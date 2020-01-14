Политика

REGNUMREGNUMГосдеп США пригрозил Ираку санкциями в случае покупки российских С-400

Вашингтон может ввести санкции в отношении Ирака в случае закупки республикой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил 16 декабря заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ.
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США могут ввести санкции против Ирака в случае покупки систем С-400

Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении Ирака в случае приобретения российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил во вторник заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ, отвечая на вопрос ТАСС в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.
ТАСС15:44

Подробнее о событии

Вашингтон может ввести санкции против Ирака из-за С-400

Московский Комсомолец16:08

США могут ввести санкции против Ирака в случае покупки российских зенитных ракетных систем С-400

Эхо Москвы17:08

Госдеп пригрозил Ираку санкциями за покупку российских С-400

РИА Новости15:30

США готовы ввести санкции против Ирака из-за покупки С-400

Газета.Ru15:48

США могут ввести санкции против Ирака в случае покупки систем С-400

ТАСС15:44

В Госдепе допустили введение санкций в случае покупки Ираком С-400

RT на русском15:44

США могут ввести санкции против Ирака при покупке С-400

Известия15:56
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Космос

Новые спутники связи «Экспресс» отправятся на орбиту весной

В текущем квартале планируется осуществить запуск двух новых российских спутников связи семейства «Экспресс».
3DNews 12 января в 02:26
Авто

Opel расширит в России модельный ряд

Как рассказал управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин, есть план развития на 2020 год, в течение которого линейка Opel в стране будет значительно дополнена, пишет ТАСС.
RuNews24.ru 02:54
Происшествия

В США из-за сброса авиатоплива пострадали 40 человек

При сбросе авиационного топлива самолета авиакомпании Delta в американском штате Калифорния пострадали 40 человек.
Газета.Ru 19:58
Общество

Елизавета II одобрила планы внука и невестки отказаться от привилегий

Королева Великобритании Елизавета II впервые прокомментировала планы принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от привилегий, положенных членам королевской семьи, и стать финансово независимыми.
Ведомости вчера в 12:34
Общество

Boeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air

Сотрудники корпорации Boeing во внутренней переписке назвали идиотами представителей авиакомпании Lion Air, которые обратились к ним с просьбой переобучить пилотов под управление новым самолетом 737 MAX.
Российская газета 18:11
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Lenta.ru 15:42
Экономика

В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ

Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
RT на русском вчера в 01:08
Кино

Вышло видео с семью смертными грехами Ленни Белардо из «Нового Папы»

Культуромания вчера в 10:02
Происшествия

Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
РБК 05:25
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья

Известия 10:48
Политика

Экс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве

Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил перепалку в прямом эфире шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1" в понедельник, комментируя идею другого украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".
РИА Новости вчера в 17:11
Политика

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:33
Шоу-бизнес

Мария Шукшина забрала внука у несостоявшейся невестки

7Дней.ру 12:13
Происшествия

Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни

Lenta.ru 07:23
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» испытал новое оружие в Баренцевом море

Корвет проекта 20385 «Гремящий» выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям, испытав новое вооружение в Баренцевом море, заявил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
Взгляд.ру 06:48
Происшествия

В Иркутске СК проверит, почему люди живут в заброшенном общежитии

РИА Новости 01:03
Армия и оружие

Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии

Вертолет Ми-35М Воздушно-космических сил России отогнал сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии, пытавшихся забросать камнями российско-турецкий патруль возле города Кобани, населенного преимущественно курдами.
Lenta.ru 07:53
Авто

В России упали продажи новых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году упали на 2,3 процента по сравнению с 2018-м, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которые приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru 12:03
Единоборства

Чемпион мира по боксу Беспутин не прошел допинг-контроль

ТАСС Спорт 19:10
Авто

Размер среднего автокредита в столице впервые превысил миллион рублей

В Москве средняя стоимость автокредита впервые превысила отметку в миллион рублей.
Вечерняя Москва 17:53
Здоровье

Врач дал советы по профилактике зимних заболеваний

По словам специалиста, наиболее распространенными в зимнее время года болезнями являются грипп и ОРВИ.
ФедералПресс 12 января в 09:12
Общество

СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

Коммерсантъ 12 января в 16:30
Кино

Фильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США

Невские Новости 11 января в 21:42
Происшествия

Глава Бурятии пообещал 100 тысяч за видеозапись резонансного ДТП

РИА Новости 09:26
Происшествия

В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе

Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) в Испании, сообщила служба гражданской защиты женералитета.
РИА Новости 13:31
Происшествия

В ДТП с электроопорой в Улан-Удэ погиб один человек

Байкал-Daily 19:15
Кино

Список номинантов на «Оскар-2020» появился в сети

СМИ опубликовали список фильмов, которые будут бороться за звание лучшего в рамках кинопремии «Оскар».
Политическая Экспертиза вчера в 11:04
Политика

В Литве предложили отмечать день взятия Москвы

Напомним, Москва была взята польско-литовскими войсками во время Русско-польской войны 1609-1618 годов.
Инфорос 07:16
Политика

США сохранят пошлины на китайские товары до президентских выборов

США намерены сохранить существующие пошлины на товары из Китая до следующих выборов президента страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 14:11
Общество

На Филиппинах ввели режим бедствия из-за пробуждения вулкана Тааль

Власти страны ввели в провинции Батангас режим чрезвычайного положения. Вулкан пробудился в воскресенье.
НТВ вчера в 12:38
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