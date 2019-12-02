с чего всё началось

Госдепартамент США поздравил новое руководство Еврокомиссии и Евросовета с вступлением в должности, а также призвал их противостоять "совместным вызовам безопасности" и "угрозам" со стороны России, Китая и Ирана. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Здоровье Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи В городе Новочеркасске Ростовской области перестала принимать пациентов специализированная инфекционная больница, так как оттуда уволились все врачи стационара, сообщили в мэрии города.

Политика Зеленский предложил пророссийски настроенным жителям Донбасса покинуть регион Президент Украины Зеленский заявил, что за Донбасса, не определившимися в своем отношении к итогам госпереворота 2014 года в Киеве, нужно бороться.

Происшествия ФСИН опровергла сообщения о сокамерниках экс-полковника Захарченко ФСИН назвала выдумкой информацию о том, что бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко содержится в мордовской колонии в одном блоке с ВИЧ-инфицированными.

Армия и оружие NYT обвинила российскую авиацию в обстреле сирийского лагеря беженцев Российский истребитель 16 августа атаковал в периферии города Хасс на северо-западе Сирии лагерь для перемещенных лиц, утверждает The New York Times со ссылкой на записи очевидцев и перехваченные записи переговоров ВВС.

Происшествия СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.

Армия и оружие Два бойца спецподразделения СБУ погибли в Донбассе Во время выполнения боевого задания на востоке Украины погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре СБУ.

Происшествия В квартире в центре Петербурга произошел пожар В квартире в центре Санкт-Петербурга на улице 8-й Советской произошел пожар, из жилого дома эвакуируют почти 90 человек.

Общество Синоптик предупредил об аномально теплой погоде в декабре Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в первый месяц зимы в некоторых российских регионах ожидается аномально теплая погода, передает РИА "Новости".

Общество В Крыму закрыли отель Софии Ротару Villa Sofia закрывается, официальной причиной называют реконструкцию.В СМИ отмечают, что гостиница не приносила доходов своей владелице — певице Софии Ротару.

Фигурное катание Загитова и Медведева номинированы на звание MVP фигурного катания Российские спортсменки Алина Загитова и Евгения Медведева вошли в список номинантов на звание самого ценного фигуриста сезона, которые внесли наибольший вклад в популяризацию фигурного катания.

Политика Лавров оценил отношения России и Украины Глава МИД Сергей Лавров заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на полях "нормандского" саммита в Париже важна для понимания того, в чем Киев видит выполнение Минских соглашений.

Общество Названы регионы России с самыми большими зарплатами Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.

Политика Зеленский отказался считать власти Украины попрошайками Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разговорах с американским лидером Дональдом Трампом не ставился вопрос расследования деятельности сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Политика Белый дом отказался от участия в слушаниях по импичменту Трампа Белый дом направил в комитет палаты представителей по судебным делам уведомление о том, что не примет участие в слушаниях по импичменту президента США Дональда Трампа.

Спорт Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.