Общество

КоммерсантъКоммерсантъГосдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию

Госдепартамент США выдал компании S7 разрешение на перебазирование в Россию плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch), сообщили «РИА Новости» в компании. Сейчас «Морской старт» базируется в Лонг-Бич в США.
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США позволили России забрать обратно «Морской старт»

Lenta.ru06:55

Госдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию

Коммерсантъ07:38

Космодром «Морской старт» перебазируют в Россию

Газета.Ru07:04

Источник: космодром «Морской старт» к весне будет перебазирован в Россию

RT на русском19:38

Власти США разрешили перебазирование «Морского старта» в Россию

REGNUM06:13

«Морской старт» перебазируют на Дальний Восток в 2020 году

ТАСС06:00

Космодром «Морской старт» будет базироваться вблизи Северной Кореи

РИА Новости06:03
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 20:24, Ашберн
Политика

Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Известия 06:35
Экономика

«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»

Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
RT на русском вчера в 10:45
Происшествия

Медики реанимировали британку с остановившимся на 6,5 часов сердцем

Врачи в Испании вернули к жизни 34-летнюю британку, сердце которой остановилось на 6,5 часов из-зa переохлаждения.
Известия 17:11
Наука

Мумия древнего щенка в Якутии привела ученых в замешательство

Учёные изучают мумию щенка, которой 18 тысяч лет.
ТВ Центр вчера в 04:21
Политика

В Госдуме прокомментировали новые санкции США

Член комитета ГД РФ по международным делам Антон Морозов признал, что подобные шаги Вашингтона не влекут "никакой значимой реакции ни в бизнесе, ни в финансах" и призвал к конструктивному диалогу.
Российская газета 11:30
Футбол

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм»

Рамблер 02:37
Политика

СМИ узнали об идее Зеленского создать в Донбассе муниципальную стражу

Президент Украины Владимир Зеленский предложит на встрече в "нормандском" формате создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР/ДНР, передает Espreso.tv.
РИА Новости 15:43
Общество

В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы

В Роскосмосе спокойно восприняли прогноз аналитиков в США о крахе России как космической державы после запуска американских пилотируемых космических кораблей.
REGNUM вчера в 13:58
Армия и оружие

В США собираются отслеживать пуски гиперзвукового оружия

Ранее сообщалось, что существующие системы противоракетной обороны не способны отразить атаки гиперзвукового оружия.
Военное обозрение 09:05
Общество

Грете Тунберг предложили доехать из Лиссабона в Мадрид на осле

Аргументы и Факты 05:19
Спорт

Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.
РИА Новости 10:00
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Lenta.ru вчера в 09:36
Армия и оружие

Без страха: как в Сирии погибли медсёстры армии России

Во время обстрела 5 декабря 2016 года погибли две наши соотечественницы из Биробиджана, два самых настоящих героя: Надежда Дураченко и Галина Михайлова.
Rusvesna.su 13:01
Хоккей

Радулов участвует в тренировке «Далласа» перед «Виннипегом»

«Даллас» проводит тренировку в преддверии матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».
Спорт-Экспресс 12:33
Спорт

Женская сборная России по гандболу победила Японию на чемпионате мира

6 декабря состоится встреча России со Швецией. Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии с 30 ноября по 15 декабря.
Аргументы и Факты 07:34
Экономика

ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
Интерфакс 07:42
Общество

Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах

Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Газета.Ru 08:40
Космос

На орбите белого карлика впервые открыта планета-гигант

Специалисты, предсаляющие Европейскую южную обсерваторию, впервые обнаружили на орбите белого карлика планету, напоминающую Нептун.
Московский Комсомолец 03:05
Культура

Новогодний беспредел приготовят для зрителей полицейские с Рублевки

ИнфоСМИ 03:18
Общество

Более 50 исхудавших белых медведей окружили село на Чукотке

РИА Новости 08:30
Армия и оружие

ТОФ получит модернизированный фрегат и два корвета в 2020 году

Тихоокеанский флот в 2020 году примет в состав фрегат "Маршал Шапошников", в настоящее время проходящий модернизацию, а также два корвета: "Гремящий" и "Герой России Алдар Цыденжапов".
ТАСС 18:38
Спорт

Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров

РИА Новости вчера в 12:26
Происшествия

В Миннесоте разбился военный вертолет «Черный ястреб»

В американском штате Миннесота разбился вертолет Национальной гвардии США UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), сообщает ABC News.
РБК 18:26
Армия и оружие

Военные корабли РФ назвали лёгкой добычей в дальних походах

Надводные корабли и подводные лодки Военно-Морского Флота (ВМФ) России станут лёгкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантический и Тихий океаны.
News.ru 03 декабря в 17:45
Общество

WP: в США умер экс-майор КГБ Шеймов, бежавший из СССР в 1980 году

Бывший майор Комитета государственной безопасности СССР Виктор Шеймов, вывезенный из Москвы агентами американского Центрального разведывательного управления в 1980 году, умер в Соединенных Штатах в возрасте 73 лет.
ТАСС 19:14
Политика

Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
ТАСС 13:56
Здоровье

Названы опасные для мозга продукты

Портал «МедикФорум» предостерегает от употребления некоторых продуктов, которые могут навредить головному мозгу.
Live24 вчера в 03:58
Кино

Режиссер «Дау» попросил Минкульт допустить в прокат все части фильма

Афиша Daily 09:14
Транспорт

Водителей в России ждут новые штрафы с 1 января 2020 года

С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Автоновости дня 03 декабря в 03:31
Экономика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 03 декабря в 08:03
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