Ruвчера в 15:33
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено вчера в 23:59, Вашингтон
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