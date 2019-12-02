Политика
Газета.RuГосдеп США призвал Евросоюз «противостоять угрозам» России и Китая
Госдепартамент США поздравил новое руководство Еврокомиссии и Евросовета с вступлением в должности, а также призвал их противостоять "совместным вызовам безопасности" и "угрозам" со стороны России, Китая и Ирана. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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с чего всё началось
На сайте Госдепартамента США опубликован комментарий госсекретаря Майк Помпео, в котором он сообщает о желании Соединенных Штатов продолжить сотрудничество с Евросоюзом по вопросам противодействия общим угрозам, в числе которых Россия и Китай.Военное дело02:45
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США хотят вместе с новым руководством ЕС противодействовать России, Китаю и Ирану
Независимая газета00:10
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Здоровье
Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи
В городе Новочеркасске Ростовской области перестала принимать пациентов специализированная инфекционная больница, так как оттуда уволились все врачи стационара, сообщили в мэрии города.
Происшествия
В Забайкалье объявлен траур из-за ДТП с автобусом
Политика
Зеленский предложил пророссийски настроенным жителям Донбасса покинуть регион
Президент Украины Зеленский заявил, что за Донбасса, не определившимися в своем отношении к итогам госпереворота 2014 года в Киеве, нужно бороться.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Политика
Украина готова к переговорам по газу, заявили в Минэнерго Украины
Следующая трехсторонняя встреча по газу РФ, Еврокомиссии и Украины может пройти 5 декабря, заявил в понедельник на брифинге глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.
Политика
Косачев назвал бессмысленными заявления Украины о готовности присоединить ряд областей РФ
Заявления властей Украины о готовности присоединить несколько российских областей являются безосновательными.
Происшествия
ФСИН опровергла сообщения о сокамерниках экс-полковника Захарченко
ФСИН назвала выдумкой информацию о том, что бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко содержится в мордовской колонии в одном блоке с ВИЧ-инфицированными.
Армия и оружие
NYT обвинила российскую авиацию в обстреле сирийского лагеря беженцев
Российский истребитель 16 августа атаковал в периферии города Хасс на северо-западе Сирии лагерь для перемещенных лиц, утверждает The New York Times со ссылкой на записи очевидцев и перехваченные записи переговоров ВВС.
Происшествия
СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО
Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
Армия и оружие
Два бойца спецподразделения СБУ погибли в Донбассе
Во время выполнения боевого задания на востоке Украины погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре СБУ.
Происшествия
В квартире в центре Петербурга произошел пожар
В квартире в центре Санкт-Петербурга на улице 8-й Советской произошел пожар, из жилого дома эвакуируют почти 90 человек.
Общество
Синоптик предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в первый месяц зимы в некоторых российских регионах ожидается аномально теплая погода, передает РИА "Новости".
Общество
В Крыму закрыли отель Софии Ротару
Villa Sofia закрывается, официальной причиной называют реконструкцию.В СМИ отмечают, что гостиница не приносила доходов своей владелице — певице Софии Ротару.
Происшествия
Танкер и сухогруз столкнулись в акватории Дона
По словам источника, на борту танкера и сухогруза находятся по 12 человек, по предварительным данным, пострадавших нет.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
Фигурное катание
Загитова и Медведева номинированы на звание MVP фигурного катания
Российские спортсменки Алина Загитова и Евгения Медведева вошли в список номинантов на звание самого ценного фигуриста сезона, которые внесли наибольший вклад в популяризацию фигурного катания.
Биатлон
Матвей Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
Политика
Лавров оценил отношения России и Украины
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на полях "нормандского" саммита в Париже важна для понимания того, в чем Киев видит выполнение Минских соглашений.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев очаровал видео с дочкой и сыном
36-летний Сергей Лазарев разместил в своём Инстаграм милое видео с дочкой Анечкой и сыном Никитой.
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Авто
Первый российский электрокар появится на рынке по рекордно низкой цене
Автомобиль появился крайне тихо, ведь не было проведено широкой пиар-компании и даже не появилось сайта, на котором расписана подробная информация об электрокаре.
Общество
Жириновский признался в употреблении наркотиков
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался, что употреблял наркотики разных видов.
Общество
Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца
Разработка и строительство нового авианосца в России оценивается в 300–400 млрд рублей.
Политика
Министр энергетики США ушел в отставку
Министр энергетики США Рик Перри сообщил, что покинул свой пост.
Политика
Зеленский отказался считать власти Украины попрошайками
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разговорах с американским лидером Дональдом Трампом не ставился вопрос расследования деятельности сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.
Политика
Белый дом отказался от участия в слушаниях по импичменту Трампа
Белый дом направил в комитет палаты представителей по судебным делам уведомление о том, что не примет участие в слушаниях по импичменту президента США Дональда Трампа.
Спорт
Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу
Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Здоровье
Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов
Почему ВЦИОМ спрашивает россиян о вейпах Антитабачная стратегия государства, заключавшаяся в запретах на курение табачных изделий в общественных местах и рекламы, ограничении мест продажи, ежегодном росте фискальной нагрузки и пропаганде здорового образа жизни, сократила количество курильщиков — десять лет назад курящих россиян было почти 40%.
Технологии
Пользователи всё еще могут бесплатно обновиться до Windows 10
Пользователь reddit, назвавший себя инженером Microsoft, подтвердил возможность бесплатного обновления и объяснил, почему Microsoft оставила её доступной.