Коронавирус
Газета.RuГосдеп США пообещал $15 миллионов за поимку Мадуро
Власти США назначили награду в $15 млн за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил американский госсекретарь Майк Помпео. За информацию о его соратниках объявлена награда в $10 млн.
Читать в источнике
Оценить379
с чего всё началось
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти назначили награду в $15 млн за информацию, которая приведет к аресту венесуэльского президента Николаса Мадуро, сообщение размещено на сайте американского внешнеполитического ведомства.РБКвчера в 14:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Посольство РФ в Венесуэле оценило заявление США об участии Мадуро в наркоторговле
Интерфаксвчера в 16:24
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 05:17, Ашберн
Общество
Стало известно, кто не будет работать на неделе с 30 марта по 3 апреля
В среду, 25 марта, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с коронавирусом.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Общество
В Севастополе подтвердили первые случаи заражения коронавирусом
Первые пять случаев заражения коронавирусом подтвердили в Севастополе, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Здоровье
Госпиталь на 800 коек откроют в Новосибирске из-за коронавируса
В Новосибирске планируется открыть госпиталь на 800 коек, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Новосибирской области.
Общество
Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса
Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Общество
В Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020 на август
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (фракция ЛДПР) выступил с инициативой перенести основную волну сдачи выпускниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов вузы в связи с пандемией коронавируса.
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Космос
На спутнике связи «Экспресс-АМ6» произошла нештатная ситуация
Нештатная ситуация с системой терморегулирования произошла на телекоммуникационном спутнике "Экспресс-АМ6", услуги широкополосного доступа в интернет с аппарата прекращены, сообщил оператор спутникового интернета "Радуга-Интернет".
Происшествия
Раскрыта личность третьей умершей с коронавирусом россиянки
Третьей умершей россиянкой с коронавирусом оказалась 70-летняя москвичка. Об этом сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.
Политика
Путин на саммите G20 предупредил о последствиях пандемии коронавируса
«Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008—2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию», — цитирует ТАСС главу государства.
Общество
Twitter удалил фейк о комендантском часе по требованию Роскомнадзора
Накануне Роскомнадзор направил требование руководству соцсети об удалении ложной информации о якобы принятом приказе министра обороны Российской Федерации «О введении в городе Москве комендантского часа», после того, как в этот же день аналогичное требование служба получила от Генпрокуратуры .
Здоровье
Лекарства для базовой аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
Общество
Опубликован перечень работников, которых не затронет «режим каникул»
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, определил перечень работников и организаций, не попадающих под режим нерабочей недели, которая продлится с 30 марта по 3 апреля.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море
Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Шоу-бизнес
Собчак предположила, где Лещенко мог заразиться коронавирусом
В своем Telegram-канале Собчак предположила, что зараженный коронавирусом Лещенко мог поставить под угрозу здоровье многих гостей мероприятия.
Футбол
«Барселона» объявила о сокращении зарплат из-за коронавируса
«Барселона» объявила о сокращении рабочего времени футболистов и сотрудников клуба.
Политика
Депутаты Госдумы сдадут тест на коронавирус
Депутатов Госдумы 30 марта проверят на коронавирус.
Экономика
Российские торговые центры готовятся к дефолту
В письме РСТЦ, направленном в правительство РФ, отмечается, что строительство торговых центров осуществляется за счет займов, суммарный объем которых составляет не менее 1 трлн рублей.
Политика
Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии
Посольство России выразило протест газете La Stampa из-за публикации с критикой ее помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Финансы
Банки сообщили о росте числа заявок на покупку автомобилей в кредит
По оценкам Кредит Европа Банка, в марте количество обращений за ссудами на покупку машин выросло на 15% по сравнению с февралем, выдачи увеличились на 21,5%.
Шоу-бизнес
Объявлено место похорон Инны Макаровой
Дата похорон будет объявлена позже, сообщил сегодня внук знаменитости, композитор Иван Бурляев.
Происшествия
У вернувшегося из Монако ростовчанина COVID-19 не подтверждён
«Контрольный тест ещё одного вернувшегося из-за границы (Монако) пациента с подозрением на коронавирус референс-центр не подтвердил», — говорится в сообщении.
Энергетика
WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Транспорт
В Москве открыли новую ветку метро
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую линию метрополитена и примыкающую к ее второму участку часть Большой кольцевой линии (БКЛ).