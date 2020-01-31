Политика

Газета.RuГазета.RuГосдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине

Два дня назад Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против восьми россиян и одной организации. Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
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с чего всё началось
«Мы продолжим вводить санкции против России, пока она не будет поддерживать мир в Донбассе», — написала она в Twitter
 по итогам визита госсекретаря США Майка Помпео в Киев.
Известия10:29

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Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине

Газета.Ru14:18

В Госдепе США пообещали новые санкции для России

РБК13:04

США намерены продолжать вводить санкции против России за Крым

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Госдеп США пообещал расширить антироссийские санкции

Эхо Москвы11:02

Госдеп потребовал от России вернуть Крым

Lenta.ru10:55

США продолжат вводить санкции против России из-за Крыма

Известия10:29

Госдеп пообещал расширить антироссийские санкции

РИА Новости10:10
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РЕН ТВ 11:18
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За час перед официальным выходом из ЕС премьер-министр Борис Джонсон выступил с обращением к нации, рассказав о приоритетах Великобритании в новых условиях.
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Представители торговой площадки AliExpress призвали покупателей отменить заказы на китайские товары, оформленные в этом году.
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Россиян предупредили о потере пенсионных накоплений

РФ предупредил россиян о том, что в этом году негосударственные пенсионные фонды начнут борьбу за новых клиентов, сообщает DEITA.
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Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа

Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.
Газета.Ru 18:29
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«Единая Россия» не поддерживает новую версию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которую накануне обнародовал Минюст, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
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Общество

Россия прекратила авиасообщение с Китаем

Российская Федерация с 1 февраля приостанавливает авиасообщение с Китаем.
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Общество

Получившие «хлеб» блокадницы из Керчи прокомментировали ситуацию

Газета.Ru 13:42
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По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы

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Происшествия

Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских

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Марина Девятова опровергла слухи об отношениях с Евгением Плющенко

Исполнительница народных песен Марина Девятова опровергла слухи об отношениях с фигуристом Евгением Плющенко.
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Эмре Джан перешёл в дортмундскую «Боруссию»

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Крупные разработчики антивирусов продолжат поддержку Windows 7

Как оказалось, большинство разработчиков продолжат поддержку Windows 7 еще как минимум в течение двух лет, что особенно будет выгодно для пользователей, так как Microsoft обновления безопасности выпускать больше не будет.
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Происшествия

В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша

В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
Ведомости 07:40
Происшествия

В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru 10:37
Общество

Первый случай коронавируса подтвержден в Испании

В Испании выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом говорится в сообщении испанского Минздрава.
Московский Комсомолец 18:12
Политика

США вводят ограничения на въезд в страну гражданам шести стран

По данным источника, президент США Дональд Трамп готовится подписать указ, ограничивающий поездки в страну граждан из Киргизии, Мьянмы, Нигерии, Судана, Танзании и Эритреи.
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Армия и оружие

ЦАР обратилась за военной помощью к России

Власти ЦАР попросили у Минобороны России о поставке третьей партии оружия, для борьбы с активизировавшимися незаконными вооруженными бандформированиями, сообщает «РБК», ссылаясь на сказанное Виктором Токмачевым - пресс-атташе дипмиссии РФ в ЦАР.
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Оливер Стоун: США ждет неминуемое возмездие за зло

Оливер Стоун, американский режиссер, прославившийся своими документальными фильмами, среди которых немало рассказывающих "о сильных мира сего", считает, что США непременно ожидает "возмездие за зло".
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Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма вчера в 04:30
Игры

Sony PlayStation 5 окажется мощнее Xbox Series X

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В США предсказали «газовый армагеддон»

Американские аналитики предсказали "газовый армагеддон", который может произойти из-за того, что спрос на топливо падает.
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В России перевыпустили кнопочный слайдер Inoi 288S

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Настольные процессоры Intel десятого поколения могут выйти уже в мае

До последнего времени компания Intel хранила интригу и не сообщала о сроках выхода новых процессоров Intel Core десятого поколения Comet Lake.
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Общество

На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково

На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Газета.Ru вчера в 11:47
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В Няндоме и Котласе планируют создать межрайонные медицинские центры

Губернатор поручил обсудить с населением и представителями органов местного самоуправления создание межмуниципальных медицинских центров на базе существующих учреждений в Няндоме и Котласе.
Невские Новости 03:58
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Морган Ортагус
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