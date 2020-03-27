Коронавирус

BFM.ruBFM.ruГосдеп США пообещал $15 миллионов за поимку Мадуро

Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что американские власти сейчас изучают все возможности и варианты задержания для Мадуро. За содействие в его поимке Госдеп США объявил награду в 15 миллионов долларов.
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с чего всё началось
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти назначили награду в $15 млн за информацию, которая приведет к аресту венесуэльского президента Николаса Мадуро, сообщение
 размещено на сайте американского внешнеполитического ведомства.
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