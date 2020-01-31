с чего всё началось

Два дня назад Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против восьми россиян и одной организации. Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".

Политика Великобритания официально покинула ЕС Великобритания в 23.00, в субботу, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.

Энергетика США предсказали «газовый армагеддон» США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.

Шоу-бизнес Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.

Происшествия Шакро молодому добавили генерала Еще в 2015 году следователь ГСУ СК РФ по Москве Евменов признал, что атака на Азизбекяна была осуществлена «вором в законе» Шакро и «неустановленными лицами, в том числе — сотрудниками правоохранительных органов».

Шоу-бизнес Барановская ужаснула подписчиков фото без макияжа Российская телеведущая и писатель Юлия Барановская опубликовала селфи без макияжа на своей официальной странице в социальной сети Instagram, чем вызвала неоднозначную реакцию фолловеров.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 33 копейки — до 62,87 рубля. Курс евро увеличился на 36 копеек и составил 69,23 рубля.

Экономика Банки не смогли повторить рекорд по выдаче ипотеки в 2019 году Больше всего кредитов в 2019 году было выдано в декабре — более 145 тыс. на 345 млрд руб. В этом месяце средняя ставка по ипотеке в России тогда достигла исторического минимума — 9%.

Наука Двигательную установку электрического лайнера американцы испытают в 2021 году В 2021 году стартап Wright Electric начнет стендовые испытания двигательной установки для пассажирского лайнера Wright 1. Его разработка осуществляется при поддержке британской авиакомпании EasyJet.

Общество Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российская сторона будет обращаться к КНР с тем, чтобы Пекин разрешил сохранить слоты регулярных рейсов как чартерные, «чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания».

Политика Посол Германии назвал сроки запуска «Северного потока-2» Немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр в рамках своего выступления перед студентами Уральского федерального университета рассказал о сроках ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», связывающего Россию и Германию.

Политика Зеленский пригласил США поучаствовать в разработке шельфа Черного моря Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с госсекретарем США Майком Помпео пригласил американские компании участвовать в разработке шельфа Черного моря.