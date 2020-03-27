с чего всё началось

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что обвинения со стороны американских властей касательно причастности бывшего лидера республики к наркоторговле являются ложными. Трансляция его заявления была в Twitter.

Общество Россиянам разъяснили условия нерабочей недели Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.

Экономика Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.

Политика Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.

Экономика Путин предложил обложить налогом проценты с крупных банковских вкладов Первые уведомления налогоплательщики получат только на уплату налогов по процентным доходам с вкладов за 2021 год в 2022 году.

Происшествия МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге Сотрудники полиции рассматривают поджог основной версией причины пожара с семью погибшими в доме в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Общество Мишустин поручил до лета закрыть санатории и курорты с 28 марта Согласно документу, управление делами президента, Фонд социального страхования и органы исполнительной власти регионов, в ведении которых находятся подведомственные санатории, пансионаты и дома отдыха, а также детские лагеря и гостиницы, с 28 марта должны приостановить бронирование мест в данных учреждениях на срок до 1 июня.

Происшествия В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв В Магнитогорске в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Политика В России отреагировали на критику «бесполезной» помощи Италии Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью в итальянской газете La Stampa о том, что большая часть поставленной Россией гуманитарной помощи якобы не поможет Италии в борьбе с коронавирусом.

Общество В России введут штрафы за нарушение карантина Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.

Шоу-бизнес Наташа Королева оценила сообщения о состоянии Игоря Николаева Певица Наташа Королева в беседе с телеканалом "360" оценила сообщения о том, что Игорь Николаев якобы обратился в больницу в Коммунарке.

Общество Полиция временно приостанавливает личный прием граждан В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Министерство внутренних дел РФ и подразделения системы МВД России с 27 марта временно приостанавливают личный прием граждан.

Здоровье В Москве разрешили лечиться от коронавируса дома В документе говорится, что пациент остаётся дома, если его температура ниже 38,5 градуса Цельсия и если у него нет затруднений дыхания.

Общество Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

Экономика Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.