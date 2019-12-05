Общество
КоммерсантъГосдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию
Госдепартамент США выдал компании S7 разрешение на перебазирование в Россию плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch), сообщили «РИА Новости» в компании. Сейчас «Морской старт» базируется в Лонг-Бич в США.
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Экономика
Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Политика
В Кремле не ждут соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»
По итогам встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря соглашения не будет, но, возможно, стороны примут необязывающий документ.
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Армия и оружие
Украинские военные погибли при взрыве в ЛНР
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
Шоу-бизнес
Муж Алсу за несколько месяцев сильно похудел
Оказалось, что за последние несколько месяцев Ян похудел практически вдвое. Изменилось не только тело, но и лицо мужчины.
Общество
СМИ Франции: При столкновениях в Тулузе пострадали пять человек
Пять человек пострадали в ходе столкновений во время акции протеста против пенсионной реформы в городе Тулуза во Франции.
Политика
США ввели новые антироссийские санкции
США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева.
Кино
Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат
Общество
Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах
Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Гаджеты
Можно ли играть на ноутбуке с процессором Intel Core i7-1065G7? Большое тестирование даёт ответ
10-нанометровые процессоры Intel Ice Lake уже какое-то время присутствуют на рынке, хотя нельзя сказать, что они очень распространены.
Общество
Поправки о налоге для самозанятых в 19 регионах прошли второе чтение
Депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект о распространении налогового режима для самозанятых еще на 19 регионов.
Экономика
Глава «Транснефти» не видит целесообразности в приватизации компании
Глава "Транснефти" Николай Токарев считает нецелесообразной приватизацию принадлежащего государству пакета обыкновенных акций компании.
Кино
Опубликован трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
На видеохостинге YouTube опубликовали первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Политика
Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
Экономика
В Амстердаме состоятся слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»
Ранее, 25 ноября, исполнительный директор сообщал о том, что «Нафтогаз» готов получить долг от «Газпрома» на основании решения Стокгольмского арбитража в размере около 3 млрд долларов газом.
Наука
В Арктике зафиксирован рекордный выброс метана
По мнению ученых, 7 октября был зафиксирован максимальный за последние годы выброс метана в Северном Ледовитом океане.
Здоровье
Метформин от диабета может провоцировать рак
Речь идет о препарате метформин, в составе которого могут содержаться некоторые опасные химические соединения.
Футбол
«Арсенал» проиграл «Брайтону» в матче чемпионата Англии по футболу
В матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Арсенал» на своём поле потерпел поражение от «Брайтона» со счётом 1:2.
Политика
Украина заявила о срыве переговоров с Россией по транзиту газа
Запланированные на сегодня переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся.
Политика
Украинцам запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам
Правительство Украины намерено с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутренним паспортам.
Общество
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Футбол
Друг Кокорина и Мамаева Протасовицкий рассказал про инцидент с драками
Кино
Совет кинокритиков США признал «Ирландца» лучшим фильмом года
Драма Мартина Скорсезе «Ирландец» с Робертом Де Ниро и Аль Пачино получила награду за лучший фильм этого года от Национального совета кинокритиков США.
Общество
Трудовые книжки станут электронными. Госдума приняла закон
Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Госдума РФ в третьем чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек, документы опубликованы в системе обеспечения законодательной деятельности.
Авто
Автомобили Ravon резко подешевели в России
Фигурное катание
Американка лидирует в финале Гран-при среди юниоров
В финале Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20 среди юниоров фигуристки-одиночницы представили свою короткую программу.
Кино
Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»
В московском кинотеатре "Иллюзион" 4 декабря состоялась торжественная церемония вручения премии "Событие года" за достижения в области кино и телевидения.