РИА НовостиГосдеп США пригрозил Китаю последствиями за помощь России в обходе санкцийГосдепартамент пригрозил Китаю "серьезными последствиями" в случае поставок вооружений для России или помощи с обходом санкций.РИА НовостиТакже Прайс отметил, что в США внимательно отслеживают возможную помощь Пекина Москве, но пока не увидели военных поставок.Московский КомсомолецКак ранее писало агентство Reuters, лидеры Европейского союза также хотели бы получить от Пекина заверения, что Китай не будет поставлять России оружие и помогать в обходе западных санкций.РБККак известно, власти Китая не поддерживают антироссийские санкции США и стран Евросоюза, введенные на фоне украинского кризиса.Евразия DailyЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомНовый ДеньРЕН ТВПрофильКомсомольская правдаТелеканал 360°РосбалтОбщественная служба новостейЦарьградИзвестияГазета.RuФАНТК ЗвездаПодробнее о событииГосдеп предупредил Китай о последствиях в случае предоставления оружия РФОбщественная служба новостейвчера в 15:08Госдеп США пригрозил Китаю последствиями за помощь России в обходе санкцийРИА Новостивчера в 15:18Госдеп предостерег Китай от военной помощи РоссииФАНвчера в 15:12Госдеп США пригрозил Китаю последствиями за помощь России в обходе санкцийИзвестия17:21Госдеп США предупредил Китай о последствиях военных поставок России и помощи с санкциямиLenta.ruвчера в 15:05Госдеп предупредил КНР о последствиях в случае предоставления оружия и снабжения РФТАССвчера в 14:59США пригрозили Китаю серьезными последствиями, если он решит помочь РФ обойти санкцииИнтерфаксвчера в 14:58Показать ещёОценить745Поделиться