Политика
Газета.RuГосдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине
Два дня назад Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против восьми россиян и одной организации. Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
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с чего всё началось
«Мы продолжим вводить санкции против России, пока она не будет поддерживать мир в Донбассе», — написала она в Twitter по итогам визита госсекретаря США Майка Помпео в Киев.Известия10:29
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Здоровье
В Забайкалье рассказали о больном, у которого выявили коронавирус
Руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа рассказала журналистам, как удалось выявить заболевшего коронавирусом гражданина Китая на территории России.
Политика
Великобритания официально вышла из состава Евросоюза
За час перед официальным выходом из ЕС премьер-министр Борис Джонсон выступил с обращением к нации, рассказав о приоритетах Великобритании в новых условиях.
Общество
AliExpress призвал покупателей отменить заказы из-за коронавируса
Представители торговой площадки AliExpress призвали покупателей отменить заказы на китайские товары, оформленные в этом году.
Хоккей
Хет-трик Кугрышева принес «Салавату» победу над «Адмиралом»
Экономика
Россиян предупредили о потере пенсионных накоплений
РФ предупредил россиян о том, что в этом году негосударственные пенсионные фонды начнут борьбу за новых клиентов, сообщает DEITA.
Политика
Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа
Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.
Футбол
Юрий Семин — Карпину: «Ты что очки-то надел?»
Политика
«Единая Россия» не поддерживает новую версию КоАП
«Единая Россия» не поддерживает новую версию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которую накануне обнародовал Минюст, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Общество
Россия прекратила авиасообщение с Китаем
Российская Федерация с 1 февраля приостанавливает авиасообщение с Китаем.
Происшествия
По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы
Происшествия
Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских
Шоу-бизнес
Марина Девятова опровергла слухи об отношениях с Евгением Плющенко
Исполнительница народных песен Марина Девятова опровергла слухи об отношениях с фигуристом Евгением Плющенко.
Футбол
Эмре Джан перешёл в дортмундскую «Боруссию»
Технологии
Крупные разработчики антивирусов продолжат поддержку Windows 7
Как оказалось, большинство разработчиков продолжат поддержку Windows 7 еще как минимум в течение двух лет, что особенно будет выгодно для пользователей, так как Microsoft обновления безопасности выпускать больше не будет.
Происшествия
В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша
В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Общество
Первый случай коронавируса подтвержден в Испании
В Испании выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом говорится в сообщении испанского Минздрава.
Политика
США вводят ограничения на въезд в страну гражданам шести стран
По данным источника, президент США Дональд Трамп готовится подписать указ, ограничивающий поездки в страну граждан из Киргизии, Мьянмы, Нигерии, Судана, Танзании и Эритреи.
Армия и оружие
ЦАР обратилась за военной помощью к России
Власти ЦАР попросили у Минобороны России о поставке третьей партии оружия, для борьбы с активизировавшимися незаконными вооруженными бандформированиями, сообщает «РБК», ссылаясь на сказанное Виктором Токмачевым - пресс-атташе дипмиссии РФ в ЦАР.
Политика
Оливер Стоун: США ждет неминуемое возмездие за зло
Оливер Стоун, американский режиссер, прославившийся своими документальными фильмами, среди которых немало рассказывающих "о сильных мира сего", считает, что США непременно ожидает "возмездие за зло".
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Игры
Sony PlayStation 5 окажется мощнее Xbox Series X
Энергетика
В США предсказали «газовый армагеддон»
Американские аналитики предсказали "газовый армагеддон", который может произойти из-за того, что спрос на топливо падает.
Гаджеты
В России перевыпустили кнопочный слайдер Inoi 288S
Компания Inoi перевыпустила премиальный слайдер 288S в цельнометаллическом корпусе.
Гаджеты
Настольные процессоры Intel десятого поколения могут выйти уже в мае
До последнего времени компания Intel хранила интригу и не сообщала о сроках выхода новых процессоров Intel Core десятого поколения Comet Lake.
Общество
На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково
На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Здоровье
В Няндоме и Котласе планируют создать межрайонные медицинские центры
Губернатор поручил обсудить с населением и представителями органов местного самоуправления создание межмуниципальных медицинских центров на базе существующих учреждений в Няндоме и Котласе.
Армия и оружие
Ополченцев Донбасса обвинили в «издевательствах» над украинским флагом
Украинские военные заявили, что ополченцы Донбасса «издеваются» над флагом Украины, повесив его в перевернутом виде на одном флагштоке с российским триколором.