с чего всё началось

Власти США назначили награду в $15 млн за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил американский госсекретарь Майк Помпео. За информацию о его соратниках объявлена награда в $10 млн.

Госдеп США пообещал $15 миллионов за поимку Мадуро

Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

Общество В России введут штрафы за нарушение карантина Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.

Общество В Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020 на август Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (фракция ЛДПР) выступил с инициативой перенести основную волну сдачи выпускниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов вузы в связи с пандемией коронавируса.

Космос На спутнике связи «Экспресс-АМ6» произошла нештатная ситуация Нештатная ситуация с системой терморегулирования произошла на телекоммуникационном спутнике "Экспресс-АМ6", услуги широкополосного доступа в интернет с аппарата прекращены, сообщил оператор спутникового интернета "Радуга-Интернет".

Политика Путин на саммите G20 предупредил о последствиях пандемии коронавируса «Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008—2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию», — цитирует ТАСС главу государства.

Общество Twitter удалил фейк о комендантском часе по требованию Роскомнадзора Накануне Роскомнадзор направил требование руководству соцсети об удалении ложной информации о якобы принятом приказе министра обороны Российской Федерации «О введении в городе Москве комендантского часа», после того, как в этот же день аналогичное требование служба получила от Генпрокуратуры .

Общество Опубликован перечень работников, которых не затронет «режим каникул» Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, определил перечень работников и организаций, не попадающих под режим нерабочей недели, которая продлится с 30 марта по 3 апреля.

Общество Названы регионы России с новыми случаями коронавируса Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.

Общество Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.

Экономика Российские торговые центры готовятся к дефолту В письме РСТЦ, направленном в правительство РФ, отмечается, что строительство торговых центров осуществляется за счет займов, суммарный объем которых составляет не менее 1 трлн рублей.

Политика Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии Посольство России выразило протест газете La Stampa из-за публикации с критикой ее помощи Италии в борьбе с коронавирусом.