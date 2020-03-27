Политика
REGNUMСША официально обвинили Мадуро в причастности к «наркотерроризму»
Вашингтон, 26 марта 2020, 19:26 — REGNUM Обвинения в причастности к «наркотерроризму» предъявлены венесуэльскому президенту Николасу Мадуро, сообщил 26 марта журналистам американский генпрокурор Уильям Барр.
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Общество
Путин предложил выплачивать семьям с детьми до трех лет 5 тысяч рублей
Общество
В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе
Нерабочая рабочая неделя, объявленная президентом России Владимиром Путиным, не является основанием для занижения заработной платы, заявили в Минтруде.
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Политика
Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ
Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Общество
Размер штрафа за нарушение карантина может достигать 300 тысяч рублей
Для должностных лиц размер штрафа за нарушение карантина может составить от 50 до 150 тыс. руб.
Финансы
Стало известно, каким будет курс доллара к концу 2020 года
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Политика
Мир потерял интерес к Украине из-за COVID-19
Теряющий популярность на фоне экономических проблем и кризиса в Донбассе президент Владимир Зеленский внезапно стал ярым борцом с COVID-19.
Транспорт
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
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Здоровье
Коронавирус: последние новости о пандемии COVID-19 в мире к 27 марта
11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Тогда в мире насчитывалось 125 тысяч заболевших новым вирусом.
Общество
Глава Минздрава сообщил о состоянии Льва Лещенко
Состояние здоровья народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который находится в реанимации с воспалением легких, улучшилось.
Общество
Мишустин поручил приостановить работу санаториев и общепитов
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в санаториях, домах отдыха, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах.
Происшествия
В Красноярске рассказали о новых случаях заражения коронавирусом
Три человека из восьми, заболевших коронавирусом в Красноярске, заразились от приехавших из-за границы, сообщили журналистам в краевом управлении Роспотребнадзора.
Общество
Китай с 28 марта приостановит въезд иностранцев с действующими визами
МИД Китая в четверг объявил о введении временного запрета на въезд в страну иностранцам с действующими визами или с видом на жительство из-за распространения нового типа коронавируса в мире.
Футбол
Матерацци выставил на аукцион футболку, в которой получил удар от Зидана в финале ЧМ-2006
Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци выставил на продажу футболку, в которой он сыграл в финале чемпионат мира-2006 против команды Франции.
Армия и оружие
В Подмосковье свозят бронетехнику для репетиции парада девятого мая
В ведомстве отметили, что всего в параде будут задействованы более двухсот единиц вооружения и военной техники, и двадцать четыре из них будут показаны на Красной площади впервые.
Театры
Александр Домогаров ушел из МХАТ со скандалом
Футбол
Месси зарабатывает больше всех, Роналду и Неймар — в тройке
Возглавил рейтинг нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который заработал 131 млн евро с учётом заработной платы и спонсорских контрактов.
Происшествия
МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге
Семь человек погибли, ещё один пострадал.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Общество
Врач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.
Экономика
Минфин разъяснил налог на проценты по вкладам
С предложением обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей Путин выступил в ходе телеобращения к гражданам 25 марта.
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам в связи с коронавирусом
Сегодня, 25 марта, президент России Владимир Путин выступит с обращением к гражданам России в связи с ситуацией по коронавирусу.
Наука
Ученые доказали, что нельзя повернуть время вспять
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Общество
Правительство может получить возможность вводить режим ЧС
Кабинет министров внес в Государственную думу законопроект, согласно которому правительство может получить полномочия по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации на территории России, в том числе при возникновении эпидемий.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Энергетика
«Газпром» ударил по конкурентам в Европе
Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Армия и оружие
Военные Турции оставили без воды 600 тыс. сирийцев в провинции Хасеке
Согласно документу, турецкие военнослужащие и наемники перекрыли водоснабжение города Хасеке и прилегающих к нему районов, в результате без воды осталось более 600 тыс. человек.