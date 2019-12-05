Общество
КоммерсантъГосдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию
Госдепартамент США выдал компании S7 разрешение на перебазирование в Россию плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch), сообщили «РИА Новости» в компании. Сейчас «Морской старт» базируется в Лонг-Бич в США.
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Шоу-бизнес
Познер отказался отвечать Певцову на обвинение в предательстве
Журналист Владимир Познер рассказал изданию "Газета.ру", что не будет отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова, который назвал его "чужим для России", а его деятельность "предательской для родины".
Политика
Медведев предупредил о последствиях протестов
Гражданам нужно выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций», заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Происшествия
Прокурор запросил реальные сроки для трех фигурантов «дела 27 июля»
Прокуратура попросила приговорить фигурантов «дела 27 июля» Александра Мыльникова, Максима Мартинцова и Егора Лесных к реальным тюремным срокам от 3 до 4 лет лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) на несанкционированной акции протеста, состоявшейся 27 июля в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
Общество
Ядерный чемоданчик впервые показали в открытом виде
Происшествия
Медики реанимировали британку с остановившимся на 6,5 часов сердцем
Врачи в Испании вернули к жизни 34-летнюю британку, сердце которой остановилось на 6,5 часов из-зa переохлаждения.
Авто
Volkswagen анонсировал новый купе-кроссовер Volkswagen Nivus
Известно, что новый Volkswagen Nivus создан на модульной платформе MQB A0, которая лежит в основе хэтчбека VW Polo, седана Virtus и паркетника T-Cross.
Политика
Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.
Здоровье
Диетологи рассказали, кому показана белковая диета в Новый год
Армия и оружие
Донбасс сегодня: спецназ «Альфа» готовил убийство офицера ВСУ, СБУ терроризирует население
ВСУ ведут обстрелы Донецка и окрестностей из тяжелых минометов. Погибшие спецназовцы СБУ должны были ликвидировать офицера МО Украины.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Политика
Трамп пригрозил последствиями за недостаточный вклад в бюджет НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна может ввести торговые ограничения в отношении стран, которые не вносят достаточный вклад в финансирование Североатлантического альянса.
Спорт
Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров
Политика
Трамп назвал двуличным премьера Канады Трюдо
Энергетика
Страны ОПЕК договорились о сделке по снижению объёмов добычи нефти
Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страны ОПЕК достигли соглашения по сделке, подразумевающей снижение объёмов добычи нефти.
Кино
Генри Кавилл показал сцену сражения из сериала «Ведьмак»
Новый фрагмент показывает драку на пиру в Цинтре. Релиз первого сезона «Ведьмака» состоится 20 декабря 2019 года.
Авто
Lada «Нива» получила супертюнинг без крыши и дверей
В салоне «Кабрио-Ниву» оснастили дополнительной шумоизоляцией, автономной радиостанцией, боксом-подлокотником, отдельной нишей для багажа и «скамейками», заменившими собой задний диван.
Шоу-бизнес
42-летний муж Алсу похудел почти вдвое
Ян Абрамов редко выходит в свет, однако недавно появился со своей семьей на дне рождения дочери Филиппа Киркорова.
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году
YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
Политика
США ввели новые антироссийские санкции
США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева.
Футбол
Ибрагимович: есть только один Роналдо — бразилец
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович высказался о возможном противостоянии с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Космос
Огневые испытания двигателей десантного модуля миссии «ЭкзоМарс» проведут в России
Двигательная установка десантного модуля "ЭкзоМарс" пройдет в 2020 году огневые испытания в Конструкторском бюро химического машиностроения (г. Королев, Московская область).
Футбол
«Арсенал» показал худшую безвыигрышную серию с 1977 года
«Арсенал» с 19 очками занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. Подписывайтесь на канал Sport24 в Яндекс.Дзене
Общество
«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Армия и оружие
Аваков заявил о готовности к любому развитию событий на Донбассе
Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная гвардия «готова к любому развитию событий на Донбассе» и не составит труда догадаться, что речь идёт далеко не о мирном урегулированию конфликта.
Политика
Песков поделился ожиданиями от встречи Путина с Зеленским
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков поделился ожиданиями от встречи российского лидера с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая пройдет на саммите в Париже 9 декабря.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом
Шоумен, у которого не сложились отношения с родителями Жанны Фриске, отметил, что у певицы также были конфликты с отцом.
Футбол
Греческий АЕК может возглавить Массимо Каррера
Ранее стало известно, что Слуцкий не возглавит греческий клуб. Греческий АЕК продолжает искать главного тренера.
Космос
Китай построит солнечную электростанцию в космосе
Наука
Частое окрашивание и выпрямление волос может привести к раку груди
Исследователи из национального университета здоровья детально изучили данные около 46 тыс. женщин в возрасте от 35 до 74 лет, которые в 2003–2009 годах принимали участие в испытание Sister Study, посвященного глобальному изучению проблем окружающей среды и генов на развитие рака молочной железы.