США считают Россию ведущей угрозой в плане дезинформации и пропаганды. Соответствующие утверждения содержатся в распространенном в среду специальном докладе Госдепартамента об "экосистеме российской дезинформации и пропаганды".

Госдеп в докладе назвал Россию ведущей угрозой в плане дезинформации

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