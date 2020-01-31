с чего всё началось

Два дня назад Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против восьми россиян и одной организации. Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".

Шоу-бизнес Панин пригрозил Харламову разоблачением в ответ на насмешки Стоит заметить, что после того, как Панин заявил, об имеющихся у него сведениях о некоторых пикантных похождениях ведущего Comedy Club и пригрозил разрушить его «личную жизнь», ролики касающиеся актера, на странице Харламова более не появляются.

Общество В России начали действовать новые правила увольнения В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.

Общество В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.

Шоу-бизнес Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.

Шоу-бизнес Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину Поседевший голливудский актер Сильвестр Сталлоне записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение, под которым подписал, что больше не намерен красить волосы.

Гаджеты Google упростила процесс перепрошивки смартфонов Android Android Flash Tool корректно работает с браузерами: Microsoft Edge 79 и новее, Opera 43 и новее, Chrome с версии 61.

Кино Опубликован тизер-трейлер фильма «Форсаж 9» Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.

Политика Владимир Путин предложил КНР помощь в борьбе с коронавирусом Россия готова оказать КНР необходимую помощь: компетентные ведомства ориентированы на самое тесное взаимодействие с китайскими структурами для скорейшего преодоления этой общей угрозы, сообщили в Кремле.

Шоу-бизнес Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.

Происшествия В Екатеринбурге горит четырехэтажное здание Пожар площадью 500 кв. м произошел в неэксплуатируемом четырехэтажном здании в Екатеринбурге.