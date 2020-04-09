Политика
Газета.RuГосдеп: США принимают во внимание позицию России по ДСНВ
США принимают во внимание позицию России по договору СНВ-3 (Договору о сокращении и ограничении наступательных вооружений) и изучают возможность его продления, сообщил ТАСС представитель Госдепартамента.
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Общество
Мексика поставила сделку ОПЕК+ под удар
Как передает «Интерфакс», Мексика отказалась присоединиться к сделке и тем самым поставила ее под удар.
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Единоборства
Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен из-за коронавируса COVID-19, сообщил глава UFC Дэйна Уайт в интервью телеканалу ESPN.
Наука
Ученый назвал причину массового вымирания на Земле
Пока живым существам удается приспособиться к изменениям климата, однако процесс следующего глобального вымирания уже начался, отмечает Гликсон.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
5. Путин объявил меры поддержки безработных Для тех, кто временно признан безработным, президент предложил при начислении пособий (в том числе на детей от трех до семи лет) не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.
Общество
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Двенадцать пациентов с коронавирусом умерли в Москве, трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе.
Энергетика
Цена на бензин в России снизилась вторую неделю подряд
Средняя цена литра бензина в России за неделю с 30 марта по 5 апреля снизилась на 1 копейку и составила 44,92 рубля, средняя цена литра дизельного топлива сократилась на 8 копеек и составила 47,91 рубля, сообщает Росстат.
Культура
Сергей Шнуров проведет онлайн-экскурсию по Третьяковской галерее
Общество
Число случаев коронавируса в США превысило 450 тысяч
В Соединённых Штатах число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 451 491.
Наука
Эксперты изучат передачу коронавируса от домашних животных к человеку
Результаты исследования были опубликованы в среду журналом Science, после чего Всемирная организация здравоохранения заявила, что самым внимательным образом изучит передачу вируса между людьми и животными.
Общество
Девять человек оштрафовали в Москве за нарушение режима самоизоляции
Московские суды рассмотрели девять административных дел о нарушении режима самоизоляции, сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Происшествия
В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей
В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Шоу-бизнес
У 26-летней дочери Владимира Левкина вырезали злокачественную опухоль
Происшествия
В «Газпроме» умер сотрудник с коронавирусом
Сотрудник «Газпром трансгаз Югорск», зараженный коронавирусом, умер. Об этом сообщил ТАСС источник в компании.
Авто
КамАЗ объявил, когда появится премиальный тягач
"Российской газете" удалось у представителя пресс-службы КамАЗа выяснить, когда запустят продажи тягача премиального сегмента.
Происшествия
В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
Кино
Госфильмофонд запустил онлайн-проект с уникальными архивными фильмами
Москва, 8 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Госфильмофонд РФ запустил спецпроект «Медиатор», в рамках которого будет публиковать игровые и документальные фильмы разных стран мира.
Авто
GAC сертифицировала минивэн GN8 в России
Китайский GAC, ныне представленный в России только внедорожником GS8, сертифицировал новый минивэн GN8.
Общество
Еврогруппа согласовала план поддержки экономики ЕС на €500 млрд
Совет министров финансов стран-членов Евросоюза (Еврогруппа) согласовал план поддержки европейской экономики в условиях пандемии коронавируса на сумму €500 млрд.
Здоровье
Минздрав назвал главные симптомы коронавируса
В пятой версии временных временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованной на сайте Минздрава указаны шесть основных и шесть реже встречающихся симптомов коронавируса.
Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс
Культура
«КиноПоиск» объявил конкурс сценаристов для сериалов
«КиноПоиск» объявил конкурс сценаристов для сериалов на своем портале.
Наука
Часы на крыше небоскреба в Японии подтвердили гипотезу Эйнштейна
Ученые синхронизировали время в двух идентичных атомных часах и расположили хронометры на первом и последнем этажах небоскреба Tokyo Sky Tree, который является самым высоким зданием в Японии.
Гаджеты
LG продемонстрировала новый дизайн смартфона
Недавно компания официально распространила эскизы, в которых продемонстрировала новый дизайн смартфона.
Кино
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев
Издание The Independent выясняло имя актёра, сыгравшего в кино больше всего ролей злодеев.
Финансы
ЦБ зафиксировал рост ставок по вкладам в крупнейших банках
Хотя ЦБ по итогам заседания 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых, были другие факторы, вынудившие банки повышать ставки, – прежде всего отток средств со вкладов, вызванный ростом волатильности на финансовых рынках и падением рубля, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев.
Космос
Ученый: использование лунных ресурсов облегчит освоение Луны
Зависимость в поставке с Земли на Луну различных материалов для лунной базы может быть снята использованием ресурсов естественного спутника Земли, считает руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов, 8 апреля сообщает РИА Новости.