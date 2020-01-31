Политика

Газета.RuГазета.RuГосдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине

Два дня назад Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против восьми россиян и одной организации. Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
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с чего всё началось
«Мы продолжим вводить санкции против России, пока она не будет поддерживать мир в Донбассе», — написала она в Twitter
 по итогам визита госсекретаря США Майка Помпео в Киев.
Известия10:29

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Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине

Газета.Ru14:18

Госдеп потребовал от России вернуть Крым

Lenta.ru10:55

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RT на русском11:15

Госдеп США пообещал расширить антироссийские санкции

Эхо Москвы11:02

В Госдепе США пообещали новые санкции для России

РБК13:04

США продолжат вводить санкции против России из-за Крыма

Известия10:29

Госдеп пообещал расширить антироссийские санкции

РИА Новости10:10
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Число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 10 тысяч

В пресс-службе Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китайской Народной Республики сообщили, что количество зараженных новым типом коронавируса превысило 10 тысяч.
ФедералПресс 19:47
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Великобритания официально покинула ЕС

Великобритания в 23.00, в субботу, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Газета.Ru 18:04
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США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
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В Великобритании в графстве Северный Йоркшир обнаружено Кольцо Всевластья.
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Актер Алексей Панин признался, что ему не нравятся шутки о своем образе жизни, хотя у него самого чувство юмора наличествует.
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Шакро молодому добавили генерала

Еще в 2015 году следователь ГСУ СК РФ по Москве Евменов признал, что атака на Азизбекяна была осуществлена «вором в законе» Шакро и «неустановленными лицами, в том числе — сотрудниками правоохранительных органов».
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В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
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В Москве подорожала стоимость проезда в общественном транспорте. Тариф по карте «Тройка», а также по разовому билету вырос на 2 руб.
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Курс доллара вырос на 33 копейки — до 62,87 рубля. Курс евро увеличился на 36 копеек и составил 69,23 рубля.
RT на русском вчера в 02:04
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В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru 10:37
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В городе Иланский (Красноярский край) девятиклассник выбил школьнику глаз молотком, пострадавший может лишиться зрения.
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Проект нового КоАП предусматривает введение штрафа за опасное вождение.
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Двигательную установку электрического лайнера американцы испытают в 2021 году

В 2021 году стартап Wright Electric начнет стендовые испытания двигательной установки для пассажирского лайнера Wright 1. Его разработка осуществляется при поддержке британской авиакомпании EasyJet.
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Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа в США

Внедорожник пытался прорваться в частную резиденцию президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
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Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российская сторона будет обращаться к КНР с тем, чтобы Пекин разрешил сохранить слоты регулярных рейсов как чартерные, «чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания».
РБК 15:09
Политика

Посол Германии назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр в рамках своего выступления перед студентами Уральского федерального университета рассказал о сроках ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», связывающего Россию и Германию.
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В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

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Морган Ортагус
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