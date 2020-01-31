Политика
Газета.RuГосдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине
Два дня назад Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против восьми россиян и одной организации. Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
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с чего всё началось
«Мы продолжим вводить санкции против России, пока она не будет поддерживать мир в Донбассе», — написала она в Twitter по итогам визита госсекретаря США Майка Помпео в Киев.Известия10:29
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Происшествия
Полицейский вертолет разбился в Японии
Здоровье
Число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 10 тысяч
В пресс-службе Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китайской Народной Республики сообщили, что количество зараженных новым типом коронавируса превысило 10 тысяч.
Технологии
Фотографы-любители зафиксировали новый вид северного сияния «Дюны»
Финские фотографы в сотрудничестве с учеными обнаружили ранее не отмеченный вид полярного сияния в виде дюн.
Политика
Великобритания официально покинула ЕС
Великобритания в 23.00, в субботу, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Энергетика
США предсказали «газовый армагеддон»
США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
Общество
В Великобритании нашли Кольцо Всевластья
В Великобритании в графстве Северный Йоркшир обнаружено Кольцо Всевластья.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери
На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Гаджеты
NVIDIA выпустит новые мощные видеокарты в ответ AMD
Известно, что AMD намерена выпустить в этом году графические чипы Big Navi и видеокарты на их основе.
Шоу-бизнес
Алексей Панин: «Помню, как Гарик Харламов передо мной прыгал»
Актер Алексей Панин признался, что ему не нравятся шутки о своем образе жизни, хотя у него самого чувство юмора наличествует.
Происшествия
Шакро молодому добавили генерала
Еще в 2015 году следователь ГСУ СК РФ по Москве Евменов признал, что атака на Азизбекяна была осуществлена «вором в законе» Шакро и «неустановленными лицами, в том числе — сотрудниками правоохранительных органов».
Происшествия
В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса
В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
Транспорт
В Москве на 3% подорожал проезд в общественном транспорте
В Москве подорожала стоимость проезда в общественном транспорте. Тариф по карте «Тройка», а также по разовому билету вырос на 2 руб.
Шоу-бизнес
Барановская ужаснула подписчиков фото без макияжа
Российская телеведущая и писатель Юлия Барановская опубликовала селфи без макияжа на своей официальной странице в социальной сети Instagram, чем вызвала неоднозначную реакцию фолловеров.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 33 копейки — до 62,87 рубля. Курс евро увеличился на 36 копеек и составил 69,23 рубля.
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Экономика
Банки не смогли повторить рекорд по выдаче ипотеки в 2019 году
Больше всего кредитов в 2019 году было выдано в декабре — более 145 тыс. на 345 млрд руб. В этом месяце средняя ставка по ипотеке в России тогда достигла исторического минимума — 9%.
Армия и оружие
В Нижнем Новгороде представили пушечно-пулемётный модуль АУ-220М
В Нижнем Новгороде представили необитаемый пушечно-пулемётный модуль АУ-220М, который готовят к отправке на Международную выставку сухопутных и военно-морских вооружений «ДефЭкспо Индия — 2020».
Происшествия
Школьник выбил молотком глаз однокласснику в Красноярском крае
В городе Иланский (Красноярский край) девятиклассник выбил школьнику глаз молотком, пострадавший может лишиться зрения.
Общество
В новом КоАП появится штраф за опасное вождение
Проект нового КоАП предусматривает введение штрафа за опасное вождение.
Наука
Двигательную установку электрического лайнера американцы испытают в 2021 году
В 2021 году стартап Wright Electric начнет стендовые испытания двигательной установки для пассажирского лайнера Wright 1. Его разработка осуществляется при поддержке британской авиакомпании EasyJet.
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана оправдалась за позднее материнство
Учитывая большое количество критики, Ирина Млодик оправдалась за позднее материнство.
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой
Светлана Хоркина воспитывает двух сыновей — 14-летнего Святослава и маленького Ивана, который родился в конце 2019 года.
Происшествия
Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа в США
Внедорожник пытался прорваться в частную резиденцию президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
Общество
Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме
Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российская сторона будет обращаться к КНР с тем, чтобы Пекин разрешил сохранить слоты регулярных рейсов как чартерные, «чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания».
Политика
Посол Германии назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр в рамках своего выступления перед студентами Уральского федерального университета рассказал о сроках ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», связывающего Россию и Германию.
Политика
Зеленский пригласил США поучаствовать в разработке шельфа Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с госсекретарем США Майком Помпео пригласил американские компании участвовать в разработке шельфа Черного моря.
Игры
В Death Stranding наконец-то можно пропускать предупреждение о BT
Многие критики и игроки жаловались, что в Death Stranding невозможно пропустить предупредительную катсцену о вхождении в зону BT.
Футбол
«Вест Хэм» купит полузащитника «Халла» за 20 миллионов фунтов
«Вест Хэм» купит полузащитника «Халла» Джаррода Боуэна. Сумма сделки составит 20 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.
Гаджеты
Samsung запатентовала смартфон с округленным экраном
Только в отличие от PSP, у описанного в патенте смартфона округлен не только корпус, но и экран.
Общество
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.