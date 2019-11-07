В Госдепартаменте США заявили, что нефть в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии добывают местные власти.

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В подконтрольных военным США районах на востоке Сирии нефть добывают местные власти, заявили в американском Госдепартаменте. Об этом сообщает агентство Reuters. Сейчас порядка 90% сирийской нефтедобычи сосредоточено к востоку от реки Евфрат.

Госдеп США рассказал о судьбе подконтрольной нефти в Сирии

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