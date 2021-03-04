Нарусова удивилась, что в России нет закона о недопустимости одиночных пикетов

В ответ на заявление Людмилы Нарусовой глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас в шутку предложил ей написать проект закона о запрете одиночных пикетов в России.