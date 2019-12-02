Политика

Газета.RuГазета.RuГосдеп США призвал Евросоюз «противостоять угрозам» России и Китая

Госдепартамент США поздравил новое руководство Еврокомиссии и Евросовета с вступлением в должности, а также призвал их противостоять "совместным вызовам безопасности" и "угрозам" со стороны России, Китая и Ирана. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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 Госдепартамента США опубликован комментарий госсекретаря Майк Помпео, в котором он сообщает о желании Соединенных Штатов продолжить сотрудничество с Евросоюзом по вопросам противодействия общим угрозам, в числе которых Россия и Китай.
Военное дело02:45

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США призвали новое руководство ЕС вместе противостоять России, Китаю и Ирану

Коммерсантъ03:09

Помпео: США намерены сотрудничать с новым руководством ЕС в противодействии России

ТАССвчера в 23:31

Помпео призвал новое руководство ЕС к сотрудничеству против «российской угрозы»

Известия01:42

Госдеп призвал ЕС «противостоять угрозам» России и Китая

RT на русском01:17

Помпео напомнил новому европейскому руководству об общей угрозе от России

РБК01:13

США хотят вместе с новым руководством ЕС противодействовать России, Китаю и Ирану

Независимая газета00:10

США напомнили Европе о российской угрозе

Lenta.ru02:28
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Здоровье

Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи

В городе Новочеркасске Ростовской области перестала принимать пациентов специализированная инфекционная больница, так как оттуда уволились все врачи стационара, сообщили в мэрии города.
Взгляд.ру вчера в 02:28
Происшествия

В Забайкалье объявлен траур из-за ДТП с автобусом

Коммерсантъ вчера в 22:38
Политика

Зеленский предложил пророссийски настроенным жителям Донбасса покинуть регион

Президент Украины Зеленский заявил, что за Донбасса, не определившимися в своем отношении к итогам госпереворота 2014 года в Киеве, нужно бороться.
ИА Новороссия 05:07
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

REGNUM 04:34
Политика

Украина готова к переговорам по газу, заявили в Минэнерго Украины

Следующая трехсторонняя встреча по газу РФ, Еврокомиссии и Украины может пройти 5 декабря, заявил в понедельник на брифинге глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.
РИА Новости 05:15
Политика

Косачев назвал бессмысленными заявления Украины о готовности присоединить ряд областей РФ

Заявления властей Украины о готовности присоединить несколько российских областей являются безосновательными.
ТАСС 04:59
Происшествия

ФСИН опровергла сообщения о сокамерниках экс-полковника Захарченко

ФСИН назвала выдумкой информацию о том, что бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко содержится в мордовской колонии в одном блоке с ВИЧ-инфицированными.
РИА Новости 05:15
Армия и оружие

NYT обвинила российскую авиацию в обстреле сирийского лагеря беженцев

Российский истребитель 16 августа атаковал в периферии города Хасс на северо-западе Сирии лагерь для перемещенных лиц, утверждает The New York Times со ссылкой на записи очевидцев и перехваченные записи переговоров ВВС.
Новая газета вчера в 23:58
Происшествия

СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО

Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
РБК 01:00
Армия и оружие

Два бойца спецподразделения СБУ погибли в Донбассе

Во время выполнения боевого задания на востоке Украины погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре СБУ.
Интерфакс 05:39
Происшествия

В квартире в центре Петербурга произошел пожар

В квартире в центре Санкт-Петербурга на улице 8-й Советской произошел пожар, из жилого дома эвакуируют почти 90 человек.
ТАСС 05:32
Общество

Синоптик предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в первый месяц зимы в некоторых российских регионах ожидается аномально теплая погода, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:18
Общество

В Крыму закрыли отель Софии Ротару

Villa Sofia закрывается, официальной причиной называют реконструкцию.В СМИ отмечают, что гостиница не приносила доходов своей владелице — певице Софии Ротару.
Примечания 04:51
Происшествия

Танкер и сухогруз столкнулись в акватории Дона

По словам источника, на борту танкера и сухогруза находятся по 12 человек, по предварительным данным, пострадавших нет.
Интерфакс 03:48
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
iReactor вчера в 20:55
Фигурное катание

Загитова и Медведева номинированы на звание MVP фигурного катания

Российские спортсменки Алина Загитова и Евгения Медведева вошли в список номинантов на звание самого ценного фигуриста сезона, которые внесли наибольший вклад в популяризацию фигурного катания.
News.ru 04:31
Биатлон

Матвей Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Говорит Москва вчера в 08:16
Политика

Лавров оценил отношения России и Украины

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на полях "нормандского" саммита в Париже важна для понимания того, в чем Киев видит выполнение Минских соглашений.
Национальная служба новостей вчера в 07:22
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев очаровал видео с дочкой и сыном

36-летний Сергей Лазарев разместил в своём Инстаграм милое видео с дочкой Анечкой и сыном Никитой.
Paparazzi.ru 04:52
Общество

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 18:52
Авто

Первый российский электрокар появится на рынке по рекордно низкой цене

Автомобиль появился крайне тихо, ведь не было проведено широкой пиар-компании и даже не появилось сайта, на котором расписана подробная информация об электрокаре.
Тарантас Ньюс 30 ноября в 04:20
Общество

Жириновский признался в употреблении наркотиков

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался, что употреблял наркотики разных видов.
URA.Ru 05:21
Политика

В Турции заявили об укреплении обороноспособности НАТО благодаря С-400

RT на русском 03:49
Общество

Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца

Разработка и строительство нового авианосца в России оценивается в 300–400 млрд рублей.
Известия вчера в 23:32
Политика

Министр энергетики США ушел в отставку

Министр энергетики США Рик Перри сообщил, что покинул свой пост.
РИА Новости вчера в 21:23
Политика

Зеленский отказался считать власти Украины попрошайками

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разговорах с американским лидером Дональдом Трампом не ставился вопрос расследования деятельности сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.
Lenta.ru 04:32
Политика

Белый дом отказался от участия в слушаниях по импичменту Трампа

Белый дом направил в комитет палаты представителей по судебным делам уведомление о том, что не примет участие в слушаниях по импичменту президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 21:48
Спорт

Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Российская газета вчера в 16:16
Здоровье

Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов

Почему ВЦИОМ спрашивает россиян о вейпах Антитабачная стратегия государства, заключавшаяся в запретах на курение табачных изделий в общественных местах и рекламы, ограничении мест продажи, ежегодном росте фискальной нагрузки и пропаганде здорового образа жизни, сократила количество курильщиков — десять лет назад курящих россиян было почти 40%.
РБК 04:56
Технологии

Пользователи всё еще могут бесплатно обновиться до Windows 10

Пользователь reddit, назвавший себя инженером Microsoft, подтвердил возможность бесплатного обновления и объяснил, почему Microsoft оставила её доступной.
News.ru 02:45
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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