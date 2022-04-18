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Госдеп США пригрозил Китаю последствиями за помощь России в обходе санкций

Госдепартамент пригрозил Китаю "серьезными последствиями" в случае поставок вооружений для России или помощи с обходом санкций.
РИА Новости
Также Прайс отметил, что в США внимательно отслеживают возможную помощь Пекина Москве, но пока не увидели военных поставок.
Московский Комсомолец
Как ранее писало агентство Reuters, лидеры Европейского союза также хотели бы получить от Пекина заверения, что Китай не будет поставлять России оружие и помогать в обходе западных санкций.
РБК
Как известно, власти Китая не поддерживают антироссийские санкции США и стран Евросоюза, введенные на фоне украинского кризиса.
Евразия Daily

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