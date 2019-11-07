Армия и оружие
BFM.ruГосдеп США рассказал о добыче нефти в подконтрольных зонах Сирии
На территориях Сирии, контролируемых американскими военными, нефть добывают местные власти. Об этом заявили в Госдепартаменте США, передает РИА Новости. «Нефть добывается местными властями на благо местных общин», — заявил представитель внешнеполитического ведомства.
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с чего всё началось
В Госдепартаменте США заявили, что нефть в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии добывают местные власти.РИА Новостивчера в 17:52
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В Госдепе заявили об отсутствии указаний Трампа по нефтяным месторождениям в Сирии
Известиявчера в 18:54
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Полиция возбудила дело из-за драки Ляшко с соратником Зеленского
RT на русском 05:33
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В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей
В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости в источник в правоохранительных органах.
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Суд отменил оправдательный приговор экс-замглавы петербургского УФСИН
Верховный суд отменил оправдательный приговор бывшему замначальника управления ФСИН России по Петербургу и Ленинградской области Сергею Мойсеенко по делу об убийстве сотрудника регионального управления ФСИН.
Взгляд.ру вчера в 08:36
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В сети принялись обсуждать интимное прозвище журналистки Ксении Собчак - «прекрасный верблюд».
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Общество
Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя
Комитет солдатских матерей России отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую.
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Интерфакс 06:14
Шоу-бизнес
Ребенка потеряла Наташа Королева после скандала с фото
Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:49
Финансы
Индекс Мосбиржи впервые превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи превысил 3 тыс. пунктов, тем самым обновив исторический максимум, следует из данных торгов Московской биржи.
Коммерсантъ 06:38
Наука
Ученые назвали ингредиенты пищи, вызывающие гипераппетит
РИА Новости 05 ноября в 04:21
Политика
Россия и Казахстан утвердили государственную границу между странами
Россия и Казахстан утвердили границу между странами, процедура демаркации продолжается, сообщило «РИА Новости».
Дождь 06:37
Политика
Кадыров призвал жестко карать за оскорбление чести в интернете
Перевод фрагмента, в котором глава Чечни призывает бороться с клеветниками в сети правоохранительные органы, молодежных активистов, органы власти, привела Русская служба Би-би-си.
REGNUM 01:07
Технологии
Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей.
Газета.Ru 05:14
Происшествия
СК завершил расследование дела в отношении экс-замглавы «Росгеологии»
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга, который обвиняется в мошенничестве, дело направлено в суд.
RT на русском 05:47
Общество
Новым главным редактором телеканала «Дождь» станет Тихон Дзядко
Журналист телеканала RTVI Тихон Дзядко подтвердил, что в декабре 2019 года займет пост главного редактора телеканала "Дождь".
Газета.Ru 05:40
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru вчера в 07:26
Общество
Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение
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РИА Новости 04:46
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Авто
Российский авторынок продолжил падение по итогам октября
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в октябре снизились на 5,2% по сравнению с октябрем 2018 г. и составили 152 057 шт.
Ведомости 06:08
Авто
Новую Toyota RAV4 начали производить в России
На заводе марки в Санкт-Петербурге состоялся официальный запуск производства кроссовера Toyota RAV4 нового, пятого поколения, сообщает «Автостат».
Профиль 02:52
Армия и оружие
Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету
Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.
Известия вчера в 23:53
Политика
От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
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Политика
Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
РИА Новости 05:31
Футбол
«Локомотив» сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" смог сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, несмотря на поражение в матче с туринским "Ювентусом".
Газета.Ru вчера в 22:39
Экономика
Xerox хочет купить HP за 33 млрд долларов
Источники сообщают, что компания Xerox собирается приобрести компанию HP примерно за 33 млрд долларов.
iXBT.com вчера в 16:23
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения в России
В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости 02:13
Происшествия
Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Расстрелявший 25 октября в военной части в Забайкалье восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов рассказал, почему совершил преступление.
Газета.Ru вчера в 04:16
Культура
Отец Децла оценил новый документальный фильм о сыне
Режиссер нового документального фильма «С закрытыми окнами» о музыканте Кирилле Толмацком (Децл), скончавшемся в феврале 2019 года, Роман Супер сделал «хорошую работу».
РБК 05:24