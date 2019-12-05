Общество

КоммерсантъКоммерсантъГосдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию

Госдепартамент США выдал компании S7 разрешение на перебазирование в Россию плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch), сообщили «РИА Новости» в компании. Сейчас «Морской старт» базируется в Лонг-Бич в США.
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Госдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию

Коммерсантъ07:38

Госдеп дал разрешение на перебазирование «Морского старта» в Россию

RT на русском06:03

США позволили России забрать обратно «Морской старт»

Lenta.ru06:55

Власти США разрешили перебазирование «Морского старта» в Россию

REGNUM06:13

Космодром «Морской старт» перебазируют в Россию

Газета.Ru07:04

«Морской старт» перебазируют на Дальний Восток в 2020 году

ТАСС06:00

Космодром «Морской старт» будет базироваться вблизи Северной Кореи

РИА Новости06:03
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
Экономика

Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
ТАСС 05:29
Политика

В Кремле не ждут соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»

По итогам встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря соглашения не будет, но, возможно, стороны примут необязывающий документ.
Российская газета 13:37
Космос

Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Телеканал 360° 07:59
Биатлон

Тюменская биатлонистка Куклина обновила личный рекорд на Кубке мира

Правда УрФО 15:26
Армия и оружие

Украинские военные погибли при взрыве в ЛНР

Телеканал 360° 08:01
Кино

Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
7 новостей вчера в 23:44
Шоу-бизнес

Муж Алсу за несколько месяцев сильно похудел

Оказалось, что за последние несколько месяцев Ян похудел практически вдвое. Изменилось не только тело, но и лицо мужчины.
Kleo.ru вчера в 08:09
Общество

СМИ Франции: При столкновениях в Тулузе пострадали пять человек

Пять человек пострадали в ходе столкновений во время акции протеста против пенсионной реформы в городе Тулуза во Франции.
REGNUM 17:09
Политика

США ввели новые антироссийские санкции

США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева.
Газета.Ru 13:13
Кино

Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат

Россия – Культура 03:21
Общество

Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах

Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Газета.Ru 08:40
Гаджеты

Можно ли играть на ноутбуке с процессором Intel Core i7-1065G7? Большое тестирование даёт ответ

10-нанометровые процессоры Intel Ice Lake уже какое-то время присутствуют на рынке, хотя нельзя сказать, что они очень распространены.
iXBT.com 10:26
Общество

Поправки о налоге для самозанятых в 19 регионах прошли второе чтение

Депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект о распространении налогового режима для самозанятых еще на 19 регионов.
Телеканал 360° вчера в 07:41
Экономика

Глава «Транснефти» не видит целесообразности в приватизации компании

Глава "Транснефти" Николай Токарев считает нецелесообразной приватизацию принадлежащего государству пакета обыкновенных акций компании.
ТАСС 16:11
Кино

Опубликован трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

На видеохостинге YouTube опубликовали первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Мойка78 вчера в 10:41
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Lenta.ru вчера в 09:36
Политика

Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
ТАСС 13:56
Экономика

В Амстердаме состоятся слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

Ранее, 25 ноября, исполнительный директор сообщал о том, что «Нафтогаз» готов получить долг от «Газпрома» на основании решения Стокгольмского арбитража в размере около 3 млрд долларов газом.
Наша версия 02 декабря в 09:59
Наука

В Арктике зафиксирован рекордный выброс метана

По мнению ученых, 7 октября был зафиксирован максимальный за последние годы выброс метана в Северном Ледовитом океане.
Подмосковье Сегодня 09:29
Здоровье

Метформин от диабета может провоцировать рак

Речь идет о препарате метформин, в составе которого могут содержаться некоторые опасные химические соединения.
Ugpressa.ru вчера в 22:33
Футбол

«Арсенал» проиграл «Брайтону» в матче чемпионата Англии по футболу

В матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Арсенал» на своём поле потерпел поражение от «Брайтона» со счётом 1:2.
RT на русском 17:13
Политика

Украина заявила о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

Запланированные на сегодня переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся.
РИА Новости 08:05
Политика

Украинцам запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам

Правительство Украины намерено с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутренним паспортам.
Lenta.ru 09:01
Общество

Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Известия 06:35
Футбол

Друг Кокорина и Мамаева Протасовицкий рассказал про инцидент с драками

Gazeta.SPb вчера в 06:02
Кино

Совет кинокритиков США признал «Ирландца» лучшим фильмом года

Драма Мартина Скорсезе «Ирландец» с Робертом Де Ниро и Аль Пачино получила награду за лучший фильм этого года от Национального совета кинокритиков США.
Национальная служба новостей вчера в 12:31
Общество

Трудовые книжки станут электронными. Госдума приняла закон

Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Госдума РФ в третьем чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек, документы опубликованы в системе обеспечения законодательной деятельности.
Absolut TV 03 декабря в 10:02
Авто

Автомобили Ravon резко подешевели в России

Автоновости дня вчера в 02:14
Фигурное катание

Американка лидирует в финале Гран-при среди юниоров

В финале Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20 среди юниоров фигуристки-одиночницы представили свою короткую программу.
Inc-news.ru 13:19
Кино

Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»

В московском кинотеатре "Иллюзион" 4 декабря состоялась торжественная церемония вручения премии "Событие года" за достижения в области кино и телевидения.
ТАСС 06:26
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