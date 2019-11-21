Поставки ракетных комплексов начались летом этого года. Напомним, зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. Ранее, во время встречи с Трампом, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от С-400.

Госдеп потребовал от Турции избавиться от российских С-400

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