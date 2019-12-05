Общество

КоммерсантъКоммерсантъГосдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию

Госдепартамент США выдал компании S7 разрешение на перебазирование в Россию плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch), сообщили «РИА Новости» в компании. Сейчас «Морской старт» базируется в Лонг-Бич в США.
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Госдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию

Коммерсантъ07:38

«Морской старт» перебазируют на Дальний Восток в 2020 году

ТАСС06:00

США позволили России забрать обратно «Морской старт»

Lenta.ru06:55

Власти США разрешили перебазирование «Морского старта» в Россию

REGNUM06:13

Госдеп дал разрешение на перебазирование «Морского старта» в Россию

RT на русском06:03

Космодром «Морской старт» перебазируют в Россию

Газета.Ru07:04

Космодром «Морской старт» будет базироваться вблизи Северной Кореи

РИА Новости06:03
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 18:54, Ашберн
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Познер отказался отвечать Певцову на обвинение в предательстве

Журналист Владимир Познер рассказал изданию "Газета.ру", что не будет отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова, который назвал его "чужим для России", а его деятельность "предательской для родины".
РИА Новости 17:23
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Медведев предупредил о последствиях протестов

Гражданам нужно выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций», заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Мой Брянск 06:57
Происшествия

Прокурор запросил реальные сроки для трех фигурантов «дела 27 июля»

Прокуратура попросила приговорить фигурантов «дела 27 июля» Александра Мыльникова, Максима Мартинцова и Егора Лесных к реальным тюремным срокам от 3 до 4 лет лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) на несанкционированной акции протеста, состоявшейся 27 июля в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
РБК 18:42
Общество

Ядерный чемоданчик впервые показали в открытом виде

Газета.Ru 15:35
Происшествия

Медики реанимировали британку с остановившимся на 6,5 часов сердцем

Врачи в Испании вернули к жизни 34-летнюю британку, сердце которой остановилось на 6,5 часов из-зa переохлаждения.
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Происшествия

Начальник погибшей девушки-следователя знал об ее намерениях до гибели

Вести.Ru 14:57
Авто

Volkswagen анонсировал новый купе-кроссовер Volkswagen Nivus

Известно, что новый Volkswagen Nivus создан на модульной платформе MQB A0, которая лежит в основе хэтчбека VW Polo, седана Virtus и паркетника T-Cross.
SpeedMe 02:58
Политика

Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.
Lenta.ru 15:49
Здоровье

Диетологи рассказали, кому показана белковая диета в Новый год

Московский Комсомолец вчера в 08:51
Армия и оружие

Донбасс сегодня: спецназ «Альфа» готовил убийство офицера ВСУ, СБУ терроризирует население

ВСУ ведут обстрелы Донецка и окрестностей из тяжелых минометов. Погибшие спецназовцы СБУ должны были ликвидировать офицера МО Украины.
ФАН вчера в 11:10
Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Культуромания 11:19
Политика

Трамп пригрозил последствиями за недостаточный вклад в бюджет НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна может ввести торговые ограничения в отношении стран, которые не вносят достаточный вклад в финансирование Североатлантического альянса.
РБК 14:33
Спорт

Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров

РИА Новости вчера в 12:26
Политика

Трамп назвал двуличным премьера Канады Трюдо

News.ru вчера в 08:33
Энергетика

Страны ОПЕК договорились о сделке по снижению объёмов добычи нефти

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страны ОПЕК достигли соглашения по сделке, подразумевающей снижение объёмов добычи нефти.
RT на русском 17:53
Кино

Генри Кавилл показал сцену сражения из сериала «Ведьмак»

Новый фрагмент показывает драку на пиру в Цинтре. Релиз первого сезона «Ведьмака» состоится 20 декабря 2019 года.
Cyber.sports.ru вчера в 07:19
Авто

Lada «Нива» получила супертюнинг без крыши и дверей

В салоне «Кабрио-Ниву» оснастили дополнительной шумоизоляцией, автономной радиостанцией, боксом-подлокотником, отдельной нишей для багажа и «скамейками», заменившими собой задний диван.
Автоновости дня 03:33
Шоу-бизнес

42-летний муж Алсу похудел почти вдвое

Ян Абрамов редко выходит в свет, однако недавно появился со своей семьей на дне рождения дочери Филиппа Киркорова.
Woman.ru вчера в 06:06
Музыка

YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году

YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
ТАСС 13:00
Политика

США ввели новые антироссийские санкции

США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева.
Газета.Ru 13:13
Футбол

Ибрагимович: есть только один Роналдо — бразилец

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович высказался о возможном противостоянии с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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Космос

Огневые испытания двигателей десантного модуля миссии «ЭкзоМарс» проведут в России

Двигательная установка десантного модуля "ЭкзоМарс" пройдет в 2020 году огневые испытания в Конструкторском бюро химического машиностроения (г. Королев, Московская область).
ТАСС 17:21
Футбол

«Арсенал» показал худшую безвыигрышную серию с 1977 года

«Арсенал» с 19 очками занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. Подписывайтесь на канал Sport24 в Яндекс.Дзене
Sport24.ru 17:53
Общество

«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

РИА Новости вчера в 09:19
Армия и оружие

Аваков заявил о готовности к любому развитию событий на Донбассе

Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная гвардия «готова к любому развитию событий на Донбассе» и не составит труда догадаться, что речь идёт далеко не о мирном урегулированию конфликта.
Новостной фронт 10:47
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Песков поделился ожиданиями от встречи Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков поделился ожиданиями от встречи российского лидера с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая пройдет на саммите в Париже 9 декабря.
Газета.Ru 16:17
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом

Шоумен, у которого не сложились отношения с родителями Жанны Фриске, отметил, что у певицы также были конфликты с отцом.
Srnsk 13:05
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Греческий АЕК может возглавить Массимо Каррера

Ранее стало известно, что Слуцкий не возглавит греческий клуб. Греческий АЕК продолжает искать главного тренера.
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Космос

Китай построит солнечную электростанцию в космосе

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Наука

Частое окрашивание и выпрямление волос может привести к раку груди

Исследователи из национального университета здоровья детально изучили данные около 46 тыс. женщин в возрасте от 35 до 74 лет, которые в 2003–2009 годах принимали участие в испытание Sister Study, посвященного глобальному изучению проблем окружающей среды и генов на развитие рака молочной железы.
Evo-rus.com 06:18
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