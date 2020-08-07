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Газета.Ru
Газета.Ru

Госдеп США признался в SMS-рассылке россиянам по поводу выборов

Как указало американское внешнеполитическое ведомство, это всемирная кампания на нескольких языках. Госдепартамент США подтвердил рассылку SMS на телефоны россиянам с предложением о награде до $10 млн за достоверные данные о том, кто "вмешивается" в будущие американские президентские выборы.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Госдепе признали проведение SMS-рассылки в России

Госдепартамент США проводит СМС-рассылку за рубежом, в том числе в России, в рамках своей программы по поиску лиц, которые вмешиваются в американские выборы, подтвердил РИА Новости представитель ведомства.
РИА Новостивчера в 12:58
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РБК

Госдеп США объяснил рассылку россиянам СМС о вознаграждении $10 млн

РБК18:56
Lenta.ru

В США объяснили обещание раздать 10 миллионов долларов россиянам

Lenta.ru19:46
ТАСС

Госдеп ведет СМС-рассылку с призывом сообщить о вмешательстве в выборы в США по всему миру

ТАССвчера в 15:13
Газета.Ru

Госдеп США признался в SMS-рассылке россиянам по поводу выборов

Газета.Ruвчера в 15:38
URA.Ru

Госдеп США подтвердил обещание раздать россиянам 10 млн долларов

URA.Ruвчера в 14:24
Известия

В Госдепе признали проведение SMS-рассылки в России для поиска хакеров

Известиявчера в 13:05
РИА Новости

В Госдепе признали проведение SMS-рассылки в России

РИА Новостивчера в 12:58

В паузу между чемпионатами России футбольные клубы стали менять тренеров

Первыми в премьер-лиге сыграют «Химки» и ЦСКА (полный календарь футбольного сезона в завтрашнем номере «Санкт-Петербургских ведомостей»), но если армейцами по-прежнему руководит Виктор Гончаренко, чья почти детективная отлучка после июньского разгрома от «Зенита» не привела к серьезным последствиям, то «Химки» сейчас уже не те, что устроили нервотрепку в июле «сине-бело-голубым» в кубке.
Санкт-Петербургские ведомости6 августа в 04:35

Прокуратура начала проверку из-за разлива топлива на реке в Норильске

«Организована проверка в связи с проливом топливно-водяной смеси в природную среду, произошедшим в результате разгерметизации трубопровода ООО «Политехника» в районе устья реки Амбарной», — цитирует сообщение РИА Новости.
RT на русскомвчера в 09:38
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На Украине рассказали, почему у Киева мало шансов вернуть Донбасс

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В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ruвчера в 05:14
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В Италии из-за коронавируса возродили средневековую чумную традицию

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Взгляд.рувчера в 07:42
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