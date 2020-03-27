Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМадуро отверг обвинения США в наркотерроризме

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что обвинения со стороны американских властей касательно причастности бывшего лидера республики к наркоторговле являются ложными. Трансляция его заявления была в Twitter.
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти назначили награду в $15 млн за информацию, которая приведет к аресту венесуэльского президента Николаса Мадуро, сообщение
 размещено на сайте американского внешнеполитического ведомства.
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Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель, действующий Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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