Армия и оружие

BFM.ruBFM.ruГосдеп США рассказал о добыче нефти в подконтрольных зонах Сирии

На территориях Сирии, контролируемых американскими военными, нефть добывают местные власти. Об этом заявили в Госдепартаменте США, передает РИА Новости. «Нефть добывается местными властями на благо местных общин», — заявил представитель внешнеполитического ведомства.
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с чего всё началось

Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах

В госдепартаменте США заявили, что нефть в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии добывается местными властями.
РИА Новостивчера в 17:52

Подробнее о событии

Госдеп США: нефтью в Сирии занимаются местные власти

REGNUM00:24

Госдеп США рассказал о судьбе подконтрольных нефтяных полей Сирии

Газета.Ruвчера в 22:53

Госдеп не получал указаний от Трампа о нефтяных месторождениях в Сирии

РБКвчера в 20:55

В Госдепе заявили об отсутствии указаний Трампа по нефтяным месторождениям в Сирии

Известиявчера в 18:54

Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах

RT на русскомвчера в 18:41

Госдепартамент не получал указания от Трампа по поводу нефтяных месторождений Сирии

ТАССвчера в 18:21

Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах

РИА Новостивчера в 17:52
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Экономика

Малый бизнес приблизился к стагнации

Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США

Нанести непоправимый ущерб сразу всему американскому авианосному флоту мог бы удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния), которая единственная в США способна строить и ремонтировать атомные авианосцы, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru вчера в 16:06
Наука

Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
Происшествия

Самолет прервал вылет из московского «Шереметьево» в Ригу

Пассажирский Airbus A-220 Airbaltic прервал вылет из Москвы в Ригу из-за технических проблем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 22:38
Происшествия

Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком понижении температуры

В центре России стоит непривычная для ноября теплая погода, но все же похолодания не избежать, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой

Российская газета 05 ноября в 07:35
Футбол

«Шахтер» спасся от поражения в матче с загребским «Динамо»

Загребское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с донецким «Шахтером» (3:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
LiveSport.ru вчера в 16:58
Армия и оружие

The New York Times: в Ливию прибыли около 200 российских наемников

В Ливию за последние шесть недель прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы из ЧВК «Вагнер».
Дождь 05 ноября в 14:41
Политика

Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского

Драка депутата Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Андрея Геруса с бывшим парламентарием, лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко попала на видео.
РИА Новости вчера в 20:09
Общество

У бывшей жены Путина нашли связь с микрокредитным бизнесом

Политсовет вчера в 07:49
Политика

Зеленский трижды оговорился при обсуждении «Укроборонпрома»

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Харькове несколько раз совершил ошибку, говоря о "Укроборонпроме".
Газета.Ru вчера в 18:13
Кино

У Пингвина в новом «Бэтмене» может оказаться лицо Колина Фаррелла

Пингвина в новой версии «Бэтмена» может сыграть Колин Фаррелл, пишет Variety. На роль дворецкого претендует Энди Серкис.
REGNUM вчера в 15:56
Шоу-бизнес

Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»

Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru вчера в 17:25
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Гаджеты

Huawei Mate 20 и Huawei P30 установили новый рекорд

После запуска смартфонов серии Mate 30 генеральный директор Huawei заявил, что компания рассчитывает продать не менее 20 млн смартфонов, несмотря на американские санкции.
iXBT.com вчера в 23:28
Шоу-бизнес

Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов

Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Life.ru 05 ноября в 06:48
Футбол

Родриго стал самым молодым бразильцем в истории ЛЧ, забившим гол

Sports.ru вчера в 16:11
Энергетика

Нефть поднялась выше $63 за баррель

Мировые цены на нефт растут, нефть марки Brent превысила 63 за баррель, 5 ноября передает агентство Reuters.
REGNUM 05 ноября в 13:00
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подтвердила свою беременность

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru 05 ноября в 05:18
Футбол

Сергей Семак оценил шансы «Зенита» после поражения от «Лейпцига»

Шанс был в быстрых атаках, сегодня мы в них выходили, были моменты, которые мы не реализовали.
Телеканал Санкт-Петербург 05 ноября в 15:48
Экономика

Эксперты рассказали, как изменились цены на отели в Турции

Высокий сезон в Турции становится длиннее, о чем свидетельствует растущая в сентябре заполняемость отелей и стоимость номеров, сообщает АТОР.
РИА Новости вчера в 22:20
Шоу-бизнес

Адвокат Петросяна рассказал о жилищных претензиях Степаненко

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Евгения Петросяна в процессе по разделу имущества с бывшей супругой артиста Еленой Степаненко, рассказал о ситуации с недвижимостью, которой ранее владела пара.
Lenta.ru вчера в 12:47
Происшествия

В Югре восемь детей отравились угарным газом

В Ханты-Мансийске десять человек, среди которых восемь детей, отравились угарным газом.
РБК 00:29
Экономика

Доля зеленой энергии в России не превысит 4%

К 2035 г. доля возобновляемой энергетики в российском энергобалансе вырастет до 4%, сообщил в среду министр энергетики Александр Новак во время правительственного часа в Госдуме.
Ведомости вчера в 16:23
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:45
Футбол

Рэмси извинился перед Роналду за отобранный гол

Полузащитник туринского "Ювентуса" Аарон Рэмзи высказался о своем голе, который он оформил в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с московским "Локомотивом".
Газета.Ru вчера в 16:36
Авто

В России отзывают 36 кроссоверов BMW X3 и X4

Производитель планирует в ближайшее время направить письма владельцам кроссоверов X3 и X4, которые могут иметь указанную проблему.
RuNews24.ru вчера в 02:44
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Автоновости дня 05 ноября в 03:55
Происшествия

Появились кадры с атакованной погранзаставы в Таджикистане

Таджикская служба «Радио Озоди» («Радио Свобода») опубликовала фотографии МВД республики с пограничной заставы на границе с Узбекистаном.
РБК вчера в 02:31
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