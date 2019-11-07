В Госдепартаменте США заявили, что нефть в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии добывают местные власти.

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На территориях Сирии, контролируемых американскими военными, нефть добывают местные власти. Об этом заявили в Госдепартаменте США, передает РИА Новости. «Нефть добывается местными властями на благо местных общин», — заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Госдеп США рассказал о добыче нефти в подконтрольных зонах Сирии

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