Госдеп США призвал Россию отказаться от «необъявленного» химоружия
Представитель Госдепартамента США призвал Россию задекларировать и уничтожить "необъявленную программу химического оружия" под международным наблюдением во избежание новых санкций, сообщает РБК.В источнике
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США назвали условия для России избежать новых санкций из-за Навального
Россия получит шанс избежать второго раунда санкций из-за отравления оппозиционера Алексея Навального в случае, если задекларирует и уничтожит свое химическое оружие, заявили РБК в Госдепартаменте США.
РБКвчера в 15:30
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