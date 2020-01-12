Мы призываем режим официально извиниться перед Великобританией за нарушение ее прав и уважать права всех дипломатов.

Госдепартамент США заявил, что иранские власти должны принести публичные извинения за задержание британского посла в ходе акций протестов, проходящих в республике. Об этом сообщила в Twitter официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.

Госдеп потребовал от Ирана извиниться за задержание британского посла

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