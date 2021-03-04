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Госдеп США призвал Россию отказаться от «необъявленного» химоружия

Представитель Госдепартамента США призвал Россию задекларировать и уничтожить "необъявленную программу химического оружия" под международным наблюдением во избежание новых санкций, сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось

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Россия получит шанс избежать второго раунда санкций из-за отравления оппозиционера Алексея Навального в случае, если задекларирует и уничтожит свое химическое оружие, заявили РБК в Госдепартаменте США.
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