Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении Ирака в случае приобретения российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил во вторник заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ, отвечая на вопрос ТАСС в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.

с чего всё началось

Вашингтон может ввести санкции в отношении Ирака в случае закупки республикой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил 16 декабря заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ.

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