Общество

КоммерсантъКоммерсантъГосдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию

Госдепартамент США выдал компании S7 разрешение на перебазирование в Россию плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch), сообщили «РИА Новости» в компании. Сейчас «Морской старт» базируется в Лонг-Бич в США.
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Госдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию

Коммерсантъ07:38

«Морской старт» перебазируют на Дальний Восток в 2020 году

ТАСС06:00

США позволили России забрать обратно «Морской старт»

Lenta.ru06:55

Власти США разрешили перебазирование «Морского старта» в Россию

REGNUM06:13

Госдеп дал разрешение на перебазирование «Морского старта» в Россию

RT на русском06:03

Космодром «Морской старт» перебазируют в Россию

Газета.Ru07:04

Космодром «Морской старт» будет базироваться вблизи Северной Кореи

РИА Новости06:03
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 15:50, Ашберн
Происшествия

Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде

Вести.Ru 11:59
Спорт

Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России

Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
РИА Новости 08:53
Политика

На Украине заявили о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

В пресс-службе министерства энергетики Украины сообщили, что намеченные на 5 декабря переговоры по заключению нового контракта по транзиту российского газа отменены.
Газета.Ru 10:32
Футбол

«Рома» и «Милан» бойкотируют газету после провокационного заголовка

На первой полосе номера Corriere dello Sport, который вышел в четверг, изображены темнокожие игроки миланского "Интера" и "Ромы" Ромелу Лукаку и Крис Смоллинг, а также помещен заголовок Black Friday (черная пятница).
РИА Новости 15:17
Политика

Трамп и Небензя обменялись шутками в Белом доме

Президент США Дональд Трамп и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обменялись шутливыми репликами на обеде в Белом доме.
Lenta.ru 15:16
Авто

Презентован премиум-хетчбек Tata Altroz по цене Lada Granta

Крупнейший индийский автопроизводитель Tata заявил о скором выходе премиум хетчбека Altroz.
Дни24 08:57
Происшествия

Число погибших при пожаре в Одессе возросло

Газета.Ru 14:07
Политика

Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
Актуальные Новости 10:05
Общество

Суд обязал Навального удалить часть расследования о Метельском

Симоновский суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), политика Алексея Навального и муниципального депутата Константина Янкаускаса удалить часть информации из расследования о руководителе московского отделения «Единой России» Андрее Метельском, сообщается в Twitter штаба Навального.
Ведомости 10:05
Футбол

Артем Дзюба прокомментировал задержания фанатов «Спартака»

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба впервые прокомментировал массовые задержания болельщиков клуба "Спартак".
Piter.tv 14:58
Футбол

ФК «Эвертон» уволил Марку Силву с поста главного тренера

Португалец Марку Силва покинул пост главного тренера английского футбольного клуба "Эвертон". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
ТАСС Спорт 14:53
Политика

В Госдуме оценили новые санкции Минфина США против России

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что на решение Министерства финансов США ввести новые санкции против ряда граждан и компаний России не нужно реагировать.
Газета.Ru 11:21
Космос

Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Телеканал 360° 07:59
Музыка

YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году

YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
ТАСС 13:00
Политика

Посольство Украины в Венгрии возмутил телесюжет про российский Крым

Посольство Украины в Будапеште обратилось к венгерскому каналу с просьбой "исправить ошибку" в телесюжете, где Крым обозначен как территория России.
Газета.Ru 13:49
Наука

В Антарктиде у полярников после 14 месяцев уменьшился мозг

Мозг полярников уменьшился после 14 месяцев пребывания в Антарктиде, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала The New England Journal of Medicine.
Ugpressa.ru 09:03
Происшествия

Историка Соколова отправили на обследование в психиатрическую клинику

Как рассказал ТАСС источник в следственных органах, бывшего доцента СПбГУ направили туда для проведения психолого-психиатрической экспертизы.
Вести.Ru 13:48
Политика

Премьер Болгарии объяснил задержки с «Турецким потоком»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку со строительством газопровода "Турецкий поток" на территории страны необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.
РИА Новости 07:19
Энергетика

Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов

«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем.
Lenta.ru 15:18
Политика

Лавров раскритиковал действия ФРГ в связи с убийством в Берлине

Глава МИД РФ Сергей Лавров, критикуя действия Берлина в связи с расследованием убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, призвал власти ФРГ воспользоваться существующими каналами для контактов на уровне правоохранительных органов.
Российская газета 09:09
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Газета.Ru вчера в 17:27
Общество

ГИБДД изменит правила сдачи экзамена на права

ГИБДД внесет ряд изменений в сдачу экзамена на получение водительских прав.
Газета.Ru 11:04
Политика

Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Газета.Ru 04:48
Кино

Режиссер «Дау» попросил Минкульт допустить в прокат все части фильма

Афиша Daily 09:14
Шоу-бизнес

Фото Волочковой в прозрачном боди в ванной обсуждают в Сети

Анастасия Волочкова выложила провокационный кадр, сделанный в ванной. На нем балерина позирует в прозрачном кружевном белом боди.
Газета Metro вчера в 12:47
Политика

В Кремле не ждут соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»

По итогам встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря соглашения не будет, но, возможно, стороны примут необязывающий документ.
Российская газета 13:37
Общество

Медведев рассказал о росте доходов россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам года могут вырасти на 0,2-0,3 процента.
Lenta.ru 04:17
Политика

Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов в России

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что граждане могут выражать свое мнение, но в соответствии с законами, иначе можно "докатиться до опасных ситуаций".
РЕН ТВ 08:00
Футбол

Ибрагимович рассказал о своей мести Матерацци за полученную травму

NewInform 15:11
Политика

Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
ТАСС 13:56
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