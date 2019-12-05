Общество

REGNUMREGNUMВласти США разрешили перебазирование «Морского старта» в Россию

Государственный департамент Соединенных Штатов выдал группе компаний S7 разрешение на перебазирование плавучего космодрома «Морской старт» в Россию, сообщили 5 декабря в пресс-службе компании.
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Госдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию

Коммерсантъ07:38

Космодром «Морской старт» перебазируют в Россию

Газета.Ru07:04

Госдеп дал разрешение на перебазирование «Морского старта» в Россию

RT на русском06:03

Власти США разрешили перебазирование «Морского старта» в Россию

REGNUM06:13

США позволили России забрать обратно «Морской старт»

Lenta.ru06:55

«Морской старт» перебазируют на Дальний Восток в 2020 году

ТАСС06:00

Космодром «Морской старт» будет базироваться вблизи Северной Кореи

РИА Новости06:03
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Политика

В Совфеде прокомментировали заявление Киева о плане Б по Донбассу

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление помощника украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что план Б на случай отсутствия прогресса на нормандском саммите заключается в том, чтобы изолировать Донбасс стеной.
RT на русском 09:57
Общество

В Крыму 31 декабря объявили выходным днем

Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом объявил 31 декабря выходным днем.
РИА Новости 09:57
Общество

Медведев заявил о росте реальных доходов россиян

Медведев заявил, что отдельно правительство уделяет внимание наиболее уязвимым категориям граждан: инвалидам, пожилым людям, а также россиянам с низким доходом.
ПолитРоссия 04:33
Авто

Автомобильный рынок в ноябре сократился на 6,4%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в ноябре сократились на 6,4% (10 646 штук) до 156 848 машин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Ведомости 06:47
Политика

Медведев прокомментировал политику Зеленского в отношении России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что главное — чтобы президенту Украины Владимиру Зеленскому хватило мужества противостоять «оголтелому национализму».
RT на русском 05:10
Происшествия

Задержан бывший фигурант дела о беспорядках в Москве

Даниила Конона, бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве, задержала полиция.
Газета.Ru 03:53
Хоккей

Во время матча НХЛ Овечкин использовал паяльную лампу

Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий за «Вашингтон», не набирает очков второй матч подряд.
DixiNews 03:37
Политика

Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на болгарское радио.
Дождь 04:57
Общество

Совет судей отказался от идеи наказания СМИ за критические публикации

Журналисты, сообщившие о намерении Совета судей выступить с предложением о введении для СМИ ответственности за выпуск дискредитирующих судебную систему публикаций, «поторопились с выводами».
РБК 07:49
Политика

Медведев пообещал Ивлеевой не закрывать Youtube

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, заявил, что видео-платформу Youtube в России закрывать не планируют.
Газета.Ru 04:31
Культура

Ургант пошутил про претензии Певцова к Познеру

Мой Брянск 08:08
Политика

США ввели новые санкции против россиян и компаний из РФ

Все попавшие под санкции компании зарегистрированы в России: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp. Одного из попавших под санкции россиян — Максима Якубца — власти США обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.
BFM.ru 10:34
Игры

Хакеры полностью взломали антипиратскую систему защиты игр Denuvo

Новый способ взлома проверили на игре «Assassin's Creed Origins» - хакеры опубликовали взломанный exe-файл (crack), запускающий игру без антипиратской защиты.
Ридус 04:41
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 10:25
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске отреагировал на резкие слова Дмитрия Шепелева

Владимир Фриске пришел в ярость от недавнего интервью Дмитрия Шепелева, в котором тот рассказал о том, что последние два года жизни его гражданская супруга Жанна Фриске вообще не общалась с отцом.
Woman.ru 09:09
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости вчера в 08:06
Шоу-бизнес

Муж Алсу за несколько месяцев сильно похудел

Оказалось, что за последние несколько месяцев Ян похудел практически вдвое. Изменилось не только тело, но и лицо мужчины.
Kleo.ru вчера в 08:09
Спорт

Бах: МОК будет обязан следовать решению WADA по России

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация будет обязана следовать любому решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
RT на русском 09:24
Политика

Задержанный на Украине член «Единой России» пошел на сделку с СБУ

Задержанный на Украине член севастопольского политического совета «Единой России» пошел на сделку со следствием.
Lenta.ru 05:28
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 09:36
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Здоровье

Медведев призвал учитывать интересы пациентов при увольнении врачей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что руководству лечебных учреждений в вопросе увольнения врачей в первую очередь следует учитывать интересы пациентов.
News.ru 05:25
Кино

Венсан Кассель привез в Москву новый фильм

Чтобы лично представить картину, в Москву прилетели актеры Венсан Кассель и Реда Катеб, а также режиссеры Эрик Толедано и Оливье Накаш.
Газета Metro 05:32
Армия и оружие

Вертолеты РФ Ми-24 сопроводили военную колонну на севере Сирии

ПолитРоссия 06:45
Политика

На Украине хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам

Правительство Украины собирается запретить гражданам пересекать государственную границу с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости 09:24
Авто

Lada «Нива» получила супертюнинг без крыши и дверей

В салоне «Кабрио-Ниву» оснастили дополнительной шумоизоляцией, автономной радиостанцией, боксом-подлокотником, отдельной нишей для багажа и «скамейками», заменившими собой задний диван.
Автоновости дня 03:33
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
News.ru вчера в 02:26
Политика

Пелоси анонсировала подготовку обвинений против Трампа для импичмента

Председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси попросила председателя комитета по судебным делам приступить к процедуре составления статей об импичменте главы государства Дональда Трампа.
RT на русском 09:31
Футбол

Бразильский полузащитник ЦСКА назвал Россию самым безопасным местом, в котором он жил

20-летний хавбек Лукас Сантос, выступающий в московском ЦСКА на правах аренды, в разговоре с изданием El Pais Esportes поделился своим мнением об отличиях России и Бразилии в вопросах безопасности и расизма.
ИноПроСпорт 05:07
Политика

Путин: Россия не заинтересована в развязывании гонки вооружений

"Россия не заинтересована в развязывании гонки вооружений и развертывании ракет там, где их сейчас нет", - сказал Путин, напомнив, что РФ объявила односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности и предложила своим коллегам в Европе и США присоединиться к нему.
ТАСС 10:51
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