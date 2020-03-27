Коронавирус
Газета.RuМадуро отверг обвинения США в наркотерроризме
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что обвинения со стороны американских властей касательно причастности бывшего лидера республики к наркоторговле являются ложными. Трансляция его заявления была в Twitter.
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с чего всё началось
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти назначили награду в $15 млн за информацию, которая приведет к аресту венесуэльского президента Николаса Мадуро, сообщение размещено на сайте американского внешнеполитического ведомства.РБКвчера в 14:07
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Посольство РФ в Венесуэле оценило заявление США об участии Мадуро в наркоторговле
Интерфаксвчера в 16:24
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Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию
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Путин предложил обложить налогом проценты с крупных банковских вкладов
Первые уведомления налогоплательщики получат только на уплату налогов по процентным доходам с вкладов за 2021 год в 2022 году.
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Президент России Владимир Путин общается с предпринимателями
Владимир Путин встречается с предпринимателями.
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Борис Акунин признался, что заразился коронавирусом
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Стало известно, какие отсрочки по налогам дадут малому бизнесу
Стали известны меры поддержки малого бизнеса, которые запланированы Правительством из-за ситуации с коронавирусом.
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Алексей Вербов покинул пост наставника казанского «Зенита»
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Общество
Мишустин поручил до лета закрыть санатории и курорты с 28 марта
Согласно документу, управление делами президента, Фонд социального страхования и органы исполнительной власти регионов, в ведении которых находятся подведомственные санатории, пансионаты и дома отдыха, а также детские лагеря и гостиницы, с 28 марта должны приостановить бронирование мест в данных учреждениях на срок до 1 июня.
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В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв
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У певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус.
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В России отреагировали на критику «бесполезной» помощи Италии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью в итальянской газете La Stampa о том, что большая часть поставленной Россией гуманитарной помощи якобы не поможет Италии в борьбе с коронавирусом.
Общество
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Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
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Наташа Королева оценила сообщения о состоянии Игоря Николаева
Певица Наташа Королева в беседе с телеканалом "360" оценила сообщения о том, что Игорь Николаев якобы обратился в больницу в Коммунарке.
Общество
Алтайский министр улетела в отпуск в закрытый для выезда Таиланд
Глава минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина отдыхает в Таиланде, который закрыл свои границы, сообщает «Банкфакс».
Политика
«МБХ Медиа»: Самолеты Игоря Сечина, Игоря Шувалова и Светланы Медведевой 21 раз летали за границу во время пандемии
Самолеты Игоря Сечина, Игоря Шувалова и Светланы Медведевой 21 раз летали за границу во время пандемии. Это подсчитало издание «МБХ Медиа».
Музыка
Игроки УНИКСа сделали пародию под песню UNO группы Little Big
Группа Little Big предложила повторить их танец из клипа под песню, созданную для "Евровидения".
Общество
Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами
Правительство поручило Росиавиации с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян.
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Общество
Полиция временно приостанавливает личный прием граждан
В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Министерство внутренних дел РФ и подразделения системы МВД России с 27 марта временно приостанавливают личный прием граждан.
Здоровье
В Москве разрешили лечиться от коронавируса дома
В документе говорится, что пациент остаётся дома, если его температура ниже 38,5 градуса Цельсия и если у него нет затруднений дыхания.
Общество
Глава Хакасии объявил об уходе на самоизоляцию
«Обязанности главы в моё отсутствие исполняет первый заместитель Николай Миронов», — добавил он.
Общество
Минобороны построит 16 модульных инфекционных центров
Общество
Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса
Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Экономика
Продажи лекарств в России за неделю выросли на треть
Ситуация с коронавирусом в России стала причиной резкого увеличения спроса на многие товары за последние дни, однако больше всего россиян интересовали фармацевтические товары — покупки в этой сфере увеличились почти на 30%, говорится в исследовании единой платформы автоматизации маркетинга Mindbox, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Политика
Путин поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин в пятницу, 27 марта, поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником.
Космос
Ученые разработали ионный двигатель для миссии DART на астероид
Миссия НАСА по испытанию перенаправления двойного астероида DART запланирована на 22 июля 2021 года.