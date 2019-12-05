Государственный департамент Соединенных Штатов выдал группе компаний S7 разрешение на перебазирование плавучего космодрома «Морской старт» в Россию, сообщили 5 декабря в пресс-службе компании.

Спорт Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.

Политика Лавров ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине Требования Берлина к Москве сознаться в причастности к убийству грузинского гражданина в Германии неприемлемы, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.

Общество Госдума приняла закон о крупных штрафах для СМИ-иноагентов Госдума 5 декабря приняла в заключительном, третьем чтении законопроект о введении штрафов и арестов для СМИ-иноагентов и граждан, признанных иностранными агентами.

Общество ГИБДД поддержала идею введения в ОСАГО коэффициента соблюдения ПДД Речь идет о коэффициенте, учитывающем степень агрессивности вождения и наличие грубых нарушений правил дорожного движения (ПДД) водителем, рассказал «Интерфаксу» замначальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Владимир Кузин.

Политика Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.

Общество Житель Новосибирска отсудил у Шнура компенсацию за мат на концерте Перед выступлением музыкантов некоторые жители Новосибирска вышли на пикет, они призывали отменить концерт, поскольку Сергей Шнуров пропагандирует алкоголь и наркотики, а также матерится со сцены.

Общество ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.

Происшествия Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.

Здоровье Причины повышенного давления по утрам назвали медики Повышенное давление по утрам может говорить о высоком уровне холестерина, диабете, а также заболевании щитовидной железы и почек.

Общество Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.

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Политика Трампу предъявят обвинения с целью импичмента Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера.

Кино Вышел первый трейлер сказки «Последний богатырь: Корень зла» «Последний богатырь» вышел в 2017 году и на тот момент стал одним из самых кассовых российских фильмов в истории, заработав более 1,7 миллиарда рублей.

Хоккей Фетисов объяснил феномен советской сборной по хоккею Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов рассказал телеканалу «360», с чем связан успех сборной СССР по хоккею, которую в 1970-х прозвали «красной машиной».

Политика В Верховной раде подрались два депутата из партии Зеленского В сессионном зале украинского парламента 5 декабря произошла драка между двумя депутатами от партии «Слуга народа» Гео Леросом и Максимом Бужанским, сообщает «Страна.ua».

Общество Медведев: Экономика в 2019 году развивалась стабильно Экономика в 2019 году развивалась стабильно, но не такими значительными темпами, как нам хотелось бы, заявил 5 декабря. председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире журналистам 20 российских телеканалов.

Авто Nissan назвал сроки начала поставок GT-R50 от Italdesign В Nissan сообщают, что при условии сертификации и омологации на различных рынках покупатели, вероятнее всего, смогут сесть за руль Nissan GT-R50 от Italdesign в конце 2020 – конце 2021 года.