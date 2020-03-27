Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГосдеп США пообещал $15 миллионов за поимку Мадуро

Власти США назначили награду в $15 млн за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил американский госсекретарь Майк Помпео. За информацию о его соратниках объявлена награда в $10 млн.
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти назначили награду в $15 млн за информацию, которая приведет к аресту венесуэльского президента Николаса Мадуро, сообщение
 размещено на сайте американского внешнеполитического ведомства.
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