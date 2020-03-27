Политика

REGNUMREGNUMСША официально обвинили Мадуро в причастности к «наркотерроризму»

Вашингтон, 26 марта 2020, 19:26 — REGNUM Обвинения в причастности к «наркотерроризму» предъявлены венесуэльскому президенту Николасу Мадуро, сообщил 26 марта журналистам американский генпрокурор Уильям Барр.
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