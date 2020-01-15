Политика
REGNUMГосдеп США пригрозил Ираку санкциями в случае покупки российских С-400
Вашингтон может ввести санкции в отношении Ирака в случае закупки республикой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил 16 декабря заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ.
Читать в источнике
Оценить39
с чего всё началось
Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении Ирака в случае приобретения российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил во вторник заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ, отвечая на вопрос ТАСС в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.ТАССвчера в 15:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 02:10, Ашберн
Политика
Задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing в Иране
В Иране члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали автора видеозаписи, на которой якобы был зафиксирован момент попадания ракеты в украинский самолет "Международных авиалиний Украины".
Политика
Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
Происшествия
В порту Махачкалы произошло задымление на иранском сухогрузе
«Задымление на иранском сухогрузе в порту Махачкалы ликвидировано», — сообщили РБК в национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России.
Общество
Жириновский предложил списать кредитные долги граждан РФ
По мнению Жириновского, микрокредиты «загоняют граждан в финансовую кабалу».
Общество
Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов
Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Экономика
Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году
Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году.
Хоккей
Гол Кучерова помог «Тампе Бэй» победить «Лос-Анджелес» в матче НХЛ
"Тампа Бэй Лайтнинг" по буллитам победила "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Авто
Стартовало производство Kia Seltos в России
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство нового кроссовера KIA Seltos для российского рынка.
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс
Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс, сообщает SANA.
Общество
Мальта раскрыла имена новых обладателей «золотых паспортов» среди россиян
Мальта представила новый список россиян, которые получили ее гражданство в 2018 году.
Политика
Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
Происшествия
В жилом доме в Уфе взорвался газ, пострадали три человека
Армия и оружие
Россия отреагирует на усиление позиций НАТО в Азовском море
Напомним, что ранее корреспондент Андрей Клименко заявил, что усиление мер безопасности в акватории Азовского моря и судоходства в Керченском проливе представляют собой тренировку перед полной блокадой Украины.
Энергетика
Казахстан проведет с Белоруссией переговоры о поставках нефти
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти, заявил глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев.
Футбол
«Рубин» показал первую тренировку команды под руководством Слуцкого
Казанский «Рубин» на сборе в Турции провёл первую тренировку под руководством нового главного тренера команды — Леонида Слуцкого.
Общество
В метро Петербурга сломалась система пополнения проездных билетов
В среду, 15 января, стало известно, что на всех станциях метро в Петербурге отказала система пополнения проездных билетов.
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
Часть банков отметили, что заключили с Microsoft соглашение о платной дополнительной поддержке Windows 7 (EAS).
Происшествия
На нефтехимическом заводе в Каталонии прогремел взрыв
Экономика
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
Общество
Названы попавшие в зону аномального тепла российские регионы
В ближайшие пять дней в зоне аномального тепла с отклонением от климатической нормы на 12 градусов окажутся Ленинградская, Вологодская, Псковская области, регионы Центрального федерального округа, а также Поволжье и ряд других регионов.
Общество
В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России
Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
Кино
В США скончался актер Стэн Кирш из сериала «Горец» и «Друзья»
Американский актер Стэн Кирш, наиболее известный своей ролью Ричи Райана в сериале «Горец», был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе.
Религия
Сильвестров день: что запрещено делать 15 января
Армия и оружие
В Индии заявили об отсталости двигателей Су-57
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Происшествия
В Тюмени маршрутка врезалась в столб
Маршрутное такси въехало в столб в Тюмени, четыре человека получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Авто
Новый Toyota RAV4, Forester и Outlander: большой тест кроссоверов
Какие обогревы и подогревы есть у каждого из участников теста, какими полноприводными трансмиссиями они располагают, а также данные производителей и прочую важную техническую информацию о кроссоверах Toyota RAV4, Subaru Forester и Mitsubishi Outlander вы найдете тут.