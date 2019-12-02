Политика
Газета.RuГосдеп США призвал Евросоюз «противостоять угрозам» России и Китая
Госдепартамент США поздравил новое руководство Еврокомиссии и Евросовета с вступлением в должности, а также призвал их противостоять "совместным вызовам безопасности" и "угрозам" со стороны России, Китая и Ирана. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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с чего всё началось
На сайте Госдепартамента США опубликован комментарий госсекретаря Майк Помпео, в котором он сообщает о желании Соединенных Штатов продолжить сотрудничество с Евросоюзом по вопросам противодействия общим угрозам, в числе которых Россия и Китай.Военное дело02:45
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Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
Политика
В Госдуме предложили приравнять наркоторговцев к террористам
Законопроект о приравнивании наркобаронов к террористам намерен внести в Госдуму депутат от «Справедливой России» Олег Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.
Политика
Зеленский считает, что США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты могут помочь Киеву в ситуации вокруг Крыма.
Общество
Киселев предложил РПЦ поспорить о суррогатном материнстве
Тележурналист Дмитрий Киселев призвал представителей Русской православной церкви к участию в религиозно-светской дискуссии относительно суррогатного материнства, результатом которой бы стало появление в российском обществе соответствующей моральной нормы.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Политика
Bild рассказала о санкциях США из-за «Северного потока-2»
Американские санкции против проекта «Северный поток-2» могут затронуть компании, участвующие в строительстве трубопровода, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Сенате.
Армия и оружие
Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т поступил в Минобороны
Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т поступил на вооружение российских ВС. Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский заявил, что первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т уже поставлен российскому оборонному ведомству, вторая машина будет передана в ВС до конца года.
Общество
В Москве закрылся киноцентр «Соловей»
Как сообщается на сайте учреждения, 325168-й по счету сеанс, начавшийся 1 декабря 2019 года в 20:20, стал последним в истории киноцентра "Соловей".
Происшествия
На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия
Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Политика
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Экономика
Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Политика
Эксперт рассказал о сокращении украинского экспорта оружия
Общество
Путин и Си запустят «Силу Сибири» по телемосту
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Наука
Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Происшествия
В Миассе осудили посредника в передаче взяток чиновнику Минобороны
Миасский городской суд огласил приговор посреднику в передаче взяток уполномоченному за госприемку изделий ОПК чиновнику Министерства обороны РФ.
Армия и оружие
Япония грозит России ударом тысяч ядерных бомб и ракет
Япония угрожает России ядерным ударом тысяч бомб и ракет.
Происшествия
Первый замглавы свердловского управления СКР арестован
Экономика
В России средний чек покупок в «черную пятницу» уменьшился на 14%
В России число покупок в «черную пятницу» выросло на 15% по сравнению с прошлым годом, при этом почти на столько же упал средний чек, рассказали «Известиям» эксперты.
Спорт
Португальцы стали трёхкратными чемпионами мира по пляжному футболу
Бронзовым призёром ЧМ по пляжному футболу в Парагвае стала сборная России, в поединке за третье место обыграв соперников из Японии.
Технологии
Операторы померились скоростями в метро
Операторы померились скоростями в метро В московском метро сменился лидер по скорости интернета: показатели «МегаФона» и МТС оказались выше, чем у провайдера Wi-Fi «МаксимаТелеком», занимавшего первое место в последние годы, выяснила TelecomDaily.
Здоровье
Роспотребнадзор перечислил основные пути заражения ВИЧ
Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита — ВИЧ/СПИДом ежегодно отмечается 1 декабря по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН, принятому в 1988 году.
Происшествия
Танкер и сухогруз столкнулись в акватории Дона
Два судна получили повреждения после столкновения в акватории Дона, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.