Политика

Газета.RuГазета.RuГосдеп США призвал Евросоюз «противостоять угрозам» России и Китая

Госдепартамент США поздравил новое руководство Еврокомиссии и Евросовета с вступлением в должности, а также призвал их противостоять "совместным вызовам безопасности" и "угрозам" со стороны России, Китая и Ирана. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось
На сайте
 Госдепартамента США опубликован комментарий госсекретаря Майк Помпео, в котором он сообщает о желании Соединенных Штатов продолжить сотрудничество с Евросоюзом по вопросам противодействия общим угрозам, в числе которых Россия и Китай.
Военное дело02:45

Подробнее о событии

США призвали новое руководство ЕС вместе противостоять России, Китаю и Ирану

Коммерсантъ03:09

Госдеп призвал ЕС к противостоянию российской и китайской угрозам

Газета.Ru03:46

Помпео призвал новое руководство ЕС к сотрудничеству против «российской угрозы»

Известия01:42

США напомнили Европе о российской угрозе

Lenta.ru02:28

Госдеп призвал ЕС «противостоять угрозам» России и Китая

RT на русском01:17

Помпео напомнил новому европейскому руководству об общей угрозе от России

РБК01:13

Помпео: США намерены сотрудничать с новым руководством ЕС в противодействии России

ТАССвчера в 23:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 04:13, Ашберн
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
ТАСС 02:11
Политика

В Госдуме предложили приравнять наркоторговцев к террористам

Законопроект о приравнивании наркобаронов к террористам намерен внести в Госдуму депутат от «Справедливой России» Олег Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.
REGNUM 03:44
Политика

Зеленский считает, что США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты могут помочь Киеву в ситуации вокруг Крыма.
ТАСС 03:10
Общество

Киселев предложил РПЦ поспорить о суррогатном материнстве

Тележурналист Дмитрий Киселев призвал представителей Русской православной церкви к участию в религиозно-светской дискуссии относительно суррогатного материнства, результатом которой бы стало появление в российском обществе соответствующей моральной нормы.
Ридус 00:08
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости вчера в 12:14
Политика

Bild рассказала о санкциях США из-за «Северного потока-2»

Американские санкции против проекта «Северный поток-2» могут затронуть компании, участвующие в строительстве трубопровода, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Сенате.
Коммерсантъ вчера в 15:58
Армия и оружие

Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т поступил в Минобороны

Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т поступил на вооружение российских ВС. Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский заявил, что первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т уже поставлен российскому оборонному ведомству, вторая машина будет передана в ВС до конца года.
Журналистская правда 02:23
Общество

В Москве закрылся киноцентр «Соловей»

Как сообщается на сайте учреждения, 325168-й по счету сеанс, начавшийся 1 декабря 2019 года в 20:20, стал последним в истории киноцентра "Соловей".
ТАСС вчера в 17:04
Происшествия

На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

Известия вчера в 06:22
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Происшествия

Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия

Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Ведомости 03:38
Политика

Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана

Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
РИА Новости 30 ноября в 16:14
Технологии

Sony показала «живое» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5

iReactor 00:16
Фигурное катание

Загитова претендует на звание самого ценного фигуриста сезона

АиФ Удмуртия 00:24
Происшествия

ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах

Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Lenta.ru 03:47
Экономика

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 16:04
Политика

Эксперт рассказал о сокращении украинского экспорта оружия

РИА Новости 03:08
Политика

Захарова ответила Киеву на слова о готовности принять «пару областей»

РБК 03:31
Общество

Путин и Си запустят «Силу Сибири» по телемосту

Вести.Ru 02:17
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском 30 ноября в 18:30
Наука

Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты

РИА Новости 30 ноября в 08:52
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru вчера в 12:51
Происшествия

В Миассе осудили посредника в передаче взяток чиновнику Минобороны

Миасский городской суд огласил приговор посреднику в передаче взяток уполномоченному за госприемку изделий ОПК чиновнику Министерства обороны РФ.
Российская газета 01:37
Армия и оружие

Япония грозит России ударом тысяч ядерных бомб и ракет

Япония угрожает России ядерным ударом тысяч бомб и ракет.
Avia.pro вчера в 19:00
Происшествия

Первый замглавы свердловского управления СКР арестован

REGNUM вчера в 05:36
Экономика

В России средний чек покупок в «черную пятницу» уменьшился на 14%

В России число покупок в «черную пятницу» выросло на 15% по сравнению с прошлым годом, при этом почти на столько же упал средний чек, рассказали «Известиям» эксперты.
Известия вчера в 20:19
Спорт

Португальцы стали трёхкратными чемпионами мира по пляжному футболу

Бронзовым призёром ЧМ по пляжному футболу в Парагвае стала сборная России, в поединке за третье место обыграв соперников из Японии.
RT на русском вчера в 17:39
Технологии

Операторы померились скоростями в метро

Операторы померились скоростями в метро В московском метро сменился лидер по скорости интернета: показатели «МегаФона» и МТС оказались выше, чем у провайдера Wi-Fi «МаксимаТелеком», занимавшего первое место в последние годы, выяснила TelecomDaily.
Коммерсантъ вчера в 17:35
Здоровье

Роспотребнадзор перечислил основные пути заражения ВИЧ

Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита — ВИЧ/СПИДом ежегодно отмечается 1 декабря по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН, принятому в 1988 году.
РИА Новости 30 ноября в 19:09
Происшествия

Танкер и сухогруз столкнулись в акватории Дона

Два судна получили повреждения после столкновения в акватории Дона, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Интерфакс 03:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное