Общество

КоммерсантъКоммерсантъГосдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию

Госдепартамент США выдал компании S7 разрешение на перебазирование в Россию плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch), сообщили «РИА Новости» в компании. Сейчас «Морской старт» базируется в Лонг-Бич в США.
Читать в источнике
Комментировать98

Подробнее о событии

Госдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию

Коммерсантъ07:38

Власти США разрешили перебазирование «Морского старта» в Россию

REGNUM06:13

США позволили России забрать обратно «Морской старт»

Lenta.ru06:55

Космодром «Морской старт» перебазируют в Россию

Газета.Ru07:04

Госдеп дал разрешение на перебазирование «Морского старта» в Россию

RT на русском06:03

«Морской старт» перебазируют на Дальний Восток в 2020 году

ТАСС06:00

Космодром «Морской старт» будет базироваться вблизи Северной Кореи

РИА Новости06:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 14:17, Ашберн
Политика

Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
ТАСС 13:56
Политика

На Украине хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам

Правительство Украины собирается запретить гражданам пересекать государственную границу с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости 09:24
Кино

Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»

В московском кинотеатре "Иллюзион" 4 декабря состоялась торжественная церемония вручения премии "Событие года" за достижения в области кино и телевидения.
ТАСС 06:26
Происшествия

Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео

Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
РИА Новости 05:46
Религия

В «новой церкви» Украины ждут возвращения раскольника Филарета

Глава "новой церкви" Украины "митрополит" Епифаний Думенко заявил, что ждет возвращения в свою церковную структуру раскольника Филарета Денисенко, так как он остается там "архиереем".
РИА Новости 11:25
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до двух

Под обломками одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором произошел пожар, нашли тело женщины.
РБК 14:09
Биатлон

Куклина заняла пятое место в гонке на 15 км на этапе КМ в Эстерсунде

RT на русском 11:56
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции

Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Вечерняя Москва вчера в 20:51
Хоккей

«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» по буллитам

«Салават Юлаев» и «Металлург» сыграли со счётом 1:2 Б. На 16-й минуте счёт в матче открыл Александр Кадейкин, который вывел «Салават Юлаев» вперёд.
Чемпионат 11:38
Общество

В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы

REGNUM вчера в 13:58
Единоборства

Емельяненко прокомментировал вызов на бой боксером Чахкиевым

Емельяненко отметил, что его сейчас будут вызывать на бой все, пишет RT.
Город55.ру 09:03
Происшествия

Историка Соколова перевели из «Бутырки» в психиатрическую клинику

Историка и преподавателя Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевели из московского СИЗО №2 «Бутырка» в специализированную психиатрическую клинику, где он проведет месяц, проходя обследование.
REGNUM 13:00
Авто

В России с 1 января 2020 года водителей ждут новые штрафы

С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Автоновости дня 03 декабря в 03:31
Политика

«Интерфакс»: убитый в Берлине чеченец участвовал в терактах

В мае и августе 2003 года Хангошвили якобы участвовал в серии нападений на колонны федеральных сил на дороге между населенными пунктами Алхасты и Галашки в Ингушетии.
Snob.ru 01:06
Игры

В Steam стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2

На платформе Steam открыли предпродажу шутера Red Dead Redemption 2. Оригинальная версия игры обойдется в ₽2 499, а стоимость изданий Special и Ultimate составляет ₽3 299 и ₽3 999 соответственно.
CyberSport.ru 03:28
Культура

Певцов сказал Урганту, что Познер съездит в Нидерланды и без него

Изданию Daily Storm Певцов сказал, что в Нидерланды Познер совершенно спокойно поедет и без него.
Суть событий 14:09
Кино

Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат

Россия – Культура 03:21
Политика

Строительство «Северного потока-2» ускорилось

Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Lenta.ru 08:59
Экономика

Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
ТАСС 05:29
Гаджеты

Брат Пабло Эскобара выпустил складной смартфон

Роберто Эскобар, брат знаменитого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, представил складной смартфон Escobar Fold 1. Примечательно, что один из промороликов устройства снимали в Москве и в его создании принимали участие российские модели.
News.ru 03 декабря в 07:02
Политика

В МИД РФ подтвердили высылку болгарского дипломата

Как сообщалось, в конце октября российский дипломат был объявлен "персона нон грата" в Болгарии по обвинению в шпионаже.
Интерфакс 07:44
Гаджеты

В 2021 году Apple выпустит iPhone SE 2 Plus и iPhone без Lightning

В новом iPhone SE 2 Plus не станет кнопки Touch ID — она будет встроена где-то сбоку. Face ID новинка по-прежнему не получит.
The GEEK 14:01
Политика

США ввели новые санкции против россиян и компаний из РФ

Все попавшие под санкции компании зарегистрированы в России: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp. Одного из попавших под санкции россиян — Максима Якубца — власти США обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.
BFM.ru 10:34
Гаджеты

Смартфон Huawei Nova 6 SE получит квадрокамеру с 48-Мп сенсором

Сетевые источники обнародовали информацию о смартфоне Huawei Nova 6 SE, официальный анонс которого ожидается в самое ближайшее время.
3DNews вчера в 01:55
Фигурное катание

Усачева идет 2-й после короткой программы в Финале юниорского Гран-при

Россиянка Дарья Усачева занимает второе место после короткой программы в Финале юниорского Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Турине.
РИА Новости 13:04
Происшествия

Советник президента РФС Смертин скрылся с места ДТП

Газета.Ru 06:51
Наука

Новая наномембрана позволит генерировать больше «зеленой» энергии

Хайтек 13:24
Происшествия

В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

ТАСС 11:55
Политика

Медведев прокомментировал акции протеста в Москве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
Газета.Ru 05:47
Общество

Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах

Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Газета.Ru 08:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное