с чего всё началось

Два дня назад Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против восьми россиян и одной организации. Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".

Политика Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.

Хоккей «Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).

Шоу-бизнес Наталья Ветлицкая вернулась на сцену спустя 25 лет Примечательно, что Наталья Ветлицкая исчезла со сцены и пропала из публичной плоскости 25 лет тому назад, как раз в тот самый момент, когда она находилась на пике своей популярности.

Политика Эксперт рассказал, чего можно ожидать от визита Помпео в Белоруссию Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Минск 1 февраля постарается отдалить Белоруссию от России, считает доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.

Общество Роструд напомнил о четырёхдневной рабочей неделе в феврале Отмечается, что россиян ждёт сокращённая рабочая неделя с 25 по 28 февраля. Следующие длинные выходные ожидаются с 7 по 9 марта.

Общество С 1 февраля увеличатся социальные выплаты Индексация составит 3%, что соответствует индексу роста цен в 2019 году Согласно единому порядку индексации социальных выплат, ежегодно в феврале повышают размеры всех федеральных выплат и пособий, в том числе и те, которые выплачивает Пенсионный фонд.

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Общество Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой аккаунт Американский писатель Стивен Кинг объявил о решении удалить свой аккаунт в Facebook из-за «потока ложной информации в политической рекламе» соцсети.

Политика Великобритания официально покинула Евросоюз Великобритания официально вышла из Европейского союза в полночь 31 января по центральноевропейскому времени (в 2:00 мск 1 февраля).

Шоу-бизнес В семье жены Андрея Малахова произошло пополнение Буквально на днях Андрей вывел в свет супругу, и их появление на публичном мероприятии стало косвенным подтверждением, что в звёздной семье действительно может произойти прибавление в ближайшее время.

Политика В России ответили на требования Польши выплатить репарации Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на слова замглавы польского дипломатического ведомства Павла Яблоньского о том, что его страна имеет безоговорочное право на репарации от Москвы за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

Политика Путин поручил усилить ответственность за оскорбления Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбления, информация появилась на сайте Кремля.

Авто Электрический пикап Hummer получит 1000-сильный мотор По данным GM Authority, самая мощная модификация пикапа Hummer получит сразу несколько электромоторов суммарной мощностью 1000 лошадиных сил и сможет разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3 секунды.

Происшествия В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.