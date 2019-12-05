Общество
КоммерсантъГосдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию
Госдепартамент США выдал компании S7 разрешение на перебазирование в Россию плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch), сообщили «РИА Новости» в компании. Сейчас «Морской старт» базируется в Лонг-Бич в США.
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Политика
Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
Политика
На Украине хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам
Правительство Украины собирается запретить гражданам пересекать государственную границу с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
Кино
Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»
В московском кинотеатре "Иллюзион" 4 декабря состоялась торжественная церемония вручения премии "Событие года" за достижения в области кино и телевидения.
Происшествия
Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео
Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
Религия
В «новой церкви» Украины ждут возвращения раскольника Филарета
Глава "новой церкви" Украины "митрополит" Епифаний Думенко заявил, что ждет возвращения в свою церковную структуру раскольника Филарета Денисенко, так как он остается там "архиереем".
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до двух
Под обломками одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором произошел пожар, нашли тело женщины.
Биатлон
Куклина заняла пятое место в гонке на 15 км на этапе КМ в Эстерсунде
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции
Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Хоккей
«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» по буллитам
«Салават Юлаев» и «Металлург» сыграли со счётом 1:2 Б. На 16-й минуте счёт в матче открыл Александр Кадейкин, который вывел «Салават Юлаев» вперёд.
Общество
В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
Единоборства
Емельяненко прокомментировал вызов на бой боксером Чахкиевым
Емельяненко отметил, что его сейчас будут вызывать на бой все, пишет RT.
Происшествия
Историка Соколова перевели из «Бутырки» в психиатрическую клинику
Историка и преподавателя Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевели из московского СИЗО №2 «Бутырка» в специализированную психиатрическую клинику, где он проведет месяц, проходя обследование.
Авто
В России с 1 января 2020 года водителей ждут новые штрафы
С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Политика
«Интерфакс»: убитый в Берлине чеченец участвовал в терактах
В мае и августе 2003 года Хангошвили якобы участвовал в серии нападений на колонны федеральных сил на дороге между населенными пунктами Алхасты и Галашки в Ингушетии.
Игры
В Steam стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2
На платформе Steam открыли предпродажу шутера Red Dead Redemption 2. Оригинальная версия игры обойдется в ₽2 499, а стоимость изданий Special и Ultimate составляет ₽3 299 и ₽3 999 соответственно.
Культура
Певцов сказал Урганту, что Познер съездит в Нидерланды и без него
Изданию Daily Storm Певцов сказал, что в Нидерланды Познер совершенно спокойно поедет и без него.
Кино
Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат
Политика
Строительство «Северного потока-2» ускорилось
Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Экономика
Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Гаджеты
Брат Пабло Эскобара выпустил складной смартфон
Роберто Эскобар, брат знаменитого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, представил складной смартфон Escobar Fold 1. Примечательно, что один из промороликов устройства снимали в Москве и в его создании принимали участие российские модели.
Политика
В МИД РФ подтвердили высылку болгарского дипломата
Как сообщалось, в конце октября российский дипломат был объявлен "персона нон грата" в Болгарии по обвинению в шпионаже.
Гаджеты
В 2021 году Apple выпустит iPhone SE 2 Plus и iPhone без Lightning
В новом iPhone SE 2 Plus не станет кнопки Touch ID — она будет встроена где-то сбоку. Face ID новинка по-прежнему не получит.
Политика
США ввели новые санкции против россиян и компаний из РФ
Все попавшие под санкции компании зарегистрированы в России: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp. Одного из попавших под санкции россиян — Максима Якубца — власти США обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.
Гаджеты
Смартфон Huawei Nova 6 SE получит квадрокамеру с 48-Мп сенсором
Сетевые источники обнародовали информацию о смартфоне Huawei Nova 6 SE, официальный анонс которого ожидается в самое ближайшее время.
Фигурное катание
Усачева идет 2-й после короткой программы в Финале юниорского Гран-при
Россиянка Дарья Усачева занимает второе место после короткой программы в Финале юниорского Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Турине.
Политика
Медведев прокомментировал акции протеста в Москве
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
Общество
Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах
Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.