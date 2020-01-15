Политика

REGNUMREGNUMГосдеп США пригрозил Ираку санкциями в случае покупки российских С-400

Вашингтон может ввести санкции в отношении Ирака в случае закупки республикой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил 16 декабря заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ.
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США могут ввести санкции против Ирака в случае покупки систем С-400

Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении Ирака в случае приобретения российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил во вторник заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ, отвечая на вопрос ТАСС в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.
ТАССвчера в 15:44

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Госдеп пригрозил Ираку санкциями из-за покупки С-400

РБКвчера в 18:35

США могут ввести санкции против Ирака в случае покупки российских зенитных ракетных систем С-400

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Госдеп пригрозил Ираку санкциями за покупку российских С-400

РИА Новостивчера в 15:30

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Газета.Ruвчера в 15:48

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ТАССвчера в 15:44

В Госдепе допустили введение санкций в случае покупки Ираком С-400

RT на русскомвчера в 15:44

США могут ввести санкции против Ирака при покупке С-400

Известиявчера в 15:56
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Задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing в Иране

В Иране члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали автора видеозаписи, на которой якобы был зафиксирован момент попадания ракеты в украинский самолет "Международных авиалиний Украины".
Газета.Ru 01:11
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Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
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В порту Махачкалы произошло задымление на иранском сухогрузе

«Задымление на иранском сухогрузе в порту Махачкалы ликвидировано», — сообщили РБК в национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России.
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Жириновский предложил списать кредитные долги граждан РФ

По мнению Жириновского, микрокредиты «загоняют граждан в финансовую кабалу».
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Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов

Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
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Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году

Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году.
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Гол Кучерова помог «Тампе Бэй» победить «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

"Тампа Бэй Лайтнинг" по буллитам победила "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Стартовало производство Kia Seltos в России

Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство нового кроссовера KIA Seltos для российского рынка.
Автоновости дня 13 января в 10:14
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс

Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс, сообщает SANA.
Взгляд.ру вчера в 16:58
Общество

Мальта раскрыла имена новых обладателей «золотых паспортов» среди россиян

Мальта представила новый список россиян, которые получили ее гражданство в 2018 году.
БИЗНЕС Online 01:39
Политика

Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
ТАСС вчера в 16:01
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В жилом доме в Уфе взорвался газ, пострадали три человека

Вести.Ru вчера в 22:42
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Россия отреагирует на усиление позиций НАТО в Азовском море

Напомним, что ранее корреспондент Андрей Клименко заявил, что усиление мер безопасности в акватории Азовского моря и судоходства в Керченском проливе представляют собой тренировку перед полной блокадой Украины.
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Казахстан проведет с Белоруссией переговоры о поставках нефти

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти, заявил глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев.
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«Рубин» показал первую тренировку команды под руководством Слуцкого

Казанский «Рубин» на сборе в Турции провёл первую тренировку под руководством нового главного тренера команды — Леонида Слуцкого.
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Общество

В метро Петербурга сломалась система пополнения проездных билетов

В среду, 15 января, стало известно, что на всех станциях метро в Петербурге отказала система пополнения проездных билетов.
Форпост Северо-Запад 01:37
Общество

Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам

Часть банков отметили, что заключили с Microsoft соглашение о платной дополнительной поддержке Windows 7 (EAS).
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На нефтехимическом заводе в Каталонии прогремел взрыв

REGNUM вчера в 14:46
Экономика

Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Газета.Ru 13 января в 19:53
Происшествия

Пожар на мебельной фабрике под Брянском потушен

Известия 01:18
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

Газета.Ru вчера в 13:46
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Названы попавшие в зону аномального тепла российские регионы

В ближайшие пять дней в зоне аномального тепла с отклонением от климатической нормы на 12 градусов окажутся Ленинградская, Вологодская, Псковская области, регионы Центрального федерального округа, а также Поволжье и ряд других регионов.
Lenta.ru 01:11
Происшествия

На трассе в Тюменской области автобус столкнулся с автокраном

ТАСС 01:01
Общество

В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России

Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
Газета.Ru 00:37
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В США скончался актер Стэн Кирш из сериала «Горец» и «Друзья»

Американский актер Стэн Кирш, наиболее известный своей ролью Ричи Райана в сериале «Горец», был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе.
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Сильвестров день: что запрещено делать 15 января

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Армия и оружие

В Индии заявили об отсталости двигателей Су-57

Lenta.ru вчера в 06:48
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Lenta.ru вчера в 15:42
Происшествия

В Тюмени маршрутка врезалась в столб

Маршрутное такси въехало в столб в Тюмени, четыре человека получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
РИА Новости 00:15
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Новый Toyota RAV4, Forester и Outlander: большой тест кроссоверов

Какие обогревы и подогревы есть у каждого из участников теста, какими полноприводными трансмиссиями они располагают, а также данные производителей и прочую важную техническую информацию о кроссоверах Toyota RAV4, Subaru Forester и Mitsubishi Outlander вы найдете тут.
За рулем вчера в 22:00
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