Коронавирус
BFM.ruГосдеп США пообещал $15 миллионов за поимку Мадуро
Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что американские власти сейчас изучают все возможности и варианты задержания для Мадуро. За содействие в его поимке Госдеп США объявил награду в 15 миллионов долларов.
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с чего всё началось
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти назначили награду в $15 млн за информацию, которая приведет к аресту венесуэльского президента Николаса Мадуро, сообщение размещено на сайте американского внешнеполитического ведомства.РБКвчера в 14:07
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Посольство РФ в Венесуэле оценило заявление США об участии Мадуро в наркоторговле
Интерфаксвчера в 16:24
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Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
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«Надо поменять статус саамского языка»
Подведены итоги конкурса «Мой ответ на "Большие вызовы"» на лучшее эссе, посвященное проблемам, описанным в Стратегии научно-технологического развития России.
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У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
У певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус.
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В России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом
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У 29 прибывших из Таиланда жителей Сахалина подозревают коронавирус
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 08:54 — REGNUM Глава Сахалина Валерий Лимаренко прокомментировал желание изолированных после прибытия из Таиланда островитян покинуть обсерватор и находиться на самоизоляции дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
Общество
Крупные торговые сети продолжат работать на следующей неделе
Крупные российские торговые сети планируют работать в обычном режиме на следующей неделе, которая станет нерабочей.
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Борис Михайлов призвал значительно увеличить потолок зарплат в КХЛ
Заслуженный ветеран считает, что из-за последних событий в экономике, связанных с падением рубля, потолок зарплат, установленный со следующего сезона на отметке в 900 миллионов рублей, должен быть существенно увеличен.
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В Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020 на август
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (фракция ЛДПР) выступил с инициативой перенести основную волну сдачи выпускниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов вузы в связи с пандемией коронавируса.
Политика
Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
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Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у девяти жителей Челябинской области, сообщил журналистам глава региона Алексей Текслер.
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Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
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Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса
Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
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Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем
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В России спрос на туалетную бумагу увеличился на 47%
Аналитики фискальной платформы «Такском» проанализировали данные о продажах туалетной бумаги, влажных салфеток, мыла и других средств личной гигиены в первые недели марта этого года.
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Николай Фоменко ради нового проекта стал полысевшим и обрюзгшим
Вскоре стало известно, что фото, которыми поделился актер, были сделаны на съемочной площадке нового проекта Кирилла Кузина под названием "Офигенные".
Наука
Названа резко осложняющая коронавирус болезнь
Заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса.