Политика

Газета.RuГазета.RuГосдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине

Два дня назад Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против восьми россиян и одной организации. Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
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с чего всё началось
«Мы продолжим вводить санкции против России, пока она не будет поддерживать мир в Донбассе», — написала она в Twitter
 по итогам визита госсекретаря США Майка Помпео в Киев.
Известиявчера в 10:29

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Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине

Газета.Ruвчера в 14:18

В Госдепе США пообещали новые санкции для России

РБКвчера в 13:04

США намерены продолжать вводить санкции против России за Крым

RT на русскомвчера в 11:15

Госдеп США пообещал расширить антироссийские санкции

Эхо Москвывчера в 11:02

Госдеп потребовал от России вернуть Крым

Lenta.ruвчера в 10:55

США продолжат вводить санкции против России из-за Крыма

Известиявчера в 10:29

Госдеп пообещал расширить антироссийские санкции

РИА Новостивчера в 10:10
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Хоккей

«Рейнджерс» обыграли «Детройт», у Панарина два очка

Рейнджерс нанесли поражение Детройту (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Советский спорт 00:29
Шоу-бизнес

Панин пригрозил Харламову разоблачением в ответ на насмешки

Стоит заметить, что после того, как Панин заявил, об имеющихся у него сведениях о некоторых пикантных похождениях ведущего Comedy Club и пригрозил разрушить его «личную жизнь», ролики касающиеся актера, на странице Харламова более не появляются.
Радио Комсомольская правда вчера в 05:59
Общество

В России появились первые зараженные коронавирусом

В России выявлены первые двое зараженных коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 07:39
Общество

В России начали действовать новые правила увольнения

В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 22:55
Общество

В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 01:08
Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
РИА Новости вчера в 19:29
Шоу-бизнес

Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину

Поседевший голливудский актер Сильвестр Сталлоне записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение, под которым подписал, что больше не намерен красить волосы.
VSE42.RU 30 января в 02:51
Наука

Химики синтезировали молекулу с самым большим ароматическим кольцом

Исследователи из Оксфордского университета создали молекулу с самой большой ароматической системой, содержащей 162 электрона.
News.ru вчера в 15:09
Шоу-бизнес

Жена Эммануила Виторгана оправдалась за позднее материнство

Учитывая большое количество критики, Ирина Млодик оправдалась за позднее материнство.
Bimru.ru вчера в 02:42
Происшествия

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Известия 30 января в 15:50
Общество

Через пункты пропуска в Приморье началась эвакуация россиян из Китая

Вывоз россиян из Китая через пункты пропуска в Приморье стартовал в субботу, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.
РИА Новости вчера в 23:17
Происшествия

Поместье Дональда Трампа пыталась протаранить оперная певица

Злоумышленницу, въехавшую на автомашине в закрытую зону у поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, арестовали.
Вести.Ru вчера в 22:26
Гаджеты

Google упростила процесс перепрошивки смартфонов Android

Android Flash Tool корректно работает с браузерами: Microsoft Edge 79 и новее, Opera 43 и новее, Chrome с версии 61.
ToDay News Ufa 29 января в 19:50
Происшествия

В красноярской школе подросток выбил молотком глаз однокласснику

Говорит Москва 00:25
Политика

Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства

Михаил Мишустин раскритиковал скорость и результативность исполнения ведомствами поручений президента.
Пятый канал 30 января в 18:14
Общество

Роскачество сравнило вина в картонной упаковке с бутылочными

В мягкой упаковке, особенно в объеме один литр, в большинстве случаев продается вино из самого дешевого импортного виноматериала.
РИА Новости вчера в 00:30
Кино

Опубликован тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»

Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
ToDay News Ufa 29 января в 01:03
Общество

Военные пенсии в 2020 году увеличатся на 3%

Индексацию военных пенсий в 2020 году проведут по-новому. Выплаты будут увеличены на 3%, согласно показателю инфляции за 2019 год.
Актуальные Новости вчера в 07:53
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК 29 января в 05:46
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль

РИА Новости 29 января в 09:22
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии. Глава Турции считает, что необходимо возобновить боевые действия.
Piter.tv вчера в 04:33
Армия и оружие

Минобороны: сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

Газета.Ru вчера в 14:33
Политика

Владимир Путин предложил КНР помощь в борьбе с коронавирусом

Россия готова оказать КНР необходимую помощь: компетентные ведомства ориентированы на самое тесное взаимодействие с китайскими структурами для скорейшего преодоления этой общей угрозы, сообщили в Кремле.
Российская газета вчера в 11:40
Космос

«Роскосмос» возьмет с Луны грунт на полмиллиарда рублей

«Роскосмос» возьмет с Луны грунт на полмиллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 22:04
Шоу-бизнес

Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери

На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Uznayvse.ru 30 января в 10:08
Технологии

В Android Auto добавили долгожданную функцию

В новой версии автомобильной платформы от Google появилась функция отключения звука оповещений.
Профиль вчера в 07:52
Общество

Социальные выплаты проиндексируют на 3% с 1 февраля

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 3%. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Коммерсантъ 30 января в 03:20
Происшествия

В Екатеринбурге горит четырехэтажное здание

Пожар площадью 500 кв. м произошел в неэксплуатируемом четырехэтажном здании в Екатеринбурге.
ТАСС вчера в 22:10
Происшествия

В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
RT на русском вчера в 11:05
Политика

США ограничили въезд гражданам шести стран

США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Коммерсантъ вчера в 16:43
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Морган Ортагус
Американский государственный служащий, эксперт по борьбе с терроризмом, пресс-секретарь Государственного департамента США с 2019 года.
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