Политика
Газета.RuГосдеп США предупредил Россию об «изоляции в ООН»
Если Россия и Китай продолжат идти по "пути к антиутопии" и заблокируют заявку США на продление запрета на поставки оружия Ирану, они могут оказаться в изоляции в Организации Объединенных Наций (ООН), заявил в интервью Reuters специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.
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США внесли в Совбез ООН резолюцию о продлении оружейного эмбарго по Ирану
Аргументы и Факты23 июня в 05:31
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Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
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Сын погибшего в ДТП ответил на предложение Ефремова об «усыновлении»
Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист хотел бы максимально помочь несовершеннолетним родственникам Захарова и "даже усыновить их".
РИА Новости 12:15
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На Камчатку прилетели 16 медиков из Москвы
На Камчатку для борьбы с распространением коронавируса прилетели 16 медиков из Москвы.
Кам 24 20:56
Здоровье
Коронавирусная статистика в США может быть в 10 раз выше официальной
Число случаев заражения коронавирусом в США может превышать официальную статистику в 10 раз и достигать по крайней мере 23 миллионов человек.
Телеканал 360° 19:40
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
Экономика
Путин предложил ввести бессрочные меры налоговой поддержки IT-отрасли
Владимир Путин напомнил, что уже вдвое, до 15%, снижена ставка страховых взносов для всех компаний малого и среднего бизнеса.
Российская газета 23 июня в 11:33
Общество
Meruna: «TobiWan не принимает „нет“ в качестве ответа»
Бывший косплеер Dota 2 и девушка Троелса «Synderen» Нильсена Meruna рассказала свою историю о домогательствах со стороны Тоби «TobiWan» Доусона.
Cyber.sports.ru 13:30
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Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия 19:55
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Космос
Virgin Galactic и NASA решили развивать космический туризм на МКС
Вечерняя Москва 22 июня в 18:44
Общество
Опубликована явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции
25 июня жители Москвы и Нижегородской области приняли участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию.
Московский Комсомолец 18:12
Экономика
Экономика Европы приблизилась к обрыву
Представители сферы услуг говорят, что их бизнес приблизится к обрыву, если выплаты прекратятся.
Lenta.ru 20:06
Общество
COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции
С начала эпидемии в Новосибирской области COVID-19 заразились 5458 человек.
Вести.Ru 09:36
Космос
Раскрыта тайна жидкого океана на Плутоне
Ученые выяснили, каким образом на Плутоне может существовать океан жидкой воды, который сохранился под ледяной корой до сегодняшнего дня.
Lenta.ru 22 июня в 17:08
Политика
Косово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне
Премьер-министр Косово Авдулла Хоти заявил об отказе от участия в переговорах с властями Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне.
Страна Советов on-line 09:04
Технологии
Cyberpunk 2077 выйдет в NVIDIA GeForce NOW
Сотрудники польской компании CD Project RED рассказали, что их новая игра про будущее под названием Cyberpunk 2077 будет поддерживаться платформой NVIDIA GeForce NOW прямо на релизе.
Megaobzor.com 16:28
Наука
В борьбе с раком поможет ультразвук
Evo-rus.com 20:34
Армия и оружие
Парад Победы завершился в Москве
На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
ТВ Центр вчера в 04:16
Общество
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду, пишет телеканал "RT".
РИА Новости вчера в 23:49
Политика
В Совфеде не исключили провокаций в день голосования по Конституции
Голосование по поправкам в Конституцию РФ, проводимое 1 июля, может сопровождаться провокативными акциями, инспирированными извне, 25 июня заявил председатель комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.
ИА Красная Весна 10:25
Политика
Евгений Примаков официально назначен главой Россотрудничества
«Указом президента сегодня назначен Примаков, документ вступает в силу со дня подписания», — заявили в Россотрудничестве.
Евразия Daily 07:10
Политика
Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве в дела Белоруссии
Ранее Лукашенко уже обвинял Россию во вмешательстве в дела Белоруссии.
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Здоровье
В Свердловской области коронавирус диагностирован у 182 человек
Kursk.com 23 июня в 03:39
Наука
Иммунная система матерей запоминает детей иммунологически
Оказалось, что иммунная система матерей запоминает детей иммунологически, этот процесс запускается уже во время первой беременности.
ВладТайм 15:03
Здоровье
Эндокринолог рассказала о самом первом признаке сахарного диабета
Эндокринолог рассказала СМИ о самом первом признаке сахарного диабета.
Evo-rus.com 07:10
Космос
Астрофизики: Загадочный Оумуамуа может быть космическим айсбергом
OAnews вчера в 14:09
Здоровье
Производитель препарата от коронавируса готов выпускать до 1 млн упаковок в месяц
Завод «Биохимик» (входит в группу компаний «Промомед») в Мордовии готов выпускать в месяц до 1 млн упаковок препарата «Арепливир» («Фавипиравир») для лечения коронавируса, сообщил ТАСС исполнительный директор компании Дмитрий Земсков.
Коммерсантъ 18:37