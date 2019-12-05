Общество

REGNUMREGNUMВласти США разрешили перебазирование «Морского старта» в Россию

Государственный департамент Соединенных Штатов выдал группе компаний S7 разрешение на перебазирование плавучего космодрома «Морской старт» в Россию, сообщили 5 декабря в пресс-службе компании.
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Госдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию

Коммерсантъ07:38

Власти США разрешили перебазирование «Морского старта» в Россию

REGNUM06:13

США позволили России забрать обратно «Морской старт»

Lenta.ru06:55

Космодром «Морской старт» перебазируют в Россию

Газета.Ru07:04

Госдеп дал разрешение на перебазирование «Морского старта» в Россию

RT на русском06:03

«Морской старт» перебазируют на Дальний Восток в 2020 году

ТАСС06:00

Космодром «Морской старт» будет базироваться вблизи Северной Кореи

РИА Новости06:03
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Общество

Pantone назвал главный цвет 2020 года

Газета.Ru 08:30
Спорт

Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России

Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
РИА Новости 08:53
Политика

На Украине сообщили о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

Запланированные на сегодня переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся.
РИА Новости 08:05
Политика

Лавров ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

Требования Берлина к Москве сознаться в причастности к убийству грузинского гражданина в Германии неприемлемы, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.
РИА Новости 08:36
Политика

Помощник Зеленского не исключил плана отгородиться стеной от Донбасса

Украинская власть не отказывается от, так называемого, плана «Б» — изоляции от неподконтрольной части Донбасса.
Известия 09:31
Общество

Госдума приняла закон о крупных штрафах для СМИ-иноагентов

Госдума 5 декабря приняла в заключительном, третьем чтении законопроект о введении штрафов и арестов для СМИ-иноагентов и граждан, признанных иностранными агентами.
Znak.com 05:44
Общество

ГИБДД поддержала идею введения в ОСАГО коэффициента соблюдения ПДД

Речь идет о коэффициенте, учитывающем степень агрессивности вождения и наличие грубых нарушений правил дорожного движения (ПДД) водителем, рассказал «Интерфаксу» замначальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Владимир Кузин.
Ведомости 05:59
Политика

Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам

В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.
Газета.Ru 07:56
Общество

Житель Новосибирска отсудил у Шнура компенсацию за мат на концерте

Перед выступлением музыкантов некоторые жители Новосибирска вышли на пикет, они призывали отменить концерт, поскольку Сергей Шнуров пропагандирует алкоголь и наркотики, а также матерится со сцены.
ГТРК Новосибирск вчера в 07:03
Общество

ФБК рассказал о самолете жены Медведева за 50 миллионов долларов

Дождь вчера в 06:51
Общество

ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права

Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
РИА Новости 07:33
Общество

Путин исполнит новогоднее желание мальчика из Ставрополья

РБК 09:13
Политика

На Украине отпустили задержанного ранее члена «Единой России»

Уполномоченный по правам человека в Севастополе сообщил об освобождении задержанного Украиной члена «Единой России».
Ореанда-Новости 03:13
Происшествия

Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Вести.Ru 03:53
Фигурное катание

В Турине прошла тренировка финала юниорского Гран-при среди фигуристок

Официальная тренировка Финала юниорского Гран-при в женском одиночном катании прошла в итальянском Турине, участницы поразили качеством исполнения прыжков.
РИА Новости 03:32
Здоровье

Причины повышенного давления по утрам назвали медики

Повышенное давление по утрам может говорить о высоком уровне холестерина, диабете, а также заболевании щитовидной железы и почек.
Соловей.Инфо 04:53
Общество

Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах

По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
РБК 03:40
Общество

Россия остановила проект по перепрофилированию завода в иранском Фордо

Россия приостановила проект по перепрофилированию завода в иранском Фордо из-за начала обогащения урана на нем, говорится в заявлении топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ.
РИА Новости 09:19
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 10:25
Армия и оружие

Завершены предварительные испытания БТР и БМП на шасси «Бумеранг»

"Военно-промышленная компания" (ВПК) совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
ТАСС 03 декабря в 06:46
Политика

Трампу предъявят обвинения с целью импичмента

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера.
РИА Новости 09:27
Армия и оружие

Четверо украинских военных погибли при взрыве в Донбассе

ФАН 06:54
Кино

Вышел первый трейлер сказки «Последний богатырь: Корень зла»

«Последний богатырь» вышел в 2017 году и на тот момент стал одним из самых кассовых российских фильмов в истории, заработав более 1,7 миллиарда рублей.
Игромания.ру 08:39
Хоккей

Фетисов объяснил феномен советской сборной по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов рассказал телеканалу «360», с чем связан успех сборной СССР по хоккею, которую в 1970-х прозвали «красной машиной».
Парламентская газета 07:26
Политика

В Верховной раде подрались два депутата из партии Зеленского

В сессионном зале украинского парламента 5 декабря произошла драка между двумя депутатами от партии «Слуга народа» Гео Леросом и Максимом Бужанским, сообщает «Страна.ua».
РБК 09:07
Общество

Медведев: Экономика в 2019 году развивалась стабильно

Экономика в 2019 году развивалась стабильно, но не такими значительными темпами, как нам хотелось бы, заявил 5 декабря. председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире журналистам 20 российских телеканалов.
REGNUM 04:10
Авто

Nissan назвал сроки начала поставок GT-R50 от Italdesign

В Nissan сообщают, что при условии сертификации и омологации на различных рынках покупатели, вероятнее всего, смогут сесть за руль Nissan GT-R50 от Italdesign в конце 2020 – конце 2021 года.
Движок 03:53
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 09:36
Происшествия

В Одессе приступили к разбору завалов на месте пожара в колледже

РИА Новости 06:52
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Главное