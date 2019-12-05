Общество
КоммерсантъГосдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию
Госдепартамент США выдал компании S7 разрешение на перебазирование в Россию плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch), сообщили «РИА Новости» в компании. Сейчас «Морской старт» базируется в Лонг-Бич в США.
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Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Экономика
«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»
Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
Происшествия
Медики реанимировали британку с остановившимся на 6,5 часов сердцем
Врачи в Испании вернули к жизни 34-летнюю британку, сердце которой остановилось на 6,5 часов из-зa переохлаждения.
Наука
Мумия древнего щенка в Якутии привела ученых в замешательство
Учёные изучают мумию щенка, которой 18 тысяч лет.
Политика
В Госдуме прокомментировали новые санкции США
Член комитета ГД РФ по международным делам Антон Морозов признал, что подобные шаги Вашингтона не влекут "никакой значимой реакции ни в бизнесе, ни в финансах" и призвал к конструктивному диалогу.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм»
Политика
СМИ узнали об идее Зеленского создать в Донбассе муниципальную стражу
Президент Украины Владимир Зеленский предложит на встрече в "нормандском" формате создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР/ДНР, передает Espreso.tv.
Общество
В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
В Роскосмосе спокойно восприняли прогноз аналитиков в США о крахе России как космической державы после запуска американских пилотируемых космических кораблей.
Армия и оружие
В США собираются отслеживать пуски гиперзвукового оружия
Ранее сообщалось, что существующие системы противоракетной обороны не способны отразить атаки гиперзвукового оружия.
Общество
Грете Тунберг предложили доехать из Лиссабона в Мадрид на осле
Спорт
Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Армия и оружие
Без страха: как в Сирии погибли медсёстры армии России
Во время обстрела 5 декабря 2016 года погибли две наши соотечественницы из Биробиджана, два самых настоящих героя: Надежда Дураченко и Галина Михайлова.
Хоккей
Радулов участвует в тренировке «Далласа» перед «Виннипегом»
«Даллас» проводит тренировку в преддверии матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».
Спорт
Женская сборная России по гандболу победила Японию на чемпионате мира
6 декабря состоится встреча России со Швецией. Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии с 30 ноября по 15 декабря.
Экономика
ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году
Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
Общество
Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах
Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Космос
На орбите белого карлика впервые открыта планета-гигант
Специалисты, предсаляющие Европейскую южную обсерваторию, впервые обнаружили на орбите белого карлика планету, напоминающую Нептун.
Общество
Более 50 исхудавших белых медведей окружили село на Чукотке
Армия и оружие
ТОФ получит модернизированный фрегат и два корвета в 2020 году
Тихоокеанский флот в 2020 году примет в состав фрегат "Маршал Шапошников", в настоящее время проходящий модернизацию, а также два корвета: "Гремящий" и "Герой России Алдар Цыденжапов".
Спорт
Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров
Происшествия
В Миннесоте разбился военный вертолет «Черный ястреб»
В американском штате Миннесота разбился вертолет Национальной гвардии США UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), сообщает ABC News.
Армия и оружие
Военные корабли РФ назвали лёгкой добычей в дальних походах
Надводные корабли и подводные лодки Военно-Морского Флота (ВМФ) России станут лёгкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантический и Тихий океаны.
Общество
WP: в США умер экс-майор КГБ Шеймов, бежавший из СССР в 1980 году
Бывший майор Комитета государственной безопасности СССР Виктор Шеймов, вывезенный из Москвы агентами американского Центрального разведывательного управления в 1980 году, умер в Соединенных Штатах в возрасте 73 лет.
Политика
Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
Здоровье
Названы опасные для мозга продукты
Портал «МедикФорум» предостерегает от употребления некоторых продуктов, которые могут навредить головному мозгу.
Транспорт
Водителей в России ждут новые штрафы с 1 января 2020 года
С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Экономика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.