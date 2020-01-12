Политика
РБКГосдеп потребовал от Ирана извиниться за задержание британского посла
Госдепартамент США заявил, что иранские власти должны принести публичные извинения за задержание британского посла в ходе акций протестов, проходящих в республике. Об этом сообщила в Twitter официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.
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Мы призываем режим официально извиниться перед Великобританией за нарушение ее прав и уважать права всех дипломатов.
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Общество
Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ
Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».
Общество
Министр просвещения сообщила о новых отметках в школьных аттестатах
Министр просвещения России Ольга Васильева в интервью «Российской газете» рассказала о разработке нового порядка выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
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Андрей Рублев выиграл турнир ATP в Дохе
Кино
Вышел трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен второй трейлер комикс-боевика "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), женского спиноффа "Отряда самоубийц".
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Хоккей
«Северсталь» крупно обыграла «Йокерит» в Таллине
Политика
Иранский КСИР взял на себя ответственность за сбитый украинский лайнер
Иранский КСИР (Корпус стражей исламской революции — элитные части вооруженных сил Ирана) берет на себя полную ответственность за катастрофу с украинском самолетом.
Экономика
Ведущие банки РФ отказались от выдачи кредитов в магазинах
Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займов).
Здоровье
Хватит и этого: как правящие заглянули в кошелек медработников
Депутат Сейма Андрей Юдин, член партии "Новое Единство", подсчитал, что для повышения зарплат медикам на обещанные в прошлом году 20% государству достаточно выделить 52,38 млн евро, пишет Bb.lv.
Политика
WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
Вашингтон угрожает Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету в США, на котором хранятся средства, полученные от продажи нефти, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде.
Футбол
Футболисты «Реала» взяли на Суперкубок Испании клюшку для гольфа
Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл пропускает Суперкубок Испании из-за респираторной инфекции.
Общество
Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год
Хоккей
Гусев забил гол в победном матче «Нью-Джерси» с «Вашингтоном»
Гости победили во встрече со счетом 5:1. В составе «Нью-Джерси» гол забил Никита Гусев.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по всей планете, рассказали специалисты Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова.
Наука
Жук отращивает «рога» благодаря похожему на инсулин белку
Японские ученые продемонстрировали, что инсулиноподобный белок у мучного рогатого хрущака регулирует рост верхних челюстей.
Армия и оружие
Министр обороны Великобритании призвал страну воевать без помощи США
Великобритания должна быть готова в будущем вести войны без Соединенных Штатов, потому что в свете изоляционной политики американского президента Дональда Трампа США могут потерять свое военное лидерство.
Космос
В подготовке экипажей МКС выявили проблемы
Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей Международной космической станции (МКС) из-за ожидаемого ввода в эксплуатацию новых американских пилотируемых кораблей, говорится в материалах подмосковного Центра подготовки космонавтов (ЦПК), имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Политика
Зеленский: никто не отвертится от наказания за авиакатастрофу в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении к нации после разговора с иранским лидером Хасаном Рухани пообещал, что все ответственные за крушение самолёта «Международных авиалиний Украины» в Тегеране понесут законное наказание.
Космос
Очередной конец света намечен на ноябрь 2020 года
В ноябре 2020 года эксперты предрекают очередной конец света.
Происшествия
В США из-за бурь и торнадо погибли 11 человек
В США из-за бурь и торнадо погибли по меньшей мере 11 человек за последние два дня, сообщило AP со ссылкой на представителей местных властей.
Культура
Гарри Стайлс рассказал, что ему больше всего нравится в девушках
Британский музыкант и актер Гарри Стайлс рассказал на телеигре Ellen's Burning Questions, которую ведет Эллен Дедженерес, что ему больше всего нравятся в девушках, сообщает Daily Mail.
Хоккей
Сборная Востока победила команду Запада на Кубке вызова МХЛ
Армия и оружие
Военные США были заранее оповещены об ударе Ирана по базам в Ираке
Военные США были заранее оповещены о готовящейся атаки Ирана на авиабазу «Айн-эль-Асад» и спрятались в укрытие за 2,5 часа до начала обстрела.
Армия и оружие
Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана
Несколько дней назад, недалеко от берегов Ирана, российский военный разведывательный корабль «Иван Хурс» подвергся открытой агрессии со стороны американского эскадренного миноносца «USS Farragut», который предпринимал враждебные действия по отношению к российскому военному судну.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Гаджеты
Убийца AMD Radeon RX 5600 XT от EVGA поступила в продажу
Как пишет источник, засвеченная на выставке CES 2020 видеокарта EVGA GeForce RTX 2060 KO Gaming поступила в продажу.