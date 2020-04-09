Политика

Газета.RuГазета.RuГосдеп: США принимают во внимание позицию России по ДСНВ

США принимают во внимание позицию России по договору СНВ-3 (Договору о сокращении и ограничении наступательных вооружений) и изучают возможность его продления, сообщил ТАСС представитель Госдепартамента.
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Эксперты изучат передачу коронавируса от домашних животных к человеку

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В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом и саудовским королём

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Сотрудник «Газпром трансгаз Югорск», зараженный коронавирусом, умер. Об этом сообщил ТАСС источник в компании.
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Минздрав назвал главные симптомы коронавируса

В пятой версии временных временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованной на сайте Минздрава указаны шесть основных и шесть реже встречающихся симптомов коронавируса.
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Певицу Надежду Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс

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