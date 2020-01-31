Политика

Газета.RuГазета.RuГосдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине

Два дня назад Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против восьми россиян и одной организации. Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
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с чего всё началось
«Мы продолжим вводить санкции против России, пока она не будет поддерживать мир в Донбассе», — написала она в Twitter
 по итогам визита госсекретаря США Майка Помпео в Киев.
Известиявчера в 10:29

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Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине

Газета.Ruвчера в 14:18

Госдеп потребовал от России вернуть Крым

Lenta.ruвчера в 10:55

США намерены продолжать вводить санкции против России за Крым

RT на русскомвчера в 11:15

Госдеп США пообещал расширить антироссийские санкции

Эхо Москвывчера в 11:02

В Госдепе США пообещали новые санкции для России

РБКвчера в 13:04

США продолжат вводить санкции против России из-за Крыма

Известиявчера в 10:29

Госдеп пообещал расширить антироссийские санкции

РИА Новостивчера в 10:10
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Политика

Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
РБК вчера в 07:23
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
REGNUM 00:13
Кино

Опубликован тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»

В сети появился тизер-трейлер новой части легендарного «Форсажа». Детали сюжета девятого «Форсажа» пока не раскрывается.
Inc-news.ru 29 января в 15:04
Происшествия

Погибший при обрушении СКК сварщик работал на крыше без страховки

Рабочий, который сорвался с высоты при обрушении спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский», погиб.
НТВ вчера в 09:08
Здоровье

В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
RT на русском вчера в 10:20
Происшествия

Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины

Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывное устройство в сумке 35-летней пассажирки, угрожавшей взорвать самолет в Домодедово.
Газета.Ru 30 января в 08:15
Происшествия

В Иране самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет авиакомпании Iran Air выкатился при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту иранского города Керманшах.
РБК 01:10
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась на сцену спустя 25 лет

Примечательно, что Наталья Ветлицкая исчезла со сцены и пропала из публичной плоскости 25 лет тому назад, как раз в тот самый момент, когда она находилась на пике своей популярности.
Дни24 01:53
Политика

Эксперт рассказал, чего можно ожидать от визита Помпео в Белоруссию

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Минск 1 февраля постарается отдалить Белоруссию от России, считает доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
РИА Новости 01:55
Общество

Роструд напомнил о четырёхдневной рабочей неделе в феврале

Отмечается, что россиян ждёт сокращённая рабочая неделя с 25 по 28 февраля. Следующие длинные выходные ожидаются с 7 по 9 марта.
RT на русском вчера в 23:29
Общество

С 1 февраля увеличатся социальные выплаты

Индексация составит 3%, что соответствует индексу роста цен в 2019 году Согласно единому порядку индексации социальных выплат, ежегодно в феврале повышают размеры всех федеральных выплат и пособий, в том числе и те, которые выплачивает Пенсионный фонд.
Курган и курганцы вчера в 02:05
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Общество

Через пункты пропуска в Приморье началась эвакуация россиян из Китая

Вывоз россиян из Китая через пункты пропуска в Приморье стартовал в субботу, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.
РИА Новости вчера в 23:17
Происшествия

Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку

Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 05:38
Шоу-бизнес

Мать Тимати рассказала о разводе с мужем

Мать Тимати рассказала о разводе с мужем По словам Симоны Юнусовой, дети тяжело переносили случившееся.
Экспресс газета 02:14
Общество

Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой аккаунт

Американский писатель Стивен Кинг объявил о решении удалить свой аккаунт в Facebook из-за «потока ложной информации в политической рекламе» соцсети.
RT на русском 02:09
Политика

Великобритания официально покинула Евросоюз

Великобритания официально вышла из Европейского союза в полночь 31 января по центральноевропейскому времени (в 2:00 мск 1 февраля).
Известия вчера в 18:00
Шоу-бизнес

В семье жены Андрея Малахова произошло пополнение

Буквально на днях Андрей вывел в свет супругу, и их появление на публичном мероприятии стало косвенным подтверждением, что в звёздной семье действительно может произойти прибавление в ближайшее время.
Bimru.ru вчера в 03:13
Шоу-бизнес

Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой

Светлана Хоркина воспитывает двух сыновей — 14-летнего Святослава и маленького Ивана, который родился в конце 2019 года.
StarHit.ru вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Мария Шукшина крестила внука от скандально известной Фрейи Зильбер

News.ru вчера в 21:07
Политика

В России ответили на требования Польши выплатить репарации

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на слова замглавы польского дипломатического ведомства Павла Яблоньского о том, что его страна имеет безоговорочное право на репарации от Москвы за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Известия вчера в 19:09
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости 29 января в 22:27
Политика

Путин поручил усилить ответственность за оскорбления

Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбления, информация появилась на сайте Кремля.
Петербургский дневник 30 января в 09:29
Авто

Электрический пикап Hummer получит 1000-сильный мотор

По данным GM Authority, самая мощная модификация пикапа Hummer получит сразу несколько электромоторов суммарной мощностью 1000 лошадиных сил и сможет разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3 секунды.
Автоновости дня 30 января в 12:32
Музыка

Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
РБК вчера в 22:31
Транспорт

Минтранс предложил повысить штрафы для таксистов за нарушения ПДД

Минтранс предложил вдвое увеличить штрафы для водителей такси и автобусов за ряд нарушений правил дорожного движения.
РБК 00:00
Происшествия

В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку

Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.
Российская газета вчера в 01:55
Политика

Кремль ответил на обвинения Эрдогана в невыполнении договора по Сирии

В Кремле отвергли обвинения президента Турции Тайипа Эрдогана в невыполнении Москвой сочинских договоренностей по Сирии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:49
Энергетика

Белоруссия подняла тариф на транзит российской нефти

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
REGNUM вчера в 06:56
Космос

«НПО машиностроения» приступило к сборке первого спутника «Кондор-ФКА»

ТАСС вчера в 01:38
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Морган Ортагус
Американский государственный служащий, эксперт по борьбе с терроризмом, пресс-секретарь Государственного департамента США с 2019 года.
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