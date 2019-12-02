с чего всё началось

Госдепартамент США поздравил новое руководство Еврокомиссии и Евросовета с вступлением в должности, а также призвал их противостоять "совместным вызовам безопасности" и "угрозам" со стороны России, Китая и Ирана. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Политика Китай ввел санкции в отношении США Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.

Политика В Госдуме предложили приравнять наркоторговцев к террористам Законопроект о приравнивании наркобаронов к террористам намерен внести в Госдуму депутат от «Справедливой России» Олег Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

Общество Киселев предложил РПЦ поспорить о суррогатном материнстве Тележурналист Дмитрий Киселев призвал представителей Русской православной церкви к участию в религиозно-светской дискуссии относительно суррогатного материнства, результатом которой бы стало появление в российском обществе соответствующей моральной нормы.

Политика Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.

Армия и оружие Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т поступил в Минобороны Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т поступил на вооружение российских ВС. Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский заявил, что первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т уже поставлен российскому оборонному ведомству, вторая машина будет передана в ВС до конца года.

Общество В Москве закрылся киноцентр «Соловей» Как сообщается на сайте учреждения, 325168-й по счету сеанс, начавшийся 1 декабря 2019 года в 20:20, стал последним в истории киноцентра "Соловей".

Происшествия Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки» Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.

Происшествия Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.

Политика Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.

Происшествия ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».

Экономика Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.

Шоу-бизнес Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.

Спорт Португальцы стали трёхкратными чемпионами мира по пляжному футболу Бронзовым призёром ЧМ по пляжному футболу в Парагвае стала сборная России, в поединке за третье место обыграв соперников из Японии.

Технологии Операторы померились скоростями в метро Операторы померились скоростями в метро В московском метро сменился лидер по скорости интернета: показатели «МегаФона» и МТС оказались выше, чем у провайдера Wi-Fi «МаксимаТелеком», занимавшего первое место в последние годы, выяснила TelecomDaily.