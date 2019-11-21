Политика

Рифей-ПермьРифей-ПермьГосдеп потребовал от Турции избавиться от российских С-400

Поставки ракетных комплексов начались летом этого года. Напомним, зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. Ранее, во время встречи с Трампом, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от С-400.
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Госдеп призвал Турцию отказаться от российских С-400

Газета.Ru01:21

Эксперт прокомментировал требования США к Турции по С-400

RT на русском01:16

Госдеп предложил Турции избавиться от российских С-400

РИА Новостивчера в 16:30

Эксперт назвал грубой ошибкой требования США к Турции по С-400

REGNUM02:05

Госдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400

РБКвчера в 15:03

Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

ТАССвчера в 13:45

Госдеп призвал Турцию избавиться от С-400

Взгляд.рувчера в 13:25
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Футбол

«Спартак» сыграет дома с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

В РФС прошла жеребьевка по определению хозяев полей в матчах четвертьфиналаКубка России по футболу сезона-2019/20.
Metaratings 04:38
Общество

Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна

Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
РИА Новости вчера в 18:18
Общество

ФСБ задержала членов террористической организации

Российская газета 04:30
Происшествия

ФСБ задержала в Дагестане занимавшуюся махинациями с золотом банду

Федеральная служба безопасности задержала в Дагестане преступную группу, которая занималась махинациями при торговле изделиями из золота и серебра, сообщается на сайте ведомства.
РБК 05:05
Политика

В Кремле признали ошибочность новых правил медосмотра водителей

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября Минздрав отложил на полгода новый порядок медицинского осмотра для водителей, который должен был вступить в силу.
REGNUM 05:05
Политика

Тверской суд Москвы отказался принять иск ФБК к Путину

Тверской суд Москвы отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" на бездействие президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости 04:36
Политика

CNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»

Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.
Газета.Ru вчера в 23:22
Авто

Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck

Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Коммерсантъ 01:36
Общество

Сейсмологи подтвердили ядерный взрыв в Южно-Китайском море

LentaChel.ru 03:50
Гаджеты

Названы способы использования старых смартфонов

Astera вчера в 11:18
Кино

Минкульт соберет данные о просмотрах фильмов и сериалов в интернете

Станут известны сведения о названии фильма или сериала, имени режиссера, годе выпуска и количестве просмотров.
Радиочастотный спектр 02:14
Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра для водителей врач уволилась

Ранее президент России Владимир Путин назвал «чушью» планы Минздрава ввести новый порядок медосмотра для водителей.
РБК вчера в 12:06
Происшествия

Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
REGNUM 01:48
Политика

Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 14:21
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
RT на русском 04:11
Политика

Песков прокомментировал публикацию кадров жестокого убийства в Сирии

Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:20
Политика

Зеленский лично встретил возвращенные Россией украинские корабли

Президент Украины Владимир Зеленский лично встретил корабли, возвращенные Россией после инцидента в Керченском проливе.
Комсомольская правда вчера в 03:44
Происшествия

На лекции на журфаке МГУ задержан посторонний мужчина с ножом

Мужчина вёл себя странно, и преподаватель вызвал охрану. Во время обыска у него нашли нож и четыре пары часов, по две на каждой руке.
Говорит Москва 04:26
Происшествия

В аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей

Вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 30 миллионами рублей возле одного из терминалов екатеринбургского аэропорта Кольцово.
РИА Новости 00:46
Космос

Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно

Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Свободная Пресса вчера в 01:47
Здоровье

Диетолог объяснила связь между отказом от курения и лишним весом

Врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, почему у некоторых людей после отказа от курения появляется лишний вес.
iReactor вчера в 22:56
Общество

Victoria’s Secret отменила свое ежегодное шоу

Американская компания L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019 году, сообщает журнал Fortune.
Коммерсантъ вчера в 21:36
Политика

В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
RT на русском 04:03
Космос

Curiosity фиксирует скачки кислорода на Марсе весной и летом

Впервые в истории освоения космоса ученые измерили сезонные изменения газов, которые заполняют воздух непосредственно над поверхностью кратера Гейла на Марсе.
AstroNews.ru 19 ноября в 12:26
Игры

Valve показала трейлер Half-Life: Alyx

Выход Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. До выхода игру можно приобрести со скидкой в 10% – 976 pублей.
The GEEK вчера в 13:59
Гаджеты

Xiaomi привезла в Россию смартфон Mi Note 10 со 108-Мп камерой

Ридус 03:55
Футбол

Джикия вошел в топ-100 лучших игроков квалификации Евро-2020

Единственным футболистом сборной России, попавшим в топ-100, стал защитник Георгий Джикия, который набрал 956 очков и занял 69-е место.
Спорт-Экспресс вчера в 04:45
Общество

В Кремле оценили ситуацию с оказанием помощи пострадавшим от паводка

RT на русском 05:04
Общество

Греф прокомментировал утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф считает произошедшую в сентябре утечку данных 5 тыс. клиентов банка "суровым уроком".
Накануне.Ru вчера в 16:41
Общество

Прокуроры вернули уральским бизнесменам 8,5 миллиардов рублей

Сегодня в Екатеринбург с визитом прилетел генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.
КП - Екатеринбург 05:23
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