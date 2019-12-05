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Политика «Интерфакс»: убитый в Берлине чеченец участвовал в терактах В мае и августе 2003 года Хангошвили якобы участвовал в серии нападений на колонны федеральных сил на дороге между населенными пунктами Алхасты и Галашки в Ингушетии.

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