Политика

Газета.RuГазета.RuГосдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине

Два дня назад Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против восьми россиян и одной организации. Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
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с чего всё началось
«Мы продолжим вводить санкции против России, пока она не будет поддерживать мир в Донбассе», — написала она в Twitter
 по итогам визита госсекретаря США Майка Помпео в Киев.
Известия10:29

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Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине

Газета.Ru14:18

В Госдепе США пообещали новые санкции для России

РБК13:04

Госдеп пообещал расширить антироссийские санкции

РИА Новости10:10

Госдеп США пообещал расширить антироссийские санкции

Эхо Москвы11:02

Госдеп потребовал от России вернуть Крым

Lenta.ru10:55

США продолжат вводить санкции против России из-за Крыма

Известия10:29

США намерены продолжать вводить санкции против России за Крым

RT на русском11:15
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Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
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Финские фотографы в сотрудничестве с учеными обнаружили ранее не отмеченный вид полярного сияния в виде дюн.
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Минздрав Забайкалья открыл «горячую линию» по вопросам гриппа, ОРВИ и коронавирусу

Специалисты консультируют забайкальцев по вопросам мер предосторожности от гриппа, ОРВИ, других сезонных, инфекционных заболеваний, а также по коронавирусу.
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Происшествия

Суд арестовал высокопоставленного полицейского из управления МВД

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца высокопоставленного сотрудника Главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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В РФ вступили в силу новые правила увольнения

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В России выявлены первые случаи нового коронавируса

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Бывший спецназовец ФСБ оказался владельцем акций «Согаза» на $440 млн

Бывший сотрудник спецподразделения ФСБ «Вымпел» Дмитрий Байковский оказался владельцем 5% акций крупнейшей страховой компании России «Согаз», сообщил The Bell.
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Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина пожаловалась в инстаграме, что его мать выселяет их с детьми из своей квартиры.
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Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

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Политика

МИД Польши заявил о безусловном праве требовать репарации с России

Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне.
РБК 14:05
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Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
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В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша

В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
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За час перед официальным выходом из ЕС премьер-министр Борис Джонсон выступил с обращением к нации, рассказав о приоритетах Великобритании в новых условиях.
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Nokia представит новые смартфоны 23 февраля на MWC 2020

Компания анонсировала свою презентацию на MWC 2020, которая состоится 23 февраля.
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На борту задержанного в Италии круизного лайнера оказались 67 россиян

РБК вчера в 10:33
Армия и оружие

Die Welt: военная мощь России значительно возросла

Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
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ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
РБК вчера в 21:42
Армия и оружие

Военные США нанесли удар по главарю группировки «Аль-Каида» в Йемене

Американские военные в Йемене нанесли удар по позициям запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП).
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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании участвовать в разработке шельфа Черного моря.
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Морган Ортагус
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