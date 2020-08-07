Госдеп США признался в SMS-рассылке россиянам по поводу выборов
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Госдеп США признался в SMS-рассылке россиянам по поводу выборов
Как указало американское внешнеполитическое ведомство, это всемирная кампания на нескольких языках. Госдепартамент США подтвердил рассылку SMS на телефоны россиянам с предложением о награде до $10 млн за достоверные данные о том, кто "вмешивается" в будущие американские президентские выборы.В источнике
С чего всё началось
В Госдепе признали проведение SMS-рассылки в России
Госдепартамент США проводит СМС-рассылку за рубежом, в том числе в России, в рамках своей программы по поиску лиц, которые вмешиваются в американские выборы, подтвердил РИА Новости представитель ведомства.
РИА Новостивчера в 12:58
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