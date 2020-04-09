США принимают во внимание позицию России по договору СНВ-3 (Договору о сокращении и ограничении наступательных вооружений) и изучают возможность его продления, сообщил ТАСС представитель Госдепартамента.

Госдеп: США принимают во внимание позицию России по ДСНВ

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